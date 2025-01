¿Falta de soporte o etiqueta LFI? En Grenoble, la izquierda busca comprender la derrota de su candidato Lyes Lofer

Narrativo

A raíz de la clara derrota de su candidato en las elecciones legislativas parciales en Grenoble, el PFN se pregunta: ¿es el resultado de la abstención, divisiones a la izquierda o un efecto de rechazo de la etiqueta LFI?





Esperaban allí poco después de la primera ronda, por falta de reservas de voz, pero el alcance de la derrota tuvo el efecto de una ducha fría. Desde anoche, los líderes del nuevo frente popular han estado buscando explicaciones para la decepción electoral del candidato invertido por La France Insoumise (LFI) en nombre de la Alianza de la Izquierda, Lyes Loude. Este último, conocido por su lucha por los derechos del niño, perdió el 1D El distrito de Isère con el 35.7 % de los votos, enfrentando a Macronist Camille Galliard-Mnier, que cosechó cerca del doble de su oponente (64.3 %). Para el NFP, es un asiento perdido en la asamblea. Estas elecciones legislativas parciales surgen después de la renuncia del rebelde adjunto Hugo Prévost, acusado de violencia sexual, quien ganó este distrito en julio pasado contra el ex ministro de salud Olivier Véran.





Sin embargo, muchos líderes de izquierda – Manuel Bompard, Mathilde Panot, Marine Tondelier, se habían mudado a Isère para apoyar a Lyes Louffok. Lucie Castet también vino, en este territorio donde había planeado presentarse antes de darse por vencido. En X, la candidatura de los rebeldes también fue apoyada en gran medida por Jean-Luc Mélenchon o Olivier Faure. Entonces, ¿cómo explicar la derrota? Para algunos, la desmovilización o la desunión de la izquierda está involucrada, para otros más bien la estrategia LFI.





Del lado de los diputados rebeldes Paul Vannier, Thomas Portes y Eric Coquerel, los culpables son bastante encontrados: Raphaël Glucksmann y el Partido Socialista. El primero había dado » No hay instrucciones de votación ». La gente rebelde denuncia el » Cuchillo en la parte posterior habitual de Raphaël Glucksmann «Habiendo entrenado el» división (…) por sus declaraciones ». Sobre Los socialistas son criticados por ellos » La confusión causada por la no censura (teniendo) amplificó la desmovilización de los votantes » Y «El efecto de rechazo de (este) no cesado ». En resumen, es culpa de los aliados, que ya no son considerados por Mélenchon como socios.









Del lado de los ambientalistas, que tienen dos diputados en el departamento, las razones de la derrota electoral son más numerosas. Presidenta del grupo en la Asamblea y elegida de Isère, Cyrielle Châtelain cree que » contexto apretado dentro de la izquierda marcado por pequeñas oraciones aquí y allí »Tuve un efecto «Desmobilizante». Cuando se le preguntó si la moción de censura no votada por la PS tenía un impacto, denuncia un problema más general, que » de una unión a la izquierda que se desintegra después de los plazos nacionales «, Invitando a» Detén el juego de pequeñas disputas ».









Según ella, el » Victoria sorpresa «De LFI en julio pasado se debió en parte a» El triangular de la segunda ronda «Entre el RN, los macronistas y el PNF, pero especialmente el» dinámica nacional extremadamente fuerte En ese tiempo. Desde entonces, el electorado izquierdista la ha desmovilizado: « El PFN es lo primero y finalmente no se respeta el voto, luego se vota una moción de censura, y la izquierda aún no se llama, tienen la sensación de que el voto no pesa. »» En una circunscripción que ella define como » Tendencia urbana al centro moderado «, También dibuja un efecto de rechazo de la etiqueta rebelde»: « Los votantes no se encontraron en el candidato LFI con una instrumentalización muy fuerte de Macron (OMS) Jugar con miedos. »»





Ruffin: «Los resultados deben ser observados de cerca »»





Para François Ruffin, la elección es una nueva ilustración de lo que ha denunciado durante meses: la estrategia de conflicto llevada por LFI que asusta a los votantes de la izquierda en la Francia periférica. “Los resultados deben ser considerados de cerca. No ser pasivos de los soldados de infantería en el terreno, sino para generales en sus oficinas. La izquierda del 49 % en europeos, 42 % en junio pasado, 35 % ahora. 15,000 votos perdidos en seis meses. Jugamos el mismo juego en la metrópoli de Grenoble. Pero afuera, es el Bérézina. Un voto de rechazo masivo. ¡No cambiemos nada, vamos directamente a la pared! »»escribe el diputado de Picard en X.









El Director de Estudios de IPSOS, Mathieu Gallard, analizó la evolución de la participación entre las dos vueltas, con un aumento de 2.4 puntos en Grenoble contra un aumento de 7.4 puntos en las afueras de Grenoble. Concluye: » Un electorado probablemente va de centro izquierda a RN (Rally nacional) movilizado contra el LFI (Insumise France) En las afueras, pero la de la izquierda no se despertó en Grenoble. »»





¿Es este el signo de un renacimiento de la forma del Renacimiento? Gabriel Attal y François Bayrou van en esta dirección. «Los extremos han perdido dos escaños en dos eleccionesescrito en x el ex primer ministro, refiriéndose a una anterior por selección ganada por un candidato renacentista en las Ardenas. Nuestros compatriotas quieren acción y paz en paz. La elección de los extremos es el camino del desorden. Los franceses no se equivocan. »» Mathieu Gallard Nuance, sin embargo: » Por mucho que piense que es una negativa para LFI que se moviliza muy fuertemente contra sí misma en una boleta sin estaca real, por mucho que soy muy escéptico frente a los macronistas que ven en sus dos victorias a las elecciones legislativas parciales un retorno en gracia . »»