Francia debe actuar con “más firmeza y determinación” frente a Argelia, insta a Macron





Francia debe actuar “Con más firmeza y determinación” Con respecto a Argelia, exhortado este miércoles 6 de agosto, Emmanuel Macron, que invoca el “Hechizo reservado” en Boualem Sansal y Christopheizes para preguntar al gobierno francés “Decisiones adicionales”.









“Francia debe ser fuerte y ser respetada”argumenta el jefe de estado francés en una carta a su primer ministro, François Bayrou, publicado por “Le Figaro”. “Ella solo puede obtenerla de sus parejas si ella misma les muestra el respeto que exige de ellos. Esta regla básica también se aplica a Argelia”todavía escribe, en una misiva que marca una nueva etapa en la aguda crisis diplomática que están pasando los dos países.





“Fracaso por Argelia de sus obligaciones”





Para justificar esta gira de tornillo, Emmanuel Macron menciona por primera vez los encarcelamientos del escritor franco-algerio Boualem Sansal, sentenciado a 5 años de prisión en particular por “Participación en la unidad nacional”y el periodista francés Christopheates, condenado a siete años de prisión en Argelia por “DISPOLACIÓN DEL TERRORISMO”.









Pero también se refiere a “Fracaso por Argelia de sus obligaciones” en la migración asuntos, así como “El cese de la cooperación de los 18 consulados argelinos presentes en nuestro suelo con los servicios estatales”. Entre las medidas solicitadas del gobierno, el Jefe de Estado exige suspender “Formalmente” El acuerdo de 2013 con Argel “Con respecto a las exenciones de visa sobre pasaportes oficiales y diplomáticos”.





Una decisión que actúa una situación de hecho: el Ministro de Asuntos Exteriores franceses, Jean-Noël Barot, había anunciado el 14 de mayo “El despido en Argelia de todos los agentes de pasaportes diplomáticos que actualmente no tendrían una visa”. Francia luego reaccionó a una decisión “Injustificado e injustificable” Argel para expulsar a los funcionarios franceses, dijo.





Emmanuel Macron también le pide al gobierno que use ” inmediatamente “ de una disposición de la Ley de Inmigración de 2024, la “Levier Visa Readmission (LVR)” OMS “Le permite rechazar visas de estadía corta para el servicio y los titulares de pasaportes diplomáticos, al igual que las visas largas para todo tipo de solicitantes”.





“Reanudación de cooperación”





El presidente también le preguntó a su primer ministro “Para instruir al ministro del interior”Bruno Retailleau, sosteniendo una línea dura hacia Argel, “Encontrar las formas y medios de cooperación útil con su contraparte argelina lo más rápido posible”. Él “También espera que, frente a la delincuencia de las personas argelinas en una situación irregular, el Ministro del Interior y su Ley de Servicios sin descanso y sin respiro”.









“En el mismo espíritu, cuando considera que las condiciones se cumplen con respecto a nuestro sistema diplomático, podrá autorizar a los tres cónsules argelinos que ya están presentes en nuestro territorio para ejercer su mandato, sin embargo, exigiendo una reanudación de la cooperación migratoria”. “Solo esta recuperación nos permitirá admitir otros cinco cónsules en espera de autorización”todavía escribe al presidente francés.





“La respuesta de las autoridades argelinas a nuestros requisitos para la migración y la cooperación consular determinará el resto de nuestros pasos”continúa Emmanuel Macron, agregando que “Tan pronto como se haya restaurado el diálogo, también tendremos que lidiar con otros archivos bilaterales sensibles”citando “Deuda hospitalaria”, “Las conductas de ciertos servicios estatales argelinos en el territorio nacional, pero también los problemas conmemorativos sin respuesta”.