El hombre que aplastó un huevo en Bardella condenado a seis meses de prisión suspendida

Publicado el 9 de enero de 2026 a las 19:29 horas,

actualizado el 9 de enero de 2026 a las 7:30 p.m.







La justicia ha fallado. El tribunal penal de Montauban condenó este viernes 7 de enero al septuagenario que aplastó un huevo en la cabeza de Jordan Bardella durante una dedicatoria a finales de noviembre a una pena de prisión condicional de seis meses, acompañada de una multa.









Los jueces condenaron al acusado, Jean-Paul M., un agricultor jubilado de 74 años, a una multa total de 1.000 euros, así como a indemnizar a Jordan Bardella por daños a su imagen con 500 euros y a hacerse cargo de una parte de sus costas judiciales con 600 euros. No apelará, asegura “Libération”.





El fiscal de Montauban, Bruno Sauvage, había solicitado ocho meses de prisión, cuatro de los cuales firmes, contra este hombre que ya había sido condenado por actos similares en julio de 2022, después de haber arrojado un huevo a la cabeza de Éric Zemmour mientras este último, candidato del partido de la Reconquista a las elecciones presidenciales, hacía campaña en Moissac (Tarn y Garona).









Como muestra un tweet de Max Lagarrigue, periodista de “la Dépêche du Midi”, Jean-Paul M. llegó a la corte con un libro bajo el brazo de Olympe de Gouges, activista feminista del siglo XVIII.





“Es la enfermera registrada a la que aspiraba”





El representante del Ministerio Público consideró que no se trataba de “estupidez” como el acusado había descrito su gesto durante el procedimiento, un “término totalmente inapropiado” mientras es un “delito penal”A “acto violento” y no un “acto ciudadano” o un “acto simbólico”. Al timón, el jubilado, vestido con jeans, zapatillas deportivas y una chaqueta de lana azul marino, declaró: “Lamento mi acción y pido disculpas al señor Bardella, era su partido al que apuntaba, fue violento, lo admito”dijo.





Interrogado por el presidente del tribunal, el acusado reconoció sin embargo que se trataba de un gesto político. “para alertar a los ciudadanos de que nos estamos quedando dormidos y que una vez que ellos (los representantes de la Agrupación Nacional) estén en el poder, será demasiado tarde”. “Lamentablemente sólo queda eso”dijo el acusado, afirmando haber querido demostrar “Mínima violencia para advertir de la máxima violencia para todos los franceses”. En el juzgado aseguró que no lo volvería a hacer. “ Se acabó, me detengo”prometió, informan nuestros colegas de “Libération”.





Para el abogado de Bardella, una condena insuficiente





Durante una sesión de firma de Jordan Bardella en Moissac el 29 de noviembre, el acusado se sentó en la cola antes de aplastar un huevo en la cabeza del presidente de la RN al entregarle su ejemplar del libro. Fue procesado por “violencia contra quien ostenta autoridad pública sin incapacidad”.





El abogado de Jordan Bardella, Charles de Luynes, lamenta que el tribunal haya dictado una sentencia suspendida. “Es otra sentencia de amonestación, no es lo que quería el fiscal (…) La Justicia creo que no ha enviado un mensaje de firmeza, hay una simple sentencia suspendida, no hay obligación como quería el fiscal, de atención y de un curso de formación ciudadana”estimó.









Para Rachel Lheureux, abogada del acusado, las solicitudes del fiscal fueron “desproporcionado” Y “los magistrados de sede nos hicieron escuchar la voz de la razón (…) Hubo que imponer una sanción porque ninguna violencia (…) es aceptable”.