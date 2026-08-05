Fumadores, estudiantes, menores… ¿Quiénes son las 402 personas detenidas tras los incendios?

402 personas han sido arrestadas en relación con los incendios en Francia desde principios de verano, anunció el ministro del Interior el martes 4 de agosto durante una actualización de la situación en el Centro Operativo de Gestión Interministerial de Crisis (Cogic), en la plaza Beauvau de París. De estas 402 personas detenidas, 156 de las cuales son menores de edad, “36 están detenidos, ya sea porque han sido condenados o porque están en espera de juicio”precisó Laurent Núñez.

En total, “Desde el inicio de la temporada hemos tenido 14.540 incendios o focos de incendio” para un área “quemado” de “120.000 hectáreas”indicó además, asegurando sin embargo que “la situación está mejorando”. Nueve de cada diez incendios son de origen humano, siendo los rayos los responsables de gran parte del 10% restante.

Sin embargo, los mayores incendios de la temporada en Francia tienen un origen accidental. Según los primeros elementos de la investigación, el incendio forestal de Saumos, en Gironda, declarado el 22 de julio, se provocó durante una operación de limpieza realizada por un subcontratista de Enedis. Sin embargo, dos personas fueron detenidas, indica “Ouest France”: provocaron el inicio de incendios a pesar de que los bomberos ya estaban extinguiéndolos. Es un hombre, un camillero, que “prender fuego a los arbustos” y un joven de 15 años arrestado mientras estaba “acababa de prender fuego a unos matorrales cerca del hogar donde estaba colocado”.

Mismo escenario en Fontainebleau. El incendio que arrasó unas 2.000 hectáreas de bosque en Sena y Marne parece haber sido provocado accidentalmente por trabajadores. Los dos hombres están siendo procesados ​​por “destrucción involuntaria por fuego, (…) por incumplimiento de una obligación de seguridad o de prudencia”indicó a mediados de julio Diane Ngomsik-Kamgang, fiscal de Fontainebleau. También en este caso, además de este incidente, otras personas aprovecharon el incendio para iniciar incendios. Según nuestros colegas de BFMTV, dos hombres de 18 años, un estudiante de derecho y un bombero voluntario admitieron ser los causantes de un incendio. Fueron acusados ​​y puestos en prisión preventiva.

En Var, “Queda descartada la vía voluntaria para el incendio principal” que afectó violentamente al macizo de Gros Bessillon, indicó a finales de julio el comandante de la gendarmería del departamento en una rueda de prensa en Pontevès. Sin embargo, aquí nuevamente, “Se está considerando seriamente la hipótesis de encendidos deliberados” en el violento resurgimiento del incendio que comenzó el viernes al sur del incendio principal, informó el martes la fiscalía de Draguignan. En la misma zona del centro de Var, un hombre de 23 años es sospechoso de haber provocado una decena de incendios entre el 19 y el 24 de julio, habían indicado previamente la fiscalía y los gendarmes. Detenido el 25 de julio, fue acusado y puesto en prisión preventiva.

Entre los detenidos, 156 son menores. “Es uno de los autores habituales que conocemos. Hay quienes sólo quieren divertirse y que pueden ser muy pequeños. Recientemente, en Toulon, tuvimos un niño de 12 años”. Raphaël Balland, fiscal de Toulon, dijo a RMC el martes. En el otro extremo de Francia, en Bretaña, los gendarmes también detuvieron a un menor sospechoso de haber provocado dos incendios de maleza en Damgan, en Morbihan. Fue puesto bajo supervisión judicial, informa France 3 Bretagne.

Del lado del gobierno, todos aseguran que la respuesta policial y criminal será severa. El 30 de julio, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, insistió en que quería aprobar una “mensaje de extrema firmeza”indicando que, en el 70% de los casos, el inicio de un incendio es voluntario. “Los fiscales tienen una política criminal sumamente represiva”aseguró el inquilino de la plaza Beauvau. Según información de RMC, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, también pidió a los fiscales que respondan con firmeza a los sospechosos señalados.

A lo largo del mes de julio ya se han producido algunas sentencias en apariencia inmediata. El 20 de julio, un hombre de 36 años fue condenado a dieciocho meses de prisión, incluidos seis meses, por el tribunal de Perpiñán, informa France 3 Occitanie. El hombre, autista y alcohólico, prendió fuego a una bolsa llena de residuos y quemó así 100 metros cuadrados de vegetación en los Pirineos Orientales. Una semana después, el tribunal de Clermont-Ferrand condenó a un hombre de 27 años a seis meses de prisión, según «La République du Centre». El joven había encendido el fuego. “por capricho” en la localidad de Gignat destruyendo unas diez hectáreas de vegetación, precisa el periódico.

No lejos de allí, en Allier, el tribunal de Moulins condenó el 28 de julio a dos hombres de 29 y 39 años, respectivamente, a 18 meses de prisión y 6 meses de suspensión de pena. Provocaron un incendio que arrasó 74 hectáreas mientras transportaba una caravana sin neumáticos, según describe “Ouest-France”. El mismo día, un hombre de 34 años fue condenado por el tribunal de Mont-de-Marsan por provocar dos incendios cerca de Biscarrosse a cuatro años de prisión, incluidos 18 meses de libertad condicional, incluso mientras los bomberos combatían un incendio en las Landas, escribe Ici Gascogne. Este hombre, un vagabundo permanente con múltiples condenas según la radio local, arrojó dos colillas de cigarrillo por la ventanilla de su coche.