El comediante Jimmy Kimmel, el crítico de Donald Trump, en la televisión estadounidense después de su suspensión

Publicado el 23 de septiembre de 2025 a las 8:35 am

Actualizado el 23 de septiembre de 2025 a las 9:58 a.m. Lectura: 3 min.







El espectáculo del humorista Jimmy Kimmel, cuya suspensión la semana pasada causó acalorados debates sobre la libertad de expresión en los Estados Unidos y las presiones de la administración Trump en los medios de comunicación, volverán a la televisión este martes 23 de septiembre, anunció Disney. Esta decisión ocurre “Después de conversaciones reflexivas con Jimmy”subraya el grupo, propietario del canal ABC, en un comunicado de prensa.





ABC anunció el miércoles para suspender “Jimmy Kimmel Live!” », El programa del famoso alborotador y crítico incansable del presidente estadounidense Donald Trump, “Por un período indefinido”.





Brendan Carr, el jefe de las telecomunicaciones estadounidenses y el audiovisual Gendarme (FCC), habían amenazado públicamente unas horas antes de retirar su licencia de los canales que transmitieron su programa.





Este aliado cercano de Donald Trump denunció un “Comportamiento escandaloso” Del humorista porque Jimmy Kimmel había acusado al derecho estadounidense de explotar políticamente el asesinato del influyente Charlie Kirk, asesinado por un año de 22 años que parecía tener opiniones izquierdistas, según sus padres republicanos.





“La Clique Maga”Seguidores de Trump, “Se esfuerza desesperadamente por presentar a esta joven que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos una de las suyas” Y “Haga todo lo posible para obtener una ventaja política”había lanzado al humorista en su programa el lunes pasado.





El programa transmitido solo en una parte del país





En su comunicado de prensa, Disney explica que la decisión de suspender temporalmente su programa se había tomado “Para evitar agravar una situación tensa en un momento emocional para nuestro país”. El grupo no especifica si Jimmy Kimmel se disculpa cuando regresara a la antena.





Sin embargo, no todos los estadounidenses podrán ver el programa porque en los Estados Unidos, los canales nacionales como ABC son transmitidos por una multitud de canales locales. La semana pasada, los grupos de Nexstar y Sinclair, que tienen varias docenas de canales que recogen en los programas ABC, habían decidido suspender la transmisión de “Jimmy Kimmel Live!” Incluso antes del anuncio de su suspensión nacional.









Sinclair exigió notablemente las disculpas públicas de Jimmy Kimmel. El lunes, el grupo explicó que la suspensión de su programa aún está en vigor. “Las discusiones con ABC continúan a medida que evaluamos el posible retorno del programa”escribió el grupo en X.









Jimmy Fallon y Seth Meyers también en el visor





La suspensión de Jimmy Kimmel causó un alboroto en los Estados Unidos, donde muchos han visto un pretexto deshacerse de una de las caras más famosas en la pequeña pantalla, lo que irritó a Donald Trump de una manera notoria.





El presidente estadounidense había elogiado de inmediato “Una gran noticia para América” Y llamado a privar a la antena de otras figuras en el sector de información y entretenimiento, como Jimmy Fallon y Seth Meyers.





El multimillonario republicano también sugirió que la FCC planea retirar sus licencias de los canales de noticias el jueves. “Solo me proporcionan una mala publicidad”dijo a la prensa. “Y quiero decir, obtienen una licencia, puedo pensar que su licencia debería retirarse. Depende de Brendan Carr decidir.









El episodio ha fortalecido los temores de un ataque generalizado hacia los medios de comunicación. Desde su regreso al poder, Donald Trump ha restringido el acceso a la Casa Blanca o ha estado en procedimientos al exigir sumas astronómicas.





Su queja de difamación más reciente, exigiendo $ 15 mil millones del “New York Times”, fue juzgado “Inadmisible” El viernes por un juez que otorgó cuatro semanas al campamento presidencial para reformularlo.





Carta de 400 estrellas de Hollywood





Antes del anuncio del regreso a la antena de Jimmy Kimmel, más de 400 estrellas de Hollywood protestaron contra su sanción, llamándolo en una carta como “Momento oscuro para la libertad de expresión en nuestra nación”y denunciar una decisión “Inconstitucional y antiamericano”.





“El gobierno amenaza a empresas privadas e individuos con las que el presidente no está de acuerdo. No podemos dar esta amenaza a nuestra libertad de expresión sin respuesta”celebridades estimadas, incluidas Pedro Pascal, Tom Hanks, Jennifer Aniston, Meryl Streep y Robert de Niro, en esta carta publicada el lunes.





La suspensión de Jimmy Kimmel también había causado un revuelo dentro de la derecha estadounidense, lo que tradicionalmente hace que la libertad de expresión sea uno de sus valores cardinales, en un país donde incluso los discursos de odio se consideran protegidos por la constitución. Las cifras republicanas como el senador Ted Cruz o el presentador Tucker Carlson habían emitido reservas la semana pasada.