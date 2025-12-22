Dermatosis: la movilización disminuye, pero persisten puntos de bloqueo en el suroeste

Publicado el 22 de diciembre de 2025 a las 10:56 horas. Lectura: 1 min.







De 4.000 personas el viernes a 720 el domingo: la movilización de los agricultores, opuestos en particular a la política gubernamental de sacrificio masivo de ganado en caso de enfermedad de la piel grumosa (LCD), disminuyó este fin de semana, pero persisten algunos puntos de bloqueo en el suroeste.





Durante la noche del domingo al lunes 22 de diciembre, manifestantes de la Confederación Campesina, la Coordinación Rural y un colectivo local levantaron el bloqueo en Tarascon-sur-Ariège, en la RN20, eje estratégico entre Francia y Andorra, después de diez días de movilización.













Según las últimas cifras facilitadas por el Ministerio del Interior, el domingo se registraron 23 acciones que movilizaron a 720 personas, principalmente en el suroeste, frente a 50 acciones el sábado, 93 el viernes, 110 el jueves y 80 el miércoles.





A pesar de esta caída de la movilización, el tráfico sigue obstaculizado este lunes por la mañana en la A63 cerca de Burdeos, en la A64 entre Toulouse y Bayona o incluso en la A75 en Lozère y Aveyron, según Bison Futé.





Pese al llamado a la “tregua navideña”, las acciones continúan





Sobre el bloqueo de Cestas, en Gironda, la Coordinación Rural espera “respuestas” de la prefectura sino también decisiones “en lugares altos” sobre sus exigencias: el fin del sacrificio sistemático de rebaños cuando se detecta un caso de dermatosis, pero también un plan de ayuda para el sector vitivinícola en crisis.









“Si usan la fuerza (para desalojarnos), habrá caos en el país, todos están hartos”advirtió Jérôme Bayle, testaferro de la presa de Carbonne en la A64.





Nuevas acciones siguen floreciendo a pesar de los llamamientos del gobierno para “Tregua de Navidad”.





El domingo por la tarde, varias decenas de personas obstaculizaron durante varias horas el tráfico en la autopista A2, en la frontera franco-belga. En Reims, una treintena de agricultores y una veintena de tractores se movilizaron este lunes por la mañana en una presa filtrante para distribuir leche.









El lunes, la unidad de diálogo entre científicos y representantes agrícolas de Occitania celebrará una segunda reunión de debate sobre la evolución del protocolo de gestión de crisis del Comité Nacional Demócrata.





Desde el inicio de la epidemia en Saboya este verano, el Estado ha intentado contener la propagación del virus basándose en “tres pilares” : sacrificio sistemático en cuanto se detecta un caso, vacunación y restricción de movimientos.