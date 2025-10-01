“Es muy impresionante”: en Suiza, los glaciares han perdido una cuarta parte de su volumen en diez años

Por

El nuevo Obs con AFP

Publicado el 1 de octubre de 2025 a las 12:09 p.m.

Actualizado el 1 de octubre de 2025 a las 12:14 p.m. Lectura: 2 min.







Los glaciares suizos, muy afectados por el calentamiento global, perdieron una cuarta parte de su volumen en solo diez años, alerta a un estudio publicado este miércoles 1 de octubre, que está preocupado por la aceleración de la fusión.





En 2025, la red de encuestas glaciológicas suizas (glamos) observó nuevamente un “Considerable derretimiento” Glaciares, cerca del récord de 2022. Winter Stingy en la nieve y las olas de calor de junio y agosto condujo a una pérdida del 3 % de su volumen, según las medidas realizadas en más de veinte glaciares, extrapolados a todos estos 1.400 cursos de capacitación glacial en el país alpino.





Esta es la cuarta disminución mayor desde el inicio de las medidas, después de la década de 1920, 2023 y 2003. “Durante unos veinte años, todos los glaciares suizos han perdido helado y el ritmo (…) acelera “dijo Matthias Huss, director de Glamos, en AFP.









Frente al glaciar Rhône, uno de los más emblemáticos de Suiza, donde el especialista se ha rendido recientemente, solo puede ver “Devastación” :: “Donde estamos, el glaciar perdió 100 m (grueso), Aún más, en los últimos 20 años, ¡es muy impresionante! »»





Los glaciares suizos, que juegan un papel importante para la energía hidráulica y el suministro de agua potable, perdieron un cuarto (24 %) de su volumen durante la década 2015-2025, contra el 17 % durante el período 2010-2020, 14 % durante el período 2000-2010 y el 10 % durante el período 1990-2000, detalla el informe.





Un país particularmente vulnerable frente al calentamiento global





Frente al glaciar Rhône, cerca de la ciudad de Gletsch, lamentan dos turistas argentinos: “No sabíamos que había un glaciar aquí. Vimos la cascada desde abajo. Así que llegamos, a pie, para verlo. Es impresionante. ¡Es realmente triste que se derrita tan rápido!» Uno de ellos le dijo a AFP, Wincho Ponte, 29.









Suiza se ve particularmente afectada por el calentamiento global, que está ahí “El doble de importante que el promedio mundial”según la oficina federal suiza de meteorología y climatología.





En Suiza, donde casi 50 picos culminan a más de 4,000 m sobre el nivel del mar, los glaciares deberían tener una esperanza de vida más larga que en Austria, lo que no excede los 3.800 m de altitud, el director de la vigilancia mundial de vigilancia de la vigilancia glaciar (WGMS), dijo Michael Zemp.





Pero si las emisiones globales de Co₂ se mantienen en el nivel actual, casi todos los glaciares suizos, que representan más de la mitad del volumen alpino del glaciar restante, se habrá derretido a fines de siglo, advierte Matthias Huss.









Desde principios de la década de 1970, más de 1.100 glaciares suizos han desaparecido, según Glamos. Los otros países alpinos también se ven afectados. En Francia, los científicos creen que no habrá más, casi no más glaciares, para 2100.





Sweet European Water Reservas disminuyen





La disminución progresiva de los glaciares alpinos disminuye las reservas de agua dulce en Europa. Y además, que “Destabiliza la montaña, que puede causar eventos como el colapso del acantilado y los lados de hielo. Esto es lo que causó la destrucción de la aldea de Blatten en mayo pasado”dijo Matthias Huss.





A finales de 2025, el volumen de hielo de los glaciares suizos debe ser de 45.1 kilómetros cúbicos, o 30 kilómetros cúbicos menos que en 2000, dependiendo del estudio. Su área se estima en 755 km², una disminución del 30 % durante el mismo período.









Este año, el segundo mes más popular de junio registrado en Suiza resultó en la rápida nieve que se derrite a las altitudes más altas. Agosto fue acompañado por otra onda de calor, con una isoterma de cero grado a veces que pasa más de 5,000 metros.





Sin embargo, la fusión de verano fue solo un 15 % mayor que el promedio 2010-2020, el valor más bajo de los últimos cuatro años. Según Glamos, el enfriamiento de las temperaturas en julio, trayendo nieve fresca por encima de 2.500 m de altitud, “Evita lo peor” Este año.