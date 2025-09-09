“Ahora es imposible para mí asegurar con calma el debate semanal programado”: el periodista Thomas Legrand renuncia a su programa sobre Francia Inter

Publicado el 9 de septiembre de 2025 a las 6:22 p.m.

Actualizado el 9 de septiembre de 2025 a las 6:38 p.m. Lectura: 1 min.







Criticado por muchos líderes políticos por comentarios en disputa sobre Rachida Dati realizado a los líderes del Partido Socialista, el periodista Thomas Legrand anunció este martes 9 de septiembre que estaba renunciando a su programa semanal en Francia Inter, pero continuará interviniendo en la antena.









“Anuncié esta mañana a la gerencia de Francia Inter que ahora es imposible para mí asegurar con calma el debate semanal previsto en la nueva cuadrícula” Domingo por la mañana pero “Francia inter es mi radio”dijo en la red social X, el periodista, que había sido filmado sin su conocimiento con los ejecutivos de PS.









“Continuará interviniendo en la antena”aseguró su lado de Francia Inter, que lo había suspendido provisionalmente inmediatamente después de la revelación de las imágenes.









En este video transmitido el viernes por los medios conservadores incorrectos y filmados en julio en un restaurante parisino, Thomas Legrand y Patrick Cohen, periodista que también interviene en Francia Inter, intercambia con Pierre Jouvet y Luc Broussy, respectivamente secretario general y presidente del Consejo Nacional de PS.





“Palabras incómodas” pero asumió





Durante esta discusión, donde la estrategia de aliento izquierda también se menciona para las elecciones presidenciales de 2027, Thomas Legrand, que trabaja para Francia inter y “liberación”, dijo en particular “Hacemos lo que se necesita para (Rachida) Dati, Patrick (Cohen) y yo”que podría haber sido interpretado como un sesgo contra el ministro de cultura saliente.





En un mensaje publicado el viernes por la noche, Rachida Dati, invertido como candidato de los republicanos en el Ayuntamiento de París, pidió que se tomaran medidas a los dos columnistas, denunciando “Palabras valientes y contrarias a la ética”.









“Trama”, “Infiltración”, “Mafia” : Muy rápidamente, las críticas se apresuraron a los dos periodistas, tanto del lado de los republicanos como en la Rally Nacional y la Francia rebelde.





“Tengo palabras torpes” pero “Supongo que” ocuparme “periodísticamente con las mentiras de Madame Dati”Justificó a Thomas Legrand el sábado.





Un retiro para proteger al personal editorial









Los dos periodistas anunciaron su intención de presentar una queja.









La PS lo defendió asegurando que“No existe colusión entre el Partido Socialista y los periodistas que sean” son “.





El martes, la gerencia de Francia se interesó que la retirada de Thomas Legrand de su nuevo programa dominical, que había animado solo una vez, traducido “Su profundo apego al servicio público y su deseo de proteger el trabajo de los periodistas del personal editorial”.





“Continuará interviniendo en la antena como editorialista de” liberación “y en otras formas adaptadas que discutimos con él”Gestión agregada.