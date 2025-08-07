16,000 hectáreas que subieron en humo, una investigación abierta, Bayrou en el sitio ... el punto en el incendio en el aude





“El evento de hoy es un evento vinculado al calentamiento global y vinculado a la sequía”dijo el primer ministro François Bayrou, del Departamento de Aude el miércoles 6 de agosto, 6 de agosto del Departamento de Aude, donde el incendio más grande en el verano en Francia ya ha viajado 16,000 hectáreas de vegetación en 24 horas.









El incendio ha viajado 16,000 hectáreas de Garrigue y Coníferas en quince municipios impactados. Este es el incendio más grande en Francia desde al menos 2006, el inicio de las grabaciones, y desde la década de 1970 para el área mediterránea, según la base de datos de incendios forestales (BDIFF) del gobierno (que enumera los incendios desde 1972 para los departamentos mediterráneos y 2006 para Francia).





• El fuego regresa “a su punto de partida”





Mientras el fuego se movía hacia el sudeste y la costa mediterránea, el viento cambió de dirección “Y empuja el fuego para que regrese a su punto de partida”El Secretario General de la Prefectura de Aude Lucie Roesch dijo a AFP. “El viento y la trayectoria del fuego evolucionan. Reajuste el dispositivo. El fuego va a áreas boscosas bastante inaccesibles»ella agrega. Amenazado el martes por la noche y en la noche por el progreso del incendio, la autopista A9 entre Francia y España pudo volver a abrir a primera hora de la tarde. “La situación siempre es desfavorable” Debido a la sequía, el calor y el viento fuerte, agregó.





• 25 viviendas destruidas o dañadas





El incendio ha destruido o dañado 25 casas, así como 35 vehículos en quince municipios, según una evaluación provisional que aún no especifica el área quemada. En la ciudad más víctima, Saint-Laurent-de-La-Cabrerisse, donde una dama de 65 años fue encontrada muerta en su casa, un olor a quemaduras severiza emerge de las hectáreas carbonizadas cercanas.





La prefectura contó 13 heridos: dos habitantes hospitalizados, incluidos un seriamente quemado, y once bomberos, uno de los cuales sufrió un trauma en la cabeza, dijo Bruno Retailleau. Una persona desaparecida fue encontrada viva.









Más de 2.500 casas todavía están privadas de electricidad y es demasiado temprano para que los cientos de residentes evacuados el martes por la noche regresen a su casa, advirtió la prefectura. En el otro lado de la A9, dos campamentos habían sido evacuados como precaución en la comuna turística de La Palma, cerca del Mediterráneo. Las autoridades reiteraron sus instrucciones de seguridad a la población, pidiendo “Permanecer confinado a menos que el orden de evacuación dado por los bomberos” Y no abarrotar la red de carreteras para no obstaculizar la ayuda.





• Un dispositivo “colosal” movilizado





En el cielo de los Corbières, se han movilizado todos los medios del aire nacional. Un dispositivo “Colosal”de acuerdo con el subprefecto de Narbonne, especificando que 2.000 bomberos son soportados por 500 máquinas terrestres.





• La UE lista para movilizar significa “si es necesario”





La Unión Europea dijo que fue retenido “Listo” para ayudar a Francia. “Seguimos de cerca la difícil situación de incendios en el departamento de Aude”dijo el comisionado europeo responsable de situaciones de crisis, Hadja Lahbib, en la red social X. La UE es “Listo para movilizar” medio, “Si es necesario” ella dijo.









• Una encuesta abierta





Se abrió una investigación para determinar las causas del fuego, aún desconocidas, que se fue poco después de las 4 p.m. El martes en Ribaute, aprendimos de la oficina del fiscal de Carcassonne. No hay hipótesis actualmente privilegiada, según Lucie Roesch.









Cuando se le preguntó sobre las causas de este incendio, que son objeto de una investigación, respondió François Bayrou: “Tenemos la impresión de que es un comienzo de incendio desde las actividades en el costado del camino. Pero es una impresión y no se ha traído evidencia del momento”. El jefe de gobierno también mencionó un “Plan de salvaguardia y el futuro” de los cuales “Los Corbières podrían ser el laboratorio”y cuyo desarrollo estaría en consulta entre el gobierno, los parlamentarios, los funcionarios electos locales y los funcionarios profesionales.