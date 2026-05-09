Certina, Tag Heuer… Cuando los relojes pasan al horario de verano

Es la marca del Grupo Swatch que no esperábamos, o ya no esperábamos. Sin embargo, Certina tiene un gran pedigrí que mostrar. Fundada en Granges (Suiza) en 1888 por los hermanos Adolf y Alfred Kurth, la casa pasó un siglo fabricando movimientos para terceros antes de unirse al Grupo Swatch y hacer de la robustez su firma. Con su concepto de Doble Seguridad, presentado en 1959, apoya (entre otras) las misiones de la Armada estadounidense y las pruebas de submarinos de la NASA. En el lado “civil”, ataca el mercado francés, donde competirá en particular en el territorio de sus colegas del Grupo Swatch, Tissot y Mido, en la categoría de relojes relativamente accesibles y de construcción impecable. Y para ello tiene buenos argumentos. Después de relanzar su Action Diver el mes pasado, Certina presenta tres modelos que llaman al verano.

El DS Action Diver 38 mm Titanium de Certina, un bonito look veraniego.

Lejos del aspecto de un buceador con librea negra, austero y funcional, el trío se lanza a la playa, todo con ligereza. Estos relojes de 38 mm están fabricados en titanio de grado 2 y presentan una avalancha de colores: turquesa sobre una esfera gris, naranja eléctrico sobre azul marino, rosa flamenco sobre una esfera negra. En su interior, es primo del movimiento Powermatic 80 (específico del Grupo Swatch), que late el tiempo, protegido por el sólido sistema Double Security Concept Extreme Shock Resistance. Detrás de este nombre ampliado, se esconde todo un proceso que incluye una tuerca anular, una placa de metal ultrafina entre la esfera y el calibre y un cristal de zafiro para dispersar mejor la onda de choque. Resultado: solidez e impermeabilidad: la máquina de pruebas, en fábrica, alcanzó su propio límite antes de que el reloj cediera.

◗ Certina, DS Action Diver 38mm Titaniomovimiento automático, caja y pulsera de titanio grado 2, bisel cerámico, resistencia al agua 300 metros, tres versiones: esfera gris (Super-LumiNova turquesa), esfera azul eléctrico (Super-LumiNova naranja), esfera negra (Super-LumiNova rosa), 1.085 euros.

El calibre TH50-00 Solargraph de Tag Heuer está disponible en cinco tonos pastel.

La marca suiza, propiedad de LVMH, es ahora patrocinador oficial de la Fórmula 1, y quiere que así se sepa. Pero, en estos días primaverales, los colores clásicos asociados a los coches (rojo, negro o amarillo) dejan paso a una paleta de colores pastel. En este caso, cinco relojes en tonos sorprendentes –verde salvia, rosa empolvado, azul lavanda, azul hielo, beige arena– que cuentan con el calibre TH50-00 Solargraph, un movimiento impulsado por energía solar. Un minuto al sol dura un día, afirma la fábrica de La Chaux-de-Fonds, y cuarenta horas de carga completa ofrecen hasta diez meses de autonomía en total oscuridad (el acumulador tiene una vida útil de quince años). Aunque la gama tiene un diámetro similar (38 mm), está disponible en dos versiones. El primero está alojado en una caja de material compuesto de fabricación propia, muy ligera, con una correa de caucho a juego, mientras que el otro adopta acero arenado, con ocho diamantes naturales en la esfera. Para estas series limitadas de 1.000 a 3.500 piezas, cuente entre 1.950 y 2.800 euros.

◗ Tag Heuer, Fórmula 1 Solargraph 38mmmovimiento de cuarzo solar calibre TH50-00, resistencia al agua 100 metros, cinco versiones: verde pastel (caja de acero arenado, 8 diamantes, 1.500 piezas, 2.800 euros); azul lavanda (caja de acero arenado, 8 diamantes, 1.000 ejemplares, 2.800 euros); azul pastel (caja TH-Polylight, correa de caucho, 3.000 ejemplares, 1.950 euros); beige (TH-Polylight, goma, 3.500 ejemplares, 1.950 euros); rosa pastel (TH-Polylight, goma, 2.500 ejemplares, 1.950 euros).

El Khaki King de Hamilton y su ventana de fecha y día que lo convierte en su firma.

Fundada en 1892 en Lancaster, Pensilvania, EE. UU., Hamilton cuenta con una larga historia de “relojes herramienta”. La marca, ahora perteneciente al grupo Swatch, primero equipó a los trabajadores ferroviarios de los ferrocarriles americanos y luego a los aviadores y soldados del mismo país. Al final de la Segunda Guerra Mundial, pasó del estatus de proveedor militar al de relojero civil: el Khaki King nació en este momento de transición, en el que los relojes ya no se distribuían, sino que se compraban. Ochenta años después, el nuevo Rey se deshace del último indicador que lo convertía en reloj herramientaconcretamente la escala de 24 horas, un legado de las cabinas. La esfera se refina y la ventanilla día-fecha situada a las 12 horas (firma del modelo) gana presencia con sus tonos contrastantes. En términos más generales, el año promete ser próspero para Hamilton, que también se ha especializado en apoyar el cine: debería anunciar nuevas colaboraciones prestigiosas antes del verano.

◗ Hamilton, caqui Field King Day-Date automático40 mm de diámetro, movimiento automático, resistencia al agua 100 m, tres colores de esfera (negro, azul, verde) y dos opciones de correa (cuero o acero); 745 euros (brazalete de piel) y 825 euros (brazalete de acero).

El reloj de bolsillo Agassiz encargado por un grupo de ginebrinos y regalado al general de Gaulle en la Navidad de 1945.

Cinco millones de francos suizos: esta es la estimación mínima para el Patek Philippe ref. 2523 con esfera esmaltada “South America”, la gran estrella de la XXIII Subasta de Relojes de Ginebra de Phillips, este fin de semana (9 y 10 de mayo) en Ginebra. Este reloj con complicación “hora mundial” (muestra las horas de los 24 husos horarios), fue producido en 1953, vendido el 3 de febrero de 1958 y visto por última vez en una subasta pública en Nueva York, en octubre de 1988, es decir, es extremadamente raro. En la esfera, América del Sur brilla con mil luces bellamente esmaltadas, alojadas en una caja de oro amarillo de 36 milímetros. Según Aurel Bacs y Alexandre Ghotbi, responsables de Phillips, se trata de una pieza que un coleccionista sólo ve“una vez en una generación”. En la misma venta, otro superviviente del siglo XX: el reloj de bolsillo Agassiz encargado por un grupo de ginebrinos y regalado al general de Gaulle en la Navidad de 1945 (estimado entre 325.000 y 650.000 euros). En la esfera esmaltada de este “tiempo universal”, una Juana de Arco plantando la Cruz de Lorena. En total, esta casa Agassiz, que en cierto modo fue la antepasada de Longines, produjo cuatro “Relojes de la Victoria”. Además del destinado a De Gaulle, uno estaba dirigido a Harry Truman (en la esfera, la Estatua de la Libertad), otro a Stalin (en la esfera, un trabajador frente a su acería) y otro a Churchill (en la esfera, San Jorge matando al dragón). Sólo el de Churchill apareció ya en la sala de subastas, en 1998 y luego en 2015, donde se vendió por unos 630.000 euros. Los entregados a Truman y Stalin han desaparecido desde 1945.