Frente a la reunión de Medef, las ecologises requieren una contrarresta

Frente al “Provocación” Desde una gran reunión organizada por Medef el 13 de octubre, los ecologistas invitan a sus socios, sindicatos y asociaciones de izquierda a un contratado el mismo día, para “Defender la justicia fiscal y la solidaridad nacional”.





Medef lanzado el viernes por la noche, bajo el eslogan “Ganemos Francia”su invitación “A los empresarios” participar en su reunión del 13 de octubre en París, creyendo que están “El verdadero rebelde”.









“Frente a esta provocación y en un contexto de fuerte ira social”los ecologistas, con la ex iniumis del movimiento después y generación, propuesto el domingo, en un comunicado de prensa, la organización de una contrarresta el 13 de octubre también, también, también, “Para defender los principios de la justicia fiscal y la solidaridad nacional”.





Con esto en mente, invitan a sus socios políticos, organizaciones sindicales, movimientos juveniles, asociaciones y “Los expertos se movilizaron sobre el tema” Para reunirse “Para una reunión de trabajo” en los próximos días.





“Pacto social frazado”





Los sindicatos y las partes de la izquierda han estado exigiendo durante varias semanas el establecimiento de un impuesto del 2% sobre el patrimonio de más de 100 millones de euros, llamados impuestos de Zucman, para más justicia fiscal, deplorando que el más rico contribuye proporcionalmente mucho menos que la mayoría de los ciudadanos.





El 86% de los franceses aclaman el impuesto de Zucman, según una encuesta reciente.









La reunión de Medef es “Una indignación selectiva aún más escandalosa, ya que son algunas semanas después de la publicación de un informe parlamentario que revela que 211 mil millones de euros en ayuda pública se asignan a las empresas cada año, sin un criterio de condicionalidad”Continúe con los firmantes, incluido el Secretario Nacional de Ecologistas Marine Tondelier, los ex diputados de InSoumis, Clémentine Tarain y Alexis Corbière, y el presidente de generaciones Benjamin Lucas.





Los firmantes subrayan que “Durante ocho años, el deseo obstinado de Emmanuel Macron y sus sucesivos primeros ministros de reducir los impuestos de las empresas más ricas y grandes no solo ha aumentado el déficit público de Francia, sino que también ha descifrado nuestro pacto social”.