El 68 % de los franceses están preocupados por el «efecto Trump» en las políticas climáticas

Según este nuevo barómetro de transición, incluso el 77 % de los ejecutivos en Francia creen que el regreso al poder de Donald Trump en los Estados Unidos no anuncia nada bueno con respecto a la reducción de las emisiones europeas de co₂. Pero no hasta el punto de preguntar que esta pelea es una prioridad.





Lógicamente, la sexta ola del barómetro de París Viavoice-HEC con «Le TV BUS Canal de comunicación urbana» (1) confirma la preocupación de la opinión sobre el nuevo acuerdo político en los Estados Unidos: el 77 % de los ejecutivos y el 68 % del público en general consideran que el La elección de Donald Trump, afirmó climatoscepte, constituye malas noticias para que las políticas reduzcan las emisiones de CO 2 Europeo. Sin embargo, a pesar de las inundaciones de valencia o el fuego monstruo de Los Ángeles, el relativismo climático persiste: el 73 % de los franceses y el 81 % de los ejecutivos dicen que están en «Preocupado» El cambio climático, pero la ecología se estanca en las preocupaciones: solo el 60 % de los ejecutivos y el 53 % de los franceses creen que se debe dar prioridad a la protección del medio ambiente, incluso si debería dañar el crecimiento económico.











¿Qué efectos tendrán las campañas de desinformación en las redes sociales? Las declaraciones de Elon Musk en X y Mark Zuckerberg tuvieron el efecto de una bomba. Sin embargo, si el 70 % de los ejecutivos ven el reciente anuncio de Zuckerberg sobre libertad de expresión incondicionada «Malas noticias» Para la calidad del debate público, solo hay el 55 % de los franceses para compartir la misma opinión. Una señal para escuchar.





◗ (1) Encuesta realizada en línea del 9 al 15 de enero de 2025 con una muestra de 400 fabricantes de decisiones, representante de la población de ejecutivos que residen en Francia continental y una muestra «Público general» de 1.001 personas, representante de la población de 18 años y más de vivir en Francia continental.





• El ojo de François Gemenne: un climatoescepte para la Casa Blanca





Trump parece tener codos Frank para sacudir las políticas ambientales. Los republicanos que son la mayoría en el Congreso y el Senado, él tiene todos los poderes institucionales. La opinión pública, también, parece lista para dejar ir lastre sobre los compromisos de reducir la CO 2 : Kamala Harris durante la campaña presidencial ni siquiera había traído esta prioridad rechazada por la opinión. Pero el 47mi Presidente de los Estados Unidos, que describe el cambio climático como » broma «, no tiene todas las palancas en la mano. El Estado Federal no puede afirmar que solo controle un tercio de las emisiones de CO2. Los dos tercios restantes dependen de las políticas de los estados, las ciudades y, sobre todo, las empresas que han participado masivamente en la producción de energía renovable. Una inversión perfectamente rentable a la que al empresario Donald Trump le resultará difícil oponerse. Por otro lado, como está comprometido, puede aumentar la producción de hidrocarburos. De hecho, Joe Biden ya ha abierto las válvulas al romper todos los registros de autorización de perforación … Trump, sobre todo, puede hacer daño al negarse a revisar los compromisos de los Estados Unidos hacia arriba durante el próximo policía en Belém (Brasil). Un muy mal ejemplo que otros poderes podrían ser tentados a seguir. A menos que el argumento económico entra en vigencia: ¿Estados Unidos estará trabajando para participar en el mercado mundial de carbono dejando el liderazgo en China?





François Gemenne, profesor de HEC París





• El número: 43 %





Esta es la proporción de ejecutivos para quienes las innovaciones tecnológicas son una de las principales soluciones al calentamiento global. A medida que los estados reducen sus compromisos, las empresas que invierten en la transición energética son más visibles.