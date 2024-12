La deslegitimación de los funcionarios públicos se está extendiendo y acelerando. ¿A qué precio?

Publicado el 16 de diciembre de 2024 a las 17:28

Los servicios públicos están siendo exprimidos. Por un lado, desmantelados por una nobleza empresarial que exige que sean rentables. Por otro lado, odiados por los círculos populares que sólo cuentan con servicios públicos para sustentarlos de forma gratuita.

Los ministros pasan de largo, y lo neguemos o lo demostremos, los funcionarios siguen en el visor. Sin embargo, las encuestas de ciencias sociales y los informes oficiales lo demuestran ampliamente: los funcionarios públicos están mal pagados en comparación con profesiones idénticas en el sector privado. Serán aún más pobres. El gobierno de Barnier ha congelado el punto índice que determina su remuneración. Eliminó el pago de la “garantía individual de poder adquisitivo”, un sistema que hasta ahora impedía que los empleados públicos perdieran demasiado poder adquisitivo en un contexto de inflación. Todavía no puede evitar pagar 6 céntimos al mes a numerosos agentes que, de lo contrario, quedarían por debajo del salario mínimo… Pero el gobierno anterior quería imponer dos días adicionales de espera y limitar la remuneración durante las bajas por enfermedad, para evitar que los funcionarios enfermos están ausentes… en detrimento de su salud a largo plazo, así como la del público en contacto con ellos. ¿Seguiremos con la misma irresponsabilidad?

Este no es un efecto entre otros, doloroso pero ocasional, de los intentos de reducir el gasto público. Es bastante serio. Esta es sólo una secuencia de un movimiento a largo plazo, con efectos profundamente destructivos: la deslegitimación de los funcionarios públicos, que se está extendiendo y acelerando.

Sin embargo, durante los huracanes, los derrames de petróleo, las inundaciones, la gente sabe que los funcionarios ayudan sin contar. Durante el Covid 19, aplaudimos en las ventanas a estos primeros y primeros quehaceres, que salvaron tantas vidas a riesgo de las suyas propias. ¿Y quién no conoce a algún maestro que haya marcado su destino o el de su hijo? ¿Quién no conoce a una enfermera, una cuidadora, que aguantó en momentos dolorosos? Los funcionarios no son esos “Caballeros Ronds-de-Cuir” de los que se burla Courteline y que descansan en su silla. “las fatigas de la pereza”como escribió Balzac.

Están sentados estos jueces de Seine-Saint-Denis que no van al baño en todo el día, sólo para poder ocuparse de más casos; Estos secretarios de los ayuntamientos se ven obligados a compensar el cierre de los mostradores, que los ayuntamientos rurales tienen cada vez más dificultades para contratar o retener. También son trabajadores, que de guardia, por ejemplo, mantienen las carreteras; son trabajadores sociales que resuelven situaciones imposibles; trabajadores de limpieza y restauración, silvicultores, trabajadores de alcantarillado, funcionarios de aduanas y gendarmes, inspectores de salud y protección del trabajo, cuidadores, enfermeros, médicos de hospital con exceso de trabajo… Su exposición a contaminantes o enfermedades relacionadas con los flujos de población encontrados, su arduo trabajo , cuya tensión está ligada a reorganizaciones permanentes-fusiones de servicios, no son menores que en el sector privado.

El círculo vicioso

Pero ahora están convergiendo tres corrientes de odio hacia los funcionarios públicos. El primero se basa en el elogio del sector privado para crear, por el contrario, una caricatura de los funcionarios públicos, denigrando su estatus, sus derechos o sus misiones. Esta condena, llevada a cabo por altos ejecutivos del sector privado y funcionarios de muy alto nivel que constituyen una nobleza directiva público-privada, sirve como justificación para una corporatización cada vez mayor de los agentes y para reformas que debilitan los servicios públicos, sin tener en cuenta, sin embargo, la situación presupuestaria actual. muestra claramente, lo que conduce a ahorros reales. Porque los servicios públicos son necesarios y externalizarlos al sector privado no cuesta menos, como lo ha demostrado claramente el escándalo de McKinsey.

La segunda ola de odio proviene de los usuarios, especialmente de origen obrero, cuyas condiciones de vida dependen de los servicios públicos y que están en contacto más habitualmente con la administración. Es un círculo vicioso: las reformas degradan las condiciones de recepción y, a su vez, fomentan la frustración y el resentimiento frente a agentes que carecen de personal suficiente y de medios para realizar su trabajo. Una ira que se expresa contra el personal de enfermería, en los servicios de urgencia, donde las personas en peligro tienen que esperar ahora ocho horas, en Nantes o en otros lugares. Los altercados, incluso la violencia física, proliferan en las recepciones de prestaciones sociales, a la salida de las escuelas medias y secundarias, o en las subprefecturas con horarios reducidos. La ansiedad por el futuro que atenaza la garganta de poblaciones ya agotadas, sus expectativas desesperadas de una ayuda básica que ya no llega, se une al cansancio o la incapacidad de actuar de los funcionarios en las interacciones con los usuarios, ahora severamente programadas. Y abrir los mercados a las empresas emergentes subvencionadas que, por ejemplo, ofrecen el cálculo de las opciones de jubilación –por una tarifa– porque los agentes de la Caja Nacional del Seguro de Vejez (CNAV) no pueden hacerlo en un plazo razonable.

En total, los servicios públicos están atrapados en un vicio, atacados desde arriba y desde abajo. Por un lado, desmantelados por una nobleza empresarial público-privada que exige que sean rentables financieramente y, con ello, trastocan el territorio en cascada. Por otro lado, los funcionarios que han perdido su legitimidad son odiados por los círculos populares, que sin embargo sólo cuentan con servicios públicos que los apoyan de forma gratuita. En los territorios franceses de ultramar, en las zonas rurales pobres o en los suburbios urbanos obreros, el sentimiento de abandono refuerza la gran ira expresada por estos votos de venganza social que determinan los resultados o la abstención de la RN.

Y se combina con una tercera corriente de odio: el de los funcionarios hacia sí mismos, por lo que se les exige que hagan, por la intensificación del trabajo que se exige constantemente con recursos cada vez menores. Muchos se derrumban, muchos huyen entre enfermeras, cuidadores, médicos de hospitales o profesores.

Devaluados por todos lados, todo se combina para hacer que su función se convierta en misión imposible. ¿Cuál será el coste sanitario y ecológico, en términos de atractivo económico y cohesión social?

EXPRESO ORGÁNICO:

Julie Gervais, politóloga, Universidad de París 1 Panthéon-Sorbonne; Claire Lemercier, historiadora, Centro de Sociología de las Organizaciones (CSO, CNRS-Sciences-Po Paris); Willy Pelletier, sociólogo, Universidad de Picardía. Coescribieron “Hate of Civil Servants” (Ámsterdam, 2024).