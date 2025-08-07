Responsabilidad, incumplimiento de protocolos, negligencia ... ¿Qué dice el informe sobre la implosión del submarino "Titán"?





Oceangate Company, culpable de múltiples fallas, es la “Primero” Responsable de la implosión del “Titán” sumergible privado, que se cobró la vida de cinco personas durante una exploración de los restos del “Titanic” en 2023, dijo la Guardia Costera estadounidense en un informe el martes 5 de agosto.









La investigación de la Guardia Costera concluyó que “El incumplimiento de Oceangate con protocolos de ingeniería establecidos en términos de seguridad, pruebas y mantenimiento de su sumergible fue la primera causa (accidente) »»según el informe.





El “Titan”, un pequeño sumergible de 6.5 metros de largo, de la compañía estadounidense Oceangate Expeditions, se había sumergido el 18 de junio de 2023 para observar el naufragio del “Titanic” y revertía siete horas después, pero el contacto se había perdido menos de dos horas después de su partida.





Descuido





Se había iniciado una gran operación de rescate altamente publicitada, pero el sumergible había sido destruido poco después de su inmersión por un “Implosión catastrófica” Matando a los cinco pasajeros al instante, incluido el científico francés de 77 años Paul-Henri Nargeolet, apodado “M. Titanic”, y el propietario de Oceangate, Stockton Rush.





Las controversias sobre negligencia habían surgido muy rápidamente después del accidente, especialmente en el ojo de buey que no podía tener técnicamente resistente a tales profundidades.









“Durante varios años antes del accidente, Oceangate utilizó tácticas de intimidación, derrogaciones otorgadas para operaciones científicas y aprovechó su buena reputación para escapar de la vigilancia de las autoridades reguladoras”escriba la Guardia Costera en su informe de investigación.





Negocio “En última instancia, pudo operar el” Titán “en el margen total de los protocolos establecidos para las inmersiones de aguas profundas, lo que, sin embargo, históricamente había hecho posible garantizar una buena evaluación de seguridad para los sumergibles comerciales”agregan, también denunciando un “Ambiente de trabajo tóxico”OMS “Empleados y subcontratistas disistentes para expresar sus preocupaciones en términos de seguridad”.