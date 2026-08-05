Lo que incluye el acuerdo de armas de Hamás anunciado por Donald Trump

Según Ghazi Hamad, miembro del equipo negociador de Hamás, el movimiento islamista “Concesiones por el bien de nuestro pueblo en la Franja de Gaza, para salvarlo de la muerte y el desplazamiento”. Por su parte, Trump saludó el jueves por la noche. “un paso monumental hacia la paz y la seguridad duraderas” y un acuerdo “histórico”. La primera fase del plan de paz de Donald Trump supuso la liberación de los últimos rehenes israelíes de Gaza secuestrados por Hamás el 7 de octubre de 2023, a cambio de palestinos detenidos por Israel.

EL “Consejo de Paz”una institución creada desde cero en enero por Donald Trump, desempeña un papel central en la implementación del acuerdo. Según un funcionario de Hamás, el movimiento depende de mediadores y “Consejo de Paz”para obligar a Israel a respetar los términos del acuerdo.

Según Hamás, el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), una organización de tecnócratas palestinos creada por el “Consejo de Paz” para gestionar la reconstrucción de Gaza, será la única entidad autorizada para inventariar las armas y almacenarlas.

Después de la retirada y el desarme de Israel, se desplegará una Fuerza Internacional de Estabilización (FSI). Se supone que esta estructura emergente reunirá tropas multinacionales que operan bajo los auspicios de “Consejo de Paz” y luego colaborará “con una nueva policía palestina para garantizar la seguridad en Gaza”dijo el presidente estadounidense.

El NCAG “pronto comenzará una transición gradual hacia el ejercicio de la plena autoridad, con el apoyo de la Fuerza Internacional de Estabilización”dijo el “Consejo de Paz” después de que se anunció el trato. Actualmente con sede en Egipto, Israel impide a la organización acceder a la Franja de Gaza.

Al mediodía, Israel aún no había reaccionado al anuncio del tratado por parte de Donald Trump y Hamás. “El acuerdo contiene una disposición clara que establece que Israel debe comprometerse a respetar e implementar sus obligaciones. Si Israel no implementa el acuerdo, nosotros tampoco lo haremos.”advirtió el ex viceministro de Desarrollo Social de Gaza. Pero los analistas dudan de que Israel esté a favor de una rápida retirada de la franja. “Sin retirada no hay desarme y sin desarme no hay retirada: detrás del optimista anuncio de Trump se esconden graves fallos”señaló un editorialista del principal sitio de noticias israelí, Ynet.

A pesar del alto el fuego, la violencia entre Israel y Hamás continúa a diario desde octubre. Este jueves 30 de julio, los ataques israelíes dejaron al menos cuatro muertos, según las autoridades sanitarias locales. La guerra en Gaza ha dejado más de 73.300 muertos, según el Ministerio de Salud del territorio palestino, bajo la autoridad de Hamás y cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.