Incendios ya “controlados”, crisis migratoria en Ceuta, muerte del alpinista Nirmal Purja… Las cinco noticias del fin de semana

Calma en el frente de incendios en Var y Gironda, cerca de 60.000 personas devueltas a Marruecos tras la crisis migratoria de Ceuta, lanzamiento del Tour de Francia femenino… ¿Recibiste alguna novedad este fin de semana? Aquí están los cinco datos para recordar de este sábado 1 y domingo 2 de agosto.

Después de diez días de lucha contra incendios violentos, especialmente en Gironda y Var, ahora se siente una cierta calma en el frente de los incendios. Los incendios son generalmente “hoy bajo control” en Francia, incluso si “Todo esto sigue muy evolucionando”declaró el primer ministro Sébastien Lecornu el sábado por la tarde en una entrevista al semanario “La Tribune Dimanche”.

En Gironda, desde el sábado se registra el megaincendio que devoró 42.000 hectáreas en once días. El domingo la situación es “estable”, según la prefectura del departamento. De las 224.000 personas evacuadas en el peor momento de la crisis en Gironda, a un total de 208.000 se les permitió regresar a sus hogares.

En Var, el incendio no evolucionó este fin de semana y se levantaron la mayoría de las medidas de evacuación. Sin embargo, los casi 1.500 bomberos que aún están desplegados en el sector se mantienen alerta.

El enclave español de Ceuta situado en el extremo norte de África, en la costa marroquí, fue escenario este fin de semana de una crisis migratoria de una magnitud sin precedentes. Unas 60.000 personas, en su mayoría jóvenes marroquíes, cruzaron la frontera que separa Ceuta de Marruecos. Al menos 72 de ellos perdieron la vida, principalmente ahogados.

El domingo, la policía y el ejército españoles todavía patrullaban y realizaban algunas detenciones y expulsiones. Pero casi todos Las personas que cruzaron la frontera ilegalmente fueron enviadas de regreso al vecino Marruecos, donde las autoridades no hicieron comentarios sobre la repentina afluencia.

Sin embargo, la llegada masiva esta semana de estos jóvenes ha desencadenado una crisis diplomática entre España y sus socios europeos más críticos con su política migratoria. Figuras europeas de extrema derecha se apresuraron a responsabilizar al primer ministro español, Pedro Sánchez, de la situación. Este último respondió en un mensaje publicado en la red social X: “Ahora no es el momento de dividir. Ahora es el momento de seguir construyendo una Unión Europea fuerte y unida. »

Los ministros del Interior de los países de la UE abordarán esta crisis migratoria el martes por videoconferencia.

En una reunión de gabinete el viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con atacar nuevamente a Irán. “acérrimo”. El sábado, el multimillonario estadounidense dio marcha atrás, indicando que había sido “instado por Irán y otros países de Medio Oriente a suspender cualquier ataque”.

“Basado en esta solicitud, he aceptado… suspender el ataque, sujeto a poder llegar rápidamente a un ACUERDO. Israel se une a mí en este compromiso”, añadió Donald Trump en un mensaje publicado en su red Truth Social.

Según los medios estadounidenses, Washington estaba considerando nuevos bombardeos masivos durante el fin de semana. Según CBS News, Estados Unidos e Israel estaban preparando ataques conjuntos, teniendo como objetivos posibles refinerías de petróleo y centrales eléctricas.

El alpinista estrella británico-nepalés Nirmal Purja y los otros nueve miembros de su expedición murieron en una avalancha en Pakistán en uno de los picos más altos del mundo.

“Con inmensa tristeza confirmamos que Nirmal Purja perdió trágicamente la vida tras la avalancha en Broad Peak”la montaña que estaba escalando el grupo, anunció este sábado en las redes sociales Elite Expedition, la empresa de expedición que él dirigía. “También hemos recibido confirmación de que los demás miembros de la expedición lamentablemente no sobrevivieron”añadió la empresa.

La avalancha se produjo el jueves e interrumpió todo contacto con una expedición internacional de 10 personas encabezada por el escalador británico-nepalés de 43 años, cuyo cuerpo fue encontrado por un equipo de rescate a 5.700 metros sobre el nivel del mar en Broad Peak. una montaña que él adoró y que nos lo arrebató”, dijo este domingo el Pakistan Alpine Club en las redes sociales.

Después de los hombres y la victoria del imbatible esloveno Tadej Pogačar, llega el turno de las mujeres. El Tour de Francia femenino comenzó el sábado 1 de agosto. La holandesa Lorena Wiebes se puso el maillot amarillo al final de la primera etapa el sábado.

Para esta nueva edición del Tour, los ojos de los franceses están puestos en la ganadora del año pasado, Pauline Ferrand-Prévost. Al llegar en octava posición durante esta primera etapa, la francesa terminó en el mismo tiempo que la vencedora. “Tuve buenas sensaciones en esta primera etapadeclaró Pauline Ferrand-Prévost al diario “L’Equipe”. Estaba bastante nervioso pero siempre estuve en una buena posición. (…) Me encantó este día. »