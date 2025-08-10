“Estamos muy decepcionados”: una demostración pro-palestina prohibida en un distrito de Estrasburgo

Publicado el 2 de agosto de 2025 a las 5:44 p.m. Lectura: 1 min.







Una manifestación en apoyo de Gazaouis, prohibida para desfilar en un distrito donde una gran comunidad judía vive en Estrasburgo, se convirtió en una reunión estática este sábado 2 de agosto, a la presa de los organizadores que denunciaron un “Apoyo a sus libertades”.













“Nos negamos a que haya distritos de Estrasburgo en los que se les prohíbe mostrar su apoyo al pueblo palestino”dijo antes de que los 250 manifestantes, según la policía, se reunieron en Place Broglie en el centro de Estrasburgo. “Siendo judío yo mismo me sorprende aún más”agregó Hervé Gourvitch, “Tenemos derecho a ser judíos y anti -zionistas”.





Riesgo de “desbordamientos”





Los manifestantes buscaban en particular desfilar frente al edificio donde residen los activistas de emergencia de Palestina, para apoyarlos. El edificio fue recientemente dirigido por etiquetas y degradaciones antipalestinas, actos de vandalismo condenados por el alcalde de Estrasburgo, la ecologista Jeanne Barseghian.









Pero el tribunal administrativo validó el decreto prefectural. En una sentencia emitida el sábado, el juez en los procedimientos sumarios señaló que la marcha tenía que “Detente en un distrito en el que reside una alta proporción de miembros de la comunidad judía”y subraya el riesgo de “Desbordamientos”, “En particular con respecto al contexto de fuertes tensiones que actualmente existen entre personas que apoyan la política de Israel con respecto a los habitantes de la Franja de Gaza y aquellos que critican esta política”.





El juez consideró que la prefectura del Bas-Rhin, que no había prohibido la manifestación y había propuesto dos cursos alternativos, tomó un “Medida proporcionada y no trajo un daño grave y manifiestamente ilegal a las libertades invocadas por los solicitantes”.