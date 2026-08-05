Incendio en el Var: el fuego contenido pero no solucionado, se plantea la hipótesis de igniciones deliberadas

El incendio ya no avanza, pero aún no está solucionado… Y con razón. Este miércoles 5 de agosto por la mañana, cientos de bomberos siguen desplegados en el macizo de Gros Bessillon, en el Var, para tratar los bordes y extinguir los numerosos puntos calientes antes del anunciado regreso del mistral. Durante la noche del 4 al 5 de agosto se detectó un único incendio en el sector de Correns, rápidamente extinguido por los bomberos, anunció la prefectura de Var.

Dos semanas después del inicio del incendio, las autoridades hablan ahora de un hecho sin precedentes: nunca antes un incendio había movilizado durante tanto tiempo a los servicios de emergencia en Var. El incendio se produjo en dos etapas. El primer foco estalló el 21 de julio cerca de Pontevès, antes de ser alimentado, tres días después, por un nuevo incendio en Correns. Fijada el martes 28 de julio después de ocho días de lucha, abarcó aproximadamente 4.500 hectáreas.

El viernes 31 de julio, mientras el primer incendio estaba bajo control, estalló un nuevo foco al sur del perímetro inicial. En pocos días, esta reanudación arrasó 1.850 hectáreas adicionales, elevando la superficie total quemada a 6.350 hectáreas, según el ministro del Interior, Laurent Núñez, en una rueda de prensa el martes.

“Este es el incendio más largo que ha habido en Var desde que tenemos archivos sobre incendios forestales y de vegetación”subrayó el ministro. El prefecto Simon Babre y el director del SDIS de Var, el interventor general Éric Grohin, hacen la misma observación: si otros incendios han sido más extensos, ninguno hasta ahora había requerido una movilización tan larga.

Los daños son especialmente importantes en Correns, donde el 52% del territorio municipal se quemó tras “tres ataques de fuego sucesivos”según el prefecto. En pocos minutos, cinco casas fueron destruidas en el camino de Adrechs. En Cotignac, el municipio informa de veintisiete viviendas afectadas, de las cuales una decena está completamente destruida, así como una carpintería destruida.

A medida que las llamas se van alejando, la investigación judicial avanza. El martes, el fiscal de Draguignan, Pierre Couttenier, indicó que “Se está considerando seriamente la hipótesis de encendidos deliberados” sobre la reanudación del 31 de julio, según comentarios publicados por el diario local “Var-Matin”.

En total, se abrieron 24 investigaciones dentro de la competencia de la fiscalía para establecer las causas de los distintos incendios registrados en las últimas semanas. Se agrupan en trece procedimientos judiciales, dos de los cuales están ahora confiados a un juez de instrucción.

Sólo en torno al macizo de Gros Bessillon se han registrado seis focos de incendio con intervención humana desde el 24 de julio. La noche del 3 al 4 de agosto se registraron dos nuevos focos sospechosos de ser intencionados en Montfort-sur-Argens y Barjols. Sin embargo, los investigadores se mantienen cautelosos. “No hay nada que los conecte”subraya a la AFP el coronel Grégory Goumain, comandante del grupo de gendarmería de Var, que menciona “potencialmente seis pirómanos”.

Al mismo tiempo, un hombre de 23 años, detenido el 25 de julio, fue acusado y puesto en prisión preventiva. Sospechoso de una decena de incendios iniciados entre el 19 y el 24 de julio en el sector de Brignoles, admitió haber sido el origen de uno de los incendios del 24 de julio. Sin embargo, por el momento las autoridades no han establecido ningún vínculo entre él y la reanudación del 31 de julio.

Mismo contenido, el incendio sigue movilizando importantes recursos. Este miércoles, 800 bomberos siguen desplegados, apoyados por 250 motores, helicópteros lanzaaguas, un helicóptero de mando y un equipo de drones encargados de localizar los incendios residuales.

El prefecto de Var mantuvo varias medidas de precaución: cierre de varias zonas forestales y de carreteras departamentales, ampliación de la prohibición del transporte de bidones de combustible y petición del aplazamiento de los fuegos artificiales. El departamento también sigue bajo vigilancia naranja por ola de calor.

En Correns, los habitantes describen un pueblo rodeado de llamas. “Era un infierno en la tierra. Cuando estábamos en la plaza del pueblo, veíamos las llamas al final de cada calle. Por todos lados »le dice la alcaldesa Nicole Rullán Var Matin.

En Cotignac, Wendy Kluba, que perdió su casa y el alojamiento turístico que regentaba, habla de un frente de llamas “40 metros de altura”, ” rojo “quien hizo “el sonido de un avión”. Apoyada por la unidad de emergencia médico-psicológica, confiesa, también a “Var-Matin”, que vive desde entonces. “hipervigilancia”. Los daños también afectan a las empresas locales. Didier Gajan, cuya carpintería quedó destruida, resumió su situación en pocas palabras en el diario local: “Almacén, stock, equipos, todo se fue, no hay nada recuperable (…) Es toda una vida. Y al final, nada más”.

Esta crisis, que ya dura más de dos semanas, también ha dado lugar a una importante movilización local. “La comida y la logística son esenciales para nosotros. El personal necesita comidas calientes”recuerda el director del SDIS du Var, Éric Grohin. En Correns, los voluntarios se turnan cada día para preparar la comida de los bomberos. “Estamos actuando en varios frentes. Ya estamos fabricando raciones reales, alimentos reales”pone en perspectiva a Greg, uno de ellos, en “Var-Matin”. Una red de apoyo imprescindible para apoyar a las tropas que libran la batalla contra el fuego más larga de la historia del departamento.