Gianni Infantino abandona su plan de apertura a inversores privados

Publicado el 1 de agosto de 2026 a las 10:51, actualizado el 1 de agosto de 2026 a las 4:06 p.m. Lectura: 3 min.

Rodeado de críticas, el jefe de la FIFA, Gianni Infantino, abandonó este sábado 1 de agosto el proyecto de abrir la asociación a inversores privados, lo que hizo temer una mercantilización del fútbol en medio de sospechas de un conflicto de intereses.

“Después de escuchar atentamente todos los puntos de vista, quedó claro que el proyecto ha creado divisiones (…) que ya no son de interés para el objetivo inicial”reconoció en un comunicado Gianni Infantino, también debilitado tras la reciente dimisión de su principal asesor, Carlos Cordeiro.

“Nuestro objetivo siempre ha sido y será siempre unirnos y progresar. Por lo tanto, la propuesta no será aceptada”anunció el dirigente.

Presentado el martes con sorpresa general, el plan de la FIFA, que pretendía aumentar la financiación para el desarrollo del fútbol hasta diez mil millones de dólares en los próximos cuatro años, fue duramente criticado tanto en el fondo como en la forma.

Gianni Infantino tenía la intención de crear una empresa, Fifa Forward Enterprise (FFE), abierta a inversores privados, que se encargaría de gestionar las actividades comerciales y de eventos del organismo del fútbol mundial. Muchos estaban preocupados por ver distorsionadas las competiciones.

“Estamos encantados de que se haya priorizado la unidad de todas las confederaciones y federaciones en interés del fútbol”reaccionó en X la Federación Mexicana de Fútbol, ​​tomando nota del retiro.

Por su parte, la UEFA arremetió duramente contra el mandamás de la FIFA. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino. “Perdí la confianza” de la UEFA y “muchos otros miembros de la familia del fútbol”afirmó este sábado la poderosa confederación europea.

“No podemos seguir así, con maniobras encubiertas llevadas a cabo a un ritmo vertiginoso, orquestadas por personas sin rostro cuyo interés en el deporte es cuestionable. Debemos identificar a los responsables y hacerles rendir cuentas”escribe la UEFA en un comunicado de prensa, saludando la retirada anunciada unas horas antes por Infantino.

La idea provocó protestas, especialmente en la muy poderosa UEFA, que reúne a 55 federaciones europeas y cuenta en sus filas con siete de los últimos diez campeones del mundo. Ella había amenazado el jueves, “por unanimidad”a no participar en las próximas competiciones de la FIFA, incluida la Copa del Mundo, si la asociación no abandona el proyecto.

La Concacaf, integrada por 41 federaciones de Norte, Centroamérica y el Caribe, tenía de su lado “rechazó la propuesta”. Su homólogo asiático, la AFC, hizo lo mismo el viernes, estimando que el plan “No se pudo lograr el amplio consenso y la unidad necesarios para avanzar”.

Las confederaciones africana y oceánica fueron menos críticas y pidieron a sus asociaciones miembros que ” examinar “ y a ” evaluar “ proyecto, cuando la Conmebol Sudamericana solicitó detalles, pidiendo “poner siempre el fútbol por encima de cualquier otro interés”.

“Si vendemos las joyas del fútbol a inversores privados, también vendemos una parte de este deporte y, sobre todo, su alma”comentó en X el ex presidente del organismo, Joseph Blatter, quien había sido crítico con las decisiones durante el Mundial de 2026.

La FIFA quería recaudar hasta 4.200 millones de dólares vendiendo acciones de la FFE a particulares, que según ella seguirían siendo minoritarios, hasta un 20%. Entre los inversores potenciales, los críticos habían identificado el fondo de inversión Thrive Eternal, creado por Joshua Kushner, hermano del yerno de Donald Trump, Jared Kushner, mientras que Gianni Infantino mostraba regularmente su cercanía al presidente estadounidense antes y durante el Mundial de 2026.

Si el proyecto hubiera visto la luz, cada una de las 211 federaciones miembros de la FIFA podría haber recibido una dotación excepcional de 20 millones de dólares a principios de 2027 y haber visto aumentar su asignación durante el período 2027-2030 de 8 a 20 millones de dólares.

“Es una forma de chantaje”afirmó el viernes la presidenta de la Federación Noruega, Lise Klaveness, afirmando que la FIFA “no necesitaba el dinero”.

Gianni Infantino, por su parte, lo vio como una “oportunidad de oro para impulsar el desarrollo del deporte a escala global”argumentando que“Muy poco del creciente valor comercial del fútbol iba a parar a los jugadores que más lo necesitan”.

La FIFA había dado a sus miembros hasta el 19 de septiembre para decidir, según una carta de Gianni Infantino a las 211 federaciones revelada por varios medios. La UEFA había denunciado un “ultimátum” y el “gobernanza por el miedo”.

Este calendario tan breve se explica también por los próximos plazos electorales para Gianni Infantino, en la carrera por su reelección en marzo de 2027, unas elecciones en las que es por el momento el único candidato declarado.