Fuego en el aude: viento, ola de calor, cubiertas de fuego ... ¿por qué las autoridades temen un "día complicado"?

Por

Servicio de noticias (con AFP)

Publicado el 10 de agosto de 2025 a las 10:15 am

Actualizado el 10 de agosto de 2025 a las 11:51 a.m. Lectura: 2 min.







Ash todavía fumando, tramontano y ola de calor … Es un cóctel peligroso que preocupa a los bomberos, que todavía luchan con el fuego en el Aude, el más importante en la periferia mediterránea durante 50 años. Si su neutralización está en el camino correcto, las condiciones climáticas este domingo 10 de agosto podrían promover una reanudación de las llamas. “Muchos bomberos garantizan el monitoreo cercano y reforzado”asegura la prefectura de Aude.









“Tuvimos una reanudación del tramontano durante la noche (…). Es un día que también es complicado, dado el hecho de que probablemente deberíamos ir a una ola de calor a partir de las 4 p.m., lo que no facilitará las cosas”dijo esta mañana al final de la mañana, el prefecto de Aude Christian Pouget durante un punto de prensa en Lézignan-Corbières.





Wind and Heat Wave: el cóctel temido por las autoridades que tienen como objetivo dominar el incendio este domingo. El incendio, fijado el jueves, ya no progresa, pero el incendio aún arde en el perímetro de las 16,000 hectáreas recorridas, y “Hasta el domingo por la noche, el incendio no estará bajo control”había advertido al coronel Christophe Magny, quien dirige las operaciones el sábado. Según él, el fuego no será “No apagado durante varias semanas”. Hay “Casi 90 kilómetros de borde” para ser tratadodijo, citado por FranceInfo. “En el interior (de este perímetro), hay muchos bolsillos verdes, que hacen que las reactivaciones hay muchas reactivaciones”.





Condiciones climáticas “Extremo” pondrá a los bomberos “Bajo tensión” Para proteger la zona de bomberos, pero también todo el departamento, el comandante Michael Sabot, subdirector de departamento del Departamento de Bomberos y Rescate de Aude, dijo el sábado. “Configuramos dispositivos (…) lo más cerca posible de los Macios para poder reducir los tiempos de intervención y poder garantizar un ataque aeroterrestrestal efectivo y rápido para poder evitar tener un segundo fuego catastrófico”enfatizó, evocando otros sectores de Aude en un riesgo muy severo.









Météo-France colocó el aude bajo la ola de calor naranja todo el fin de semana, con temperaturas proporcionadas entre 38 y 40 grados. Y, el tramontano, un viento seco y cálido, regresará en ráfagas de hasta 55 km/h en la tierra, hacia la costa mediterránea. Domingo “Será un día de transición en términos de viento”con “Condiciones que se acercan a las del Día del Fuego”agregó la cabeza de los bomberos de Aude, especificando que la humedad también sería muy baja, alrededor del 20 %.





“Evite que el fuego se reanuda en el frente”





El sábado, cuatro cubiertas de fuego requirieron la acción de los bomberos, sin la intervención de las aerolíneas. Permanentemente alerta, monitorean y aseguran los 90 kilómetros de bordes para “Evite el fuego para reanudar al frente”en la parte más cercana de la costa mediterránea y la carretera que conduce a España, casi alcanzó el miércoles.





Saliendo el martes alrededor de las 4 p.m. Desde la ciudad de Ribaute, unos cuarenta kilómetros con equidistencia en Narbonne y Carcassonne, el incendio viajó 16,000 hectáreas de vegetación, de los cuales 13,000 quemaron, según la seguridad civil.









Una mujer de 65 años murió en su casa, mientras que un residente fue seriamente quemado. Otras cuatro personas resultaron ligeramente heridas. En las filas de los bomberos, 19 resultaron heridos, uno de los cuales ha sufrido un trauma en la cabeza.





Treinta y seis casas fueron destruidas, otras dañadas y más de veinte cobertizos agrícolas quemados, de los 3.000 paquetes que fueron defendidos por los bomberos, subrayaron a Amélie Trioux, jefe de personal del prefecto del Aude. La electricidad ha sido restaurada en todas partes, pero tres municipios permanecen privados de la red telefónica.





Según los primeros elementos de la investigación, el incendio comenzó al costado de una carretera. Las investigaciones están en marcha para determinar las causas del incendio y establecer cualquier responsabilidad.