Audemars Piguet x Swatch, ¿la colaboración de la década?

Es un poco como si Chanel colaborara con Zara, o Hermès aceptara que H&M revisara su legendario bolso Birkin… Desde el viernes 8 de mayo a medianoche, hora en que las marcas de relojes Audemars Piguet y Swatch confirmaron su colaboración, que se revelará el 16 de mayo, los amantes de los relojes y la cultura pop en sentido amplio se han quedado tan atónitos como entusiasmados.

De hecho, la manufactura Audemars Piguet pertenece a la “santa trinidad” de la relojería suiza, junto a Patek Philippe y Vacheron Constantin, con quienes comparte un pedigrí perfecto donde se combinan edad, rareza y excelencia. En comparación, Swatch lo juega. “arte pop” sinvergüenza, condimentando sus referencias a “arte callejero” y figuras del arte contemporáneo.

Lo que lo hace aún más emocionante: Swatch ya ha cautivado al mundo de la relojería con colaboraciones tan disruptivas como exitosas (el Moonswatch en la primavera de 2022 con Omega, el Scuba Fifty Fathoms en el otoño de 2023 con Blancpain). Pero en ambos casos estas casas pertenecían a la misma entidad: el Grupo Swatch (SG). Por eso, cuando se trataba de apostar por el próximo gran paso de Swatch como dúo, a menudo aparecía el nombre de Breguet, un fabricante de SG muy respetado.

Aunque Audemars Piguet, con sede en Le Brassus, en el hermoso y accidentado Vallée de Joux de Suiza, no está tan lejos de Biel, la ciudad suiza donde Swatch considera su hogar, un mundo los separa. “AP”como se llama la casa fundada en 1875 por los señores Audemars y Piguet (y que todavía pertenece a los descendientes de ambos), produce 51.000 relojes al año, por un precio medio cercano a los 50.000 euros (uno de los más altos del mercado). ¿Su especialidad? Alta relojería y complicaciones, como el calendario perpetuo o la repetición de minutos. ¿Su modelo estrella? El Royal Oak (RO), diseñado en 1972 por el diseñador más influyente del sector, Gérald Genta: redefinió el lujo relojero al ser el primer reloj “elegancia deportiva” con brazalete de acero integrado, pero vendido a precio de oro. Por el contrario, Swatch, creada en 1983 por Nicolas Hayek, vendió el año pasado casi 5 millones de relojes, en su mayoría de cuarzo, con precios entre 70 y 400 euros (1).

Por un lado, Audemars-Piguet y sus 51.000 ventas anuales, por el otro Swatch y sus 5 millones de relojes vendidos en 2025.

El suspense comenzó a mediados de abril, cuando se celebraba en Ginebra la mayor feria relojera del año, Watches and Wonders, en la que las marcas del poderoso Grupo Swatch, por elección propia, no participan (2). Durante esos días, un misterioso anuncio, firmado por Swatch, invadió revistas y redes sociales: “Las verdaderas maravillas están sucediendo en mayo” (“las verdaderas maravillas llegan en mayo”). Si el juego de palabras maravillasuna película en el salón hace sonreír, los entusiastas piensan que se trata de un nuevo modelo de la marca Biel, nada más.

A principios de mayo, el ritmo se aceleró, con anuncios publicitarios en varios diarios de todo el mundo (“El Fígaro” para Francia): vemos parte del único movimiento automático específico de Swatch, el Sistem51, y la mención « x Swatch 16 de mayo ». Entre los entusiastas de los relojes, hay entusiasmo: OMS sera la otra marca? Entonces el índice “Pop real” Aparece, sugiriendo que es AP y su Royal Oak. Un trueno, a la vez simbólico y económico, que convulsiona a Instagram y TikTok: generado por fans gracias a la IA, imágenes de lo que podría ser la colaboración está floreciendo. La deseabilidad aumenta. Hasta la confirmación, el 8 de mayo, por ambas cámaras.

Pregunta clave: ¿cuál es el interés de Audemars Piguet en este asunto? Su ex director general, François-Henry Bennahmias, acogió públicamente el lanzamiento del MoonSwatch en 2022 y, en continuidad, su nueva jefa, Ilaria Resta, hizo una apuesta que podría resumirse en lo siguiente: democratizar la leyenda. MoonSwatch popularizó Omega sin disolverlo, y AP parece querer lo mismo.

¿Qué descubriremos el 16 de mayo? La hipótesis que sostiene la cuerda es una reinterpretación del Royal Oak en formato Pop Swatch (llamado así por un modelo lanzado en 1986). En este caso, un reloj para llevar colgado del cuello, y que se puede separar de su correa para sujetarlo a un bolso, colocarlo sobre un escritorio – o llevarlo en la muñeca. Una modularidad de 2026 que se haría eco de los primeros tocantes: antaño, se deslizaban en los bolsillos de la ropa masculina.

Nos reuniremos el sábado frente a las tiendas Swatch, donde algunos ya hablan de acampar allí el día anterior.