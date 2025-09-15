Carrefour, Barclays ... Las ONG piden el final del "comercio con las colonias ilegales" en los territorios palestinos

Publicado el 15 de septiembre de 2025 a las 11:42 a.m.

Actualizado el 15 de septiembre de 2025 a las 2:24 p.m. Lectura: 1 min.







Las ONG llamaron el lunes 15 de septiembre, estados y empresas, especialmente europeas, para poner fin a su “Comercio con las colonias ilegales” de Israel en los territorios ocupados palestinos.









Más de 80 organizaciones, incluidas la Liga de Derechos Humanos y Oxfam, publican para la ocasión un informe titulado “Comercio con las colonias ilegales: cómo los estados y las empresas extranjeros permiten a Israel implementar su política de colonización ilegal”.





Su campaña se dirige a las empresas e instituciones que “Al mantener sus actividades comerciales con las colonias ilegales, contribuya directamente a la crisis humanitaria causada por la ocupación prolongada de Israel”.









La UE y el Reino Unido





El distribuidor francés Carrefour está notablemente implicado. Según el informe, las asociaciones comerciales en Israel “Apoyar directamente a la economía colonial”permitiendo la venta de sus productos.





El proveedor de equipos británico JCB, cuyos dispositivos se utilizan tanto para la destrucción de casas o culturas palestinas, así como para la construcción de colonias ilegales, también es acusado por las ONG.









El informe también apunta a bancos extranjeros, como el grupo británico Barclays, que financian actividades comerciales, y el gigante industrial alemán Siemens, que contribuye según las ONG para transportar infraestructura que beneficia a las colonias.





En un comunicado de prensa, los organizadores de la campaña “Insiste en que los estados, particularmente los de la UE y el Reino Unido, prohíban explícitamente actividades comerciales con las colonias de Israel, incluida la provisión de servicios y la realización de inversiones”.





Un informe anterior ya publicado por la ONU





Piden, por ejemplo, prohibir a los bancos e instituciones financieras en “Proporcionar préstamos y crédito a empresas que se beneficien de colonias que financian proyectos en las colonias”.





Este informe sigue el presentado en julio al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por el Relator Especial de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese.









Titulado “De la economía de la ocupación a la economía del genocidio”, detalló “Los mecanismos de las empresas que apoyan el proyecto colonial israelí para el desplazamiento y el reemplazo de los palestinos”.





Según Francesca Albanese, “Las colonias se extienden, financiadas por bancos y aseguradoras, alimentadas por combustibles fósiles y estandarizadas por plataformas turísticas, cadenas de supermercados e instituciones universitarias”.





El experto en la ONU señaló que los consumidores habían “La posibilidad de solicitar cuentas de estas compañías”. “Votamos de alguna manera con nuestras billeteras”dijo.