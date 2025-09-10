Por

Publicado el 9 de septiembre de 2025 a las 4:08 p.m.

Actualizado el 9 de septiembre de 2025 a las 4:16 p.m. Lectura: 1 min.







Francia objetivos “Una disminución del 70 %” del “Contaminantes eternos” O PFA rechazados en agua por su industria para fines de febrero de 2028, tres años después de que la ley tenía como objetivo proteger a la población contra estas sustancias químicas, según un decreto publicado este martes 9 de septiembre en la “revista oficial”.









Este objetivo intermedio, que se basa en las emisiones de 2023, tiene como objetivo permitir que Francia sea parte de una trayectoria “Tendiendo hacia el final de los lanzamientos antes del 27 de febrero de 2030”según lo dispuesto en la ley aprobada en febrero pasado por el Parlamento.





Si el objetivo de reducción es elogiado por las generaciones futuras de las ONG y nuestro negocio a todos, a quien se va “En la dirección correcta”creen en un comunicado de prensa que el decreto, como es, “No permita esperar respeto por esta trayectoria”.





“No hay modalidad de control”





El texto “No establece ninguna modalidad de control de estas descargas, no especifica si estos objetivos deben lograrse en la escala de cada instalación industrial y disminuye solo un paso intermedio”subraye las dos organizaciones. La definición del objetivo a alcanzar “Está sujeto a interpretación”cree en las dos ONG, según las cuales “La mayoría de las instalaciones en cuestión no tienen referencia definida ya que no medían sus descargas de PFA en 2023”.





Asegurando que ninguna de sus sugerencias se retuviera durante la consulta, las generaciones futuras y nuestro negocio para creer que el texto, adoptó tres días después del final de la consulta pública, “Claramente sufría el calendario político acelerado por la renuncia del gobierno de Bayrou”. “La protección de la salud de los franceses y nuestros territorios nunca debe sufrir calendarios políticos”dijo François Veillerette, portavoz de las generaciones futuras, citado en el comunicado de prensa.









Las dos organizaciones “Ahora estudiará los remedios, para asegurarse de proteger el espíritu de la ley del 27 de febrero”dijo Jérémie Suissa, delegada general de nuestro negocio a todos. Los PFA, para las sustancias per-es y policlutadas, conocidas como contaminantes eternos, pueden tener efectos perjudiciales en la salud humana: mayores niveles de colesterol, cánceres, efectos sobre la fertilidad y el desarrollo del feto, etc.





Utilizado masivamente en la industria desde el medio del XXmi Un siglo, por ejemplo, para hacer estufas no estancadas, ropa impermeable o cosméticos, son extremadamente difíciles de eliminar una vez presentes en el agua o el suelo.