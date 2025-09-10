En Washington, los intelectuales conservadores están trabajando en el futuro del trumpismo ... y sus divisiones





Para ir más allá





Podría haber sido una celebración brillante. Después de todo, finalmente están en el poder. Sin embargo, el público era escaso en el Hotel de Washington, donde se celebró la Raout Nacional de la Conferencia Nacional (Conferencia Nacional sobre Conservadurismo), del 2 al 4 de septiembre. La ArePage de los intelectuales de la nueva derecha estadounidense que ha sacudido a la antigua Guardia Conservadora y sirvió como un laboratorio de ideas para la administración Trump no dio a la triunfa. Su cumbre nunca ha sido una reunión festiva como la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) o los eventos organizados por el joven Maga de Turning Point USA. Discreto y austeros, el “Natcon”, como lo llaman,, por el contrario, se ha dado la misión de continuar consolidando esta matriz intelectual … sin oscurecer sus debilidades.





Obviamente tienen suficiente para estar satisfechos. Restricciones a la inmigración, intervención “Energético” del gobierno federal para “Restaurar orden” en estados americanos donde “Reign anarquía, inmoralidad y disolución”Promoción de la Biblia en la vida pública, gratis …