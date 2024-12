“¡Fuera, Olivier Fauré!”

Publicado el 9 de diciembre de 2024 a las 9:54

En esta columna de «Le TV BUS Canal de comunicación urbana», Denis Lafay, periodista y ensayista, señala «el debilitamiento crónico del progresismo de izquierda que se debe en parte a la táctica elegida por el primer secretario del PS, que deshonra los fundamentos de la democracia social». democracia «.

Este artículo es una columna, escrita por un autor ajeno al periódico y cuyo punto de vista no compromete a la redacción.

“Qué difícil es no sentirse traicionado desde que Olivier Faure decidió enganchar el vagón de la socialdemocracia a la locomotora melenconista. » En esencia, esta es la agitación de aquellos desilusionados con el progresismo de izquierda desde que su primer secretario tomó la decisión de esclavizar al Partido Socialista al metrónomo La Francia insumisa. Desde la disolución de la Asamblea Nacional, las condiciones para la constitución del Nuevo Frente Popular (NFP), la decisión a mediados de verano de apartar a Bernard Cazeneuve de la hipótesis Matignon, el silencio espantoso prefirió la valentía ante las protestas verbales y los excesos programáticos de los LFIistas ya eran explícitos; El golpe final cayó el miércoles 4 de diciembre, cuando la bancada socialista reunió casi por unanimidad los votos del LFI y de la extrema derecha para derrocar al gobierno de Barnier. Incluso François Hollande se sumó al maremoto. Cualquiera que hubiera pensado que su experiencia de responsabilidad » cultivado durante su mandato como jefe de Estado le habría convencido de dejar temporalmente de lado su interés particular –el plazo presidencial de 2027– y arbitrar a favor de la estabilidad gubernamental en un contexto nacional y planetario en erupción.

Al caos general decidido por Emmanuel Macron el 9 de junio, al peligro democrático que constituye la Agrupación Nacional, a los problemas económicos, financieros y sociales que produce la inseguridad institucional, a los espectros planetarios, desde el destino de Ucrania hasta el del mundo. que promete la toma de posesión de Donald Trump el 20 de enero –que cubre estos tormentos internos, ¿deberíamos agregar una trampa adicional?

Compromiso electoral

Desconcertante, desalentadora, desesperada: la actitud de Olivier Faure culminó ante el micrófono de Sonia Devillers en France-Inter el día después de la votación, cristalizando la inconsistencia intelectual y moral del primer secretario, elegido en 2023 durante el congreso de Marsella en condiciones ubicuas. Convocado para comentar el comportamiento de Jean-Luc Mélenchon, que la víspera había hecho un espectáculo en la Asamblea y dio media vuelta cuando el presidente del grupo socialista, Boris Vallaud, comenzó su discurso, el diputado por Sena y Marne se comprometió. en un comienzo confuso y esquivo. Incapaz de decir claramente qué le dictaron la historia, el ADN, las propiedades del progresismo socialdemócrata. Desde entonces, se ha declarado preparado para una posible » compromiso « teniendo como base “concesiones recíprocas”dispuestos a imaginar un pacto de no censura, dispuestos a » conversar (con el jefe de estado) de todos los temas y ver qué es posible hacer en un período de tiempo limitado”… antes de revisar suavemente su impredecible apertura y someterla a nuevas condiciones. Una versatilidad tartamuda, sintomática de la falta de dirección y de la obsesión táctica cortoplacista, motivada también, hay que reconocerlo, por la presión de los electores y la preocupación de no entregar a Jean-Luc Mélenchon lo que codicia: la encarnación solitaria de la oposición. con vistas a las elecciones presidenciales. Este episodio tuvo el mérito de ampliar la división con el líder del LFIste. Pero aparece demasiado tarde. El daño ya está hecho.

Olivier Faure parece profetizar para el “izquierda responsable” un horizonte más cercano al 1,75% de los votos recogidos por Anne Hidalgo en las elecciones presidenciales de 2022 que al 13% registrado por Raphaël Glucksmann durante las elecciones europeas de 2024. En cuestión, sin duda, el compromiso electoral que obliga a los socialistas elegidos el pasado mes de julio gracias a. el nuevo frente republicano se doblegue ante el ogro LFIista. Ciertamente, también, un ética de la responsabilidad que Olivier Faure y sus compinches insultan: esta ética de la responsabilidad considera ejercer «razonablemente» sus intereses particulares, es decir cumplirlos por supuesto, pero también confrontarlos constantemente con el interés del colectivo al que pertenecemos. » debe « – nosotros » debe « para honrar los problemas, nosotros » debe « la posición que uno ocupa – y subordinarlos o incluso sacrificarlos cuando atacan al colectivo. Esta ética de responsabilidad es una ética de complejidadque exhorta a pensar contra uno mismo y anima a su audiencia a la misma disciplina. Se aplica a cualquier líder: la política hacia los administrados (tanto de una circunscripción como de un país), de las empresas hacia el ecosistema (empleados, clientes, proveedores, accionistas, territorio), de la escuela hacia los profesores, los estudiantes, el gobierno republicano. , etc.

Sobre todo, Olivier Faure encarna lo peor de una formación política: la indigencia programática. Lo cual es el resultado de un déficit de ideas, de una inteligencia colectiva incompleta, de unas pocas ganas de subirse al barco. La encuesta “Fracturas francesas 2024” (2 de diciembre, Ipsos para Le Monde/Le Cevipof/la Fondation Jean-Jaurèsl’/Institut Montaigne) es explícita: el 86% y el 78% de los franceses ya no confían, respectivamente, en los partidos políticos y en los diputados . El amargo fracaso de Kamala Harris tras una campaña centrada en contra (Trump) y no en el Para (una visión, una ambición, una perspectiva unificadoras) constituye otra demostración: la erosión de la confianza democrática se basa en la ausencia de un “proyecto”. Y es precisamente por ella que la valoración de Olivier Faure se ve afectada en primer lugar.

Divorcio y emancipación

¿Qué proyecto social? ¿Ha propuesto el PS desde que lo puso a prueba? El análisis del neuropsiquiatra Boris Cyrulnik sobre el fervor popular por los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París es universal: “Los franceses tuvieron la sensación de hacer realidad un proyecto. Cada individuo necesita un proyecto para movilizarse personalmente y compartir colectivamente. Ésta es la condición para unir una comunidad humana. Y el significado que le damos a un acontecimiento cuando resulta de un proyecto unificador transforma la forma en que lo sentimos. La misma tarea puede ser vivida como una carga para uno y un logro para otro. Porque lo que los distingue es el proyecto último y por tanto el significado asociado al gesto. »

En la primavera de 2025 deberán celebrarse los 80mi Congreso del Partido Socialista. Tres corrientes lo enfrentarán: la de Olivier Faure, candidato a su reelección, a la que se opondrá la llamada “Refundación-reunión-gobernar” (iniciada por Hélène Geoffroy) y la llamada “Refundaciones”, liderada por Nicolas Mayer-Rossignol. ). Difícil de descifrar en los “textos orientativos” de los alcaldes de Vaulx-en-Velin y de Rouen, generosos pero llenos de generalidades e incluso clichés, una llama que puede iluminar un proyecto social “real”. Pero al menos confirman el divorcio (de Hélène Geoffroy) y la emancipación (de Nicolas Mayer-Rossignol) de LFI. El preámbulo para mantener la esperanza de (re)construir una socialdemocracia moderna, emprendedora, realista, reconciliadora y visionaria. (Re)pensar una sociedad deseable.

EXPRESO ORGÁNICO

Denis Lafay Es periodista y ensayista. Publicó “Enfrentando el miedo. Del 9 de junio al 7 de julio, un mes para comprender y esperar” (Editions de l’Aube).