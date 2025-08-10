Fuego "masterizado" en el aude, una etiqueta estrictamente, conociendo a Trump-Puttine ... la información de cinco información para recordar desde el fin de semana





La neutralización del fuego en el aude continúa con, en el fondo, una ola de calor que se ha extendido por la mitad del país. En el extranjero, el primer ministro israelí, Benyamin Netanyahu, detalló su plan muy decretado para conquistar la ciudad de Gaza, mientras que Vladimir Putin y Donald Trump anunciaron una reunión el 15 de agosto, lo que provocó la preocupación de Ucrania y los europeos.





• El fuego en el aude está “controlado”





Un gran “Uf” alivio. El fuego gigantesco el martes en el Corbières fue “Masado” Este domingo por los 1.300 bomberos todavía se movilizaron para evitar reactivaciones, como lo hubo durante el día, marcado por temperaturas abrasadoras. “El fuego ahora está bajo control. Lo que todavía implica mantener la movilización. La movilización debe ser total, es una cuestión de mantener y no debilitarse”dijo Amélie Trioux, directora de gabinete del prefecto de Aude, durante una conferencia de prensa en Lézignan-Corbières.









Los resultados permanecen sin cambios por el momento: las llamas, que han viajado 16,000 hectáreas de vegetación, 13,000 de las cuales se quemaron según la seguridad civil, causaron la muerte de una mujer en su casa en Saint-Laurent-de-La-Cabrerisse. Unos veinte bomberos resultaron heridos.





• La onda de calor se extiende a Francia





Doce departamentos del suroeste, desde Charente-Maritime hasta Aude, estarán en una ola de calor el lunes desde medio día, anunció Météo France que proporciona temperaturas “Muy frecuentemente más alto” a 40 ° C a “Pico de calor de un nivel excepcional” se espera en el cuarto suroeste del país, mientras que la ola de calor “Progress North”dijo el instituto este domingo.









Otros 41 departamentos ubicados principalmente en los dos tercios del sur del país, debajo de una línea de Vendée a Doubs, fueron colocadas en alerta de naranja para este nuevo día de calor muy grande. El mercurio debe subir hasta 41 ° C en Toulouse y Montélimar, 40 ° C en Burdeos y 39 ° C en Montpellier, 38 ° C en Lyon y 37 ° C en Bourges. En Brittany, salvó el episodio hasta ahora, será de hasta 36 ° C en Rennes, con tormentas eléctricas anunciadas.





• una reunión de triunfo el 15 de agosto





Donald Trump se reunirá con Vladimir Putin el 15 de agosto en el estado estadounidense de Alaska, anunció el viernes por la noche. Será su primer tête-à-tête desde junio de 2019 en Japón, cuando sus relaciones se han enfriado en las últimas semanas. Esta cumbre tiene como objetivo discutir una regulación de la guerra en Ucrania que incluirá “Exchanges territoriales”según el presidente estadounidense que no ha detallado esta fórmula.









El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que no fue invitado a esta reunión, advirtió inmediatamente: “Cualquier decisión que se tomaría contra nosotros, cualquier decisión que se tomaría sin Ucrania, serían decisiones contra la paz”. También dijo que los ucranianos no renunciarán a sus tierras. Tampoco invitados, los europeos se reunirán el lunes, el jefe de la Unión Europea Kaja Kallas anunció el jefe de la Unión Europea. A “Reunión extraordinaria” Los ministros extranjeros de los 27 países miembros de la UE se reunirán. “Cualquier acuerdo entre los Estados Unidos y Rusia debe incluir Ucrania y la UE, porque es una cuestión de seguridad para Ucrania y toda Europa”. Un Kaja Kallas martillado.





• 522 activistas de la acción de Palestina arrestados en el Reino Unido





Un total de 522 partidarios de la Organización de Acción de Palestina fueron arrestados el sábado en Londres durante una demostración de apoyo a esta red propalestina, prohibida a principios de julio y clasificadas “Organización terrorista”. La policía realizó estos arrestos, uno de los mayores números para una sola manifestación en la capital británica, para “Soporte para una organización prohibida”. Ella dijo que se detuvo o era “Hacerlo” Todas las personas que han blandido el letrero “Me opongo al genocidio, apoyo la acción de Palestina”.









La acción de Palestina se agregó a principios de julio a la lista de organizaciones consideradas “Terroristas” En el Reino Unido, después de los actos de vandalismo perpetrados por sus activistas, especialmente sobre la base de la Fuerza Aérea. El grupo defiende nuestros jurados ha estado organizando manifestaciones para protestar contra esta prohibición, considerado “Desproporcionado” por la ONU. Más de 200 de sus seguidores ya habían sido arrestados antes de la manifestación del sábado, según Tim Crosland, un representante de defender nuestros jurados.





• Netanyahu especifica su plan para Gaza





El nuevo plan israelí para conquistar la ciudad de Gaza “No pretendas ocupar Gaza”dijo Benyamin Netanyahu este domingo, creyendo que es el “La mejor manera de terminar la guerra” que ha estado furioso durante 22 meses en el territorio palestino. “Hoy hemos logrado gran parte del trabajo. Tenemos alrededor del 70 al 75 % de Gaza bajo el control militar israelí»dijo el primer ministro israelí. “Pero todavía tenemos dos bastiones restantes: estos son la ciudad de Gaza y los campamentos” desde el centro de la tira de Gaza. “No tenemos otra opción para terminar el trabajo”.









Bajo presión internacional, pero también de sus aliados muy bien y parte de la población israelí que se demostró el sábado por la noche, Benyamin Netanyahu aseguró que su plan “No pretendas ocupar Gaza, sino a desmilitarizar a Gaza”. A “Zona de seguridad” se implementará en la frontera, al igual que un ” Administración civil pacífica no israelí » Para manejar el enclave palestino, dijo. También dijo que Israel “Gana la guerra” en Gaza “Con o sin el apoyo de los demás” país.