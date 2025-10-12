Ausencia de gobierno, presupuesto “no perfecto”… ¿Se presentará este lunes el proyecto de ley de finanzas 2026?

Publicado el 12 de octubre de 2025 a las 14:43,

Frenar la deriva de las cuentas públicas sin volverse contra la oposición: el reelegido primer ministro Sébastien Lecornu presentará esta semana una primera copia de su presupuesto para 2026, dejando al Parlamento superar sus divisiones para encontrar un compromiso.









La ley impone un calendario al gobierno para permitir que el Parlamento adopte un presupuesto antes del 31 de diciembre. El lunes 13 de octubre es la fecha límite oficial para presentar un proyecto de presupuesto al Consejo de Ministros y luego a la Asamblea Nacional.





Si el proyecto de ley de finanzas fue presentado este lunes al Consejo de Ministros, el examen en comisión de su primera parte (ingresos y equilibrio presupuestario) “Podría tener lugar a finales de la próxima semana o durante el fin de semana”según el entorno del presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Eric Coquerel (LFI). Precisó el viernes que el calendario “dependerá de cuándo comience el examen en sesión pública de la primera parte”.





Si bien el presupuesto ya está listo en Bercy, la fecha del próximo consejo de ministros aún se desconoce por falta de gobierno. La presentación del presupuesto podría retrasarse unos días. “No es perfecto”este presupuesto fue “más bien imaginado también para que se produzca el debate”explicó Sébastien Lecornu.





La fecha límite del 13 de octubre, especifica BFMTV, “Está relacionado con la duración legal del examen del texto, que debe seguir un recorrido parlamentario preciso según el artículo 47 de la Constitución. 40 días como máximo en la Asamblea, 20 en el Senado y luego diez para el final de los intercambios entre las dos cámaras. A estos 70 días se añaden ocho días de verificación por parte del Consejo Constitucional de la conformidad del texto. »









Hasta el final, se llevaron a cabo negociaciones con las fuerzas políticas para intentar reunir una mayoría parlamentaria y evitar la perspectiva de censura o de nuevas elecciones legislativas anticipadas.





Después de haber cristalizado en el impuesto Zucman sobre los activos de los ultrarricos, exigido por la izquierda pero rechazado por Lecornu, el debate se trasladó a otro campo minado, el de las pensiones.





Reducción del déficit: ambición a la baja





El Partido Socialista pide la suspensión de la reforma que fija la edad legal de jubilación en 64 años, sobre la que el Gobierno ha dicho que está dispuesto a debatir. Pero esta perspectiva, que costaría al menos 3.000 millones de euros en 2027, fractura el campo presidencial y repele a la derecha y a la patronal.





“Estoy realmente harto de este lío político”el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, se impacientó el viernes y pidió ” compromiso “ y “coaliciones”.





Por falta de tiempo, el proyecto de presupuesto podría ser idéntico al que Sébastien Lecornu envió el 2 de octubre al Consejo Superior de las Finanzas Públicas (HCFP). Este último ya ha emitido un dictamen al respecto, como exige la ley, pero que sigue siendo confidencial, indicó su presidente, Pierre Moscovici.





Ya se han revelado algunas medidas, inspiradas en la copia del ex Primer Ministro François Bayrou, que preveía un esfuerzo de 44 mil millones de euros: reducción del estilo de vida del Estado, reducción del impuesto a la producción exigido por las empresas, impuesto dirigido a los holdings familiares utilizados a veces para eludir el impuesto, mantenimiento de una contribución adicional de las rentas elevadas.









Pero para tener margen para un compromiso, Sébastien Lecornu aceptó reducir sus ambiciones de sanear las finanzas públicas. La zona de aterrizaje del déficit público ahora se proyecta “por debajo del 5%” del producto interior bruto (PIB) en lugar del 4,7%.





Cada décima de punto porcentual de déficit adicional corresponde a casi 3.000 millones de euros de gasto adicional.





Menos crecimiento del esperado





Sobre todo, complica la trayectoria de regreso en 2029 a un déficit del 3% como máximo autorizado por Bruselas, mientras que la segunda economía de la zona del euro ya es un tonto en este ámbito.





Cincuenta años después de su último superávit presupuestario, en 2024 registró el peor déficit: el 5,8% del PIB, o “un agujero” de casi 170 mil millones de euros entre gastos e ingresos. El déficit alcanzaría el 5,4% en 2025. La deuda es la mayor detrás de las de Grecia e Italia (115,6% del PIB o 3.416,3 mil millones de euros a finales de junio).









Para complicar aún más el rompecabezas presupuestario, el crecimiento corre el riesgo de ser menor de lo esperado en 2026, del 1% o incluso del 0,9% en lugar del 1,2%, sinónimo de menores ingresos fiscales. La Banque de France estima que “al menos 0,2 puntos de crecimiento” El costo de la incertidumbre nacional.





Esta incertidumbre “ralentiza las decisiones de inversión y contratación y paraliza a los agentes económicos”subrayó el jefe del Medef, Patrick Martin, en “JDD” este domingo.





Francia también está pagando el precio de la inestabilidad en los mercados donde se ha endeudado más caro desde la disolución de junio de 2024, aumentando el coste de la deuda. Los intereses, en camino de convertirse en la principal partida de gasto del Estado, podrían superar los 70 mil millones en 2026.





En ausencia de un presupuesto aprobado por el Parlamento dentro de los 70 días siguientes a su presentación, una ley especial puede renovar los créditos de 2025 de manera idéntica, mientras que el gasto estatal quedaría congelado.