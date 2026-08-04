Gabriel Attal desestimado por los tribunales contra Marine Le Pen por el uso de “renacimiento”

La justicia ha fallado. Este jueves 30 de julio, el tribunal judicial de París desestimó el procedimiento sumario iniciado por Gabriel Attal y Renaissance que querían iniciar un proceso contra Marine Le Pen y la Agrupación Nacional por “falsificación de varias marcas” y “parasitismo”. ¿La culpa del partido de extrema derecha según el ex Primer Ministro? “Robo de identidad” por utilizar la expresión “el renacimiento” en un cartel de campaña para las elecciones presidenciales de 2027.

“Renaissance ha decidido emprender todas las acciones legales necesarias para poner fin a estas acciones bajo pena y obtener una indemnización por los daños causados, en particular por falsificación de marcas y parasitismo”. defendió el partido. La tarde del 7 de julio, cuando acababa de ser condenada en segunda instancia por el asunto de los asistentes parlamentarios europeos, Marine Le Pen confirmó en el plató de TF1 que efectivamente ella sería la candidata RN en 2027, y no Jordan Bardella. En el proceso, reveló un cartel de campaña que la representa con los brazos abiertos y con este lema: “Por Francia, el renacimiento”.

¿Un dicho de que ahora podrá adaptarse como quiera? Tras la audiencia celebrada el lunes, las recriminaciones de Gabriel Attal fueron consideradas inadmisibles. En su decisión, el tribunal observó que, en cuanto a la cuestión de la infracción, “el eslogan en disputa se utiliza para una oferta política y no para un producto o servicio”y consideró que no entra en “el campo del derecho de marcas”. En cuanto al parasitismo, señaló que el uso del nombre común “el renacimiento” nacido “no causar confusión con el nombre propio +Renacimiento+”del partido, “ninguno sugiere una colaboración entre los dos movimientos políticos y por lo tanto no obtiene ninguna ventaja”.

Más allá de estas dos nociones de derecho mercantil invocadas por la formación macronista, el tribunal también consideró que la reanudación de esta palabra “sólo podría haber constituido una perturbación manifiestamente ilícita si tuviera como objetivo engañar al elector, lo que no es el caso en este caso”. Además, también rechazó la solicitud de RN y Marine Le Pen por procedimiento abusivo, al considerar que Gabriel Attal y su partido habían “simplemente cometió un error legal sin intención de dañar”.

El partido macronista anunció en un comunicado de prensa que apelaría la decisión. “El enfoque renacentista tiene un solo objetivo: proteger la identidad, los valores y el nombre bajo el cual miles de activistas trabajan con los franceses desde hace varios años”reaccionó el jueves el partido de Gabriel Attal. Un grupo político no puede ver su identidad desdibujada o desviada en un momento en el que el debate democrático exige, al contrario, claridad y sinceridad.. Por el lado de la Agrupación Nacional, Julien Sánchez, director de campaña del candidato RN, saludó “un verdadero desaire”. “Querían privar a la Agrupación Nacional y a Marine Le Pen de su libertad de expresión monopolizando en el debate público una simple palabra de la lengua francesa y un período de la historia francesa que les es totalmente ajeno. “, añadió.