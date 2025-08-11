Enfrentados a la reforma del seguro de desempleo y la abolición de los días festivos, sindicatos listos para movilizar





Al compartir, el 15 de julio, sus ambiciones para el mundo del trabajo, colocando un seguro de desempleo, ahorrando con licencia por enfermedad, eliminando dos vacaciones, entre otras, François Bayrou había provocado la ira de las organizaciones sindicales. A ” esfuerzo “ ¿Presupuesto? Más bien decir un “Carnicería total”LA Secretario General del CFDT Marylise Léon debía dejar un nombramiento en el Ministerio de Trabajo.





Las dos cartas dirigidas por Matignon a los socios sociales (MEDEF, CPME y U2P; CFDT, CGT, FO, CFE-CGC y CFTC) el 8 de agosto no ayudaron. En una carta de enmarcado y un documento de orientación, el Primer Ministro especifica lo que espera de la negociación que desea estar abierto al seguro de desempleo, y les ofrece, como proporciona el Código Laboral, para discutir la eliminación de dos vacaciones (lunes de Pascua y 8 de mayo). “El rendimiento de esta medida debería ser para el sector privado de 4.200 millones de euros de 2026 para el presupuesto estatal”especifica el documento. Free para los representantes de los trabajadores o empleadores para ofrecer … Otros días para ser eliminados.









Con respecto al seguro de desempleo, el objetivo establecido por Matignon es llegar a un acuerdo sobre nuevas reglas de compensación a fines de noviembre que permitirá “Liberar entre 2 mil millones de euros y 2.500 millones de euros en ahorro por año en promedio” de 2026 a 2029, para ” alcanzar como mínimo 4 mil millones de euros en cruceros de 2030 “o el 10 % de la compensación total de desempleo. Un objetivo comparable a lo que Gabriel Attal estaba dirigido con su proyecto de reforma cortado por la disolución de junio de 2024.





Para lograr este objetivo, los socios sociales serán invitados a “Modifique la duración mínima del empleo y el período de referencia necesario para la apertura de un derecho al desempleo que determina la duración máxima de la compensación”. Y observar las condiciones de compensación después de una terminación contractual, al aumentar, por ejemplo, el período entre la salida de la Compañía y el pago de desempleo.





“Ahorros feroz”





Tantas perspectivas que despiertan una fuerte oposición de las organizaciones sindicales. Especialmente porque si no llegan a un acuerdo sobre seguro de desempleo, es el gobierno el que recuperará las manos e impondrá sus reglas por decreto. “Los ahorros solicitados son feroces, representan el 10 % de la compensación total de desempleoseñala Denis Gravouil, de la Oficina Confederada del CGT, a cargo del empleo y el desempleo. Esto la convertiría en la reforma más violenta de todas. »» “Pedimos a los solicitantes de empleo nuevamente que paguen una factura que no sea suya”también denuncia a Frédéric Souillot, el Secretario General de Force Ouvrière.









Las impresiones ejecutivas, para el seguro de desempleo, una tasa de reforma sin precedentes: sería el quinto desde 2017. El último, resultante de un acuerdo concluido entre los socios sociales en noviembre de 2024 y que se suponía que definía las reglas de compensación durante cuatro años, se implementó hace apenas seis meses. ” Eso parece una negación de la socialdemocracia “observa a Olivier Guivarch, secretario nacional de CFDT a cargo de los problemas de empleo, quien denuncia un proyecto ” económicamente e injusto socialmente “injustificado”que corre el riesgo de agravar aún más la precariedad de las personas privadas de empleo. Si el objetivo que muestra el gobierno es alentar un “Retorno rápido al uso”Dares (Dirección de Investigación, Estadísticas de Estadísticas del Ministerio de Trabajo) mostraron en abril en su evaluación de la reforma de 2019 que tenía “Reforzó la precariedad de los beneficiarios”al no causar “Iluminar la duración de los trabajos tomados”.





Hacia una movilización en el otoño?





“Los trabajadores no terminarán”reaccionó CFDT, CGT, FO, CFE-CGC y CFTC en un comunicado de prensa conjunto este fin de semana. Pidió decir “Del 1 de septiembre” Para el Primer Ministro, si tienen la intención de negociar en días festivos, podrían imponer su propio calendario. El CFTC ya ha advertido que no iría a las discusiones sobre la abolición de las vacaciones. El CGT y FO sugieren lo mismo.





Se debe tomar una decisión conjunta en septiembre, lo que podría conducir a llamados a la movilización. Frédéric Souillot anticipa un “Reacción coordinada”. “Septiembre estará agitado. Es imposible dejar que eso haga esto”advierte. Su organización ya ha pedido la movilización y la huelga y presentó un aviso de huelga del 1 de septiembre al 30 de noviembre.









Los sindicatos y los empleadores también esperan, para la caída, una tercera carta: un documento de orientación con miras a las negociaciones sobre “modernización del mercado laboral”, que debe contener, además de medidas contra accidentes laborales graves y mortales o limitar el uso de contratos cortos, la reducción de la fecha límite para desafiar un desafío a la tribunal industrial, la monetización de la parte de la compensación o la licencia por enfermedad.