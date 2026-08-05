Muerte de Jean Pormanove: los dos streamers Naruto y Safine condenados a penas de prisión suspendidas y “prohibición digital”

Publicado el 5 de agosto de 2026 a las 15:38 horas, actualizado el 5 de agosto de 2026 a las 3:39 p.m. Lectura: 2 min.

Los streamers Naruto y Safine, que presentaban el canal de Internet en el que murió en directo el verano pasado Jean Pormanove, otro streamer, fueron condenados este miércoles 5 de agosto a penas de prisión suspendidas por violencia y humillación en línea que ilustran los abusos de determinadas plataformas.

El proceso, que tuvo lugar a principios de julio en Niza, no se centró en la muerte a los 46 años de Raphaël Graven, alias Jean Pormanove o JP, cuyo descubrimiento vivo de un cuerpo inerte bajo su sábana había conmocionado a la opinión pública: tras una autopsia, la investigación sobre este aspecto se cerró en febrero.

El tribunal penal, sin embargo, condenó a los dos hombres por la violencia y la humillación infligidas a JP y a Stéphane G., alias Coudoux, un curador de 40 años, durante miles de horas de retransmisiones en directo entre 2023 y 2025 en las plataformas Twitch y Kick.

Owen Cenazandotti, alias Naruto, de 27 años, fue condenado a dos años de prisión y una multa de 15.000 euros, mientras que Safine Hamadi, conocida como Safine, de 24 años, fue condenada a 18 meses de prisión y una multa de 5.000 euros.

una frase de “prohibición digital” También se pronunció un plazo de seis meses, es decir, la prohibición de publicar en plataformas en línea durante este período.

La fiscalía había solicitado 30 meses de prisión, incluido un año en casa con un brazalete electrónico contra Naruto y 18 meses con libertad condicional suspendida contra Safine, denunciando “un sistema de maltrato” creado por serpentinas. La fiscal Maud Marty también había solicitado multas y una “prohibición digital” vida para ambos hombres.

Fabien Carles, abogado de Naruto, único acusado presente el miércoles, celebró la condena “muy por debajo de las solicitudes” pero todavía demasiado “pesado”.

“Estas personas eran animadores que a veces iban demasiado lejos, pero juzgarlos como delincuentes es muy exagerado”comentó.

Las imágenes difundidas o descritas durante el juicio mostraban a JP y Coudoux recibiendo bofetadas, patadas, latigazos o bates de béisbol, gritos en los oídos…

El fiscal había denunciado un “sistema de maltrato humano, no un desliz ni una provocación”porque “la violencia es el programa, ella hace el escenario”.

Para los streamers, el concepto del canal era simple: se consideraron todos los escenarios para provocar la ira deslumbrante de JP, que se extinguió rápidamente. “en un buen ambiente”aseguró Naruto, afirmando haberse inspirado en los desafíos escolares de los inicios de Michaël Youn o Cyril Hanouna. Ante el tribunal, Coudoux se negó a considerarse víctima: “Éramos un grupo de amigos, era simplemente nuestra locura”.

“El concepto se basa en la designación de una categoría de personas como objeto de desprecio”respondió el fiscal.

Con una media de 20.000 internautas que ven cada uno de ellos en directo por la noche desde las 21.00 hasta las 21.00 horas. Hasta medianoche, era el canal Kick más visto en Francia. Participaron influencers, cantantes y futbolistas, y sus protagonistas recibían hasta 6.000 euros al mes, más aún por Naruto. “Tuvimos una aventura excepcional. Viajamos, nos divertimos, hicimos el bien a mucha gente. No vimos el daño”había asegurado Naruto al tribunal.

Safine, un amigo de la infancia que se unió a él para presentar el canal, se mostró mucho más arrepentido y dijo que se sentía hoy. “no orgulloso”. Ahora instalado en la región de París pero sin empleo ni perspectivas, explicó “ser llamado asesino, ser insultado 24 horas al día, 7 días a la semana por todo el planeta”.

Naruto, por otro lado, permaneció en la industria y planea hacer videos de viajes. Mientras tanto, escribe conceptos y alquila equipos a otros creadores de contenido. Su hermano pequeño también ha retomado las actuaciones en directo desde Lokal, el estudio Contes, cerca de Niza, donde murió JP.

Al mismo tiempo que los juicios de Niza, se está llevando a cabo en París una investigación sobre Kick para determinar si pagó a Naruto y Safine y qué frenos puso a sus excesos. Los streamers, que nunca han declarado nada a las autoridades fiscales, también son objeto de una investigación sobre sus finanzas.