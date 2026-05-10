Incubación, clusters, casos de contacto… ¿Debemos tener miedo del hantavirus presente a bordo del transatlántico MV “Hondius”?

En el MV “Hondius”, la situación cambia de hora en hora. El hantavirus identificado a bordo ya ha provocado la muerte de una pareja holandesa y una mujer alemana. El crucero, que partió de Ushuaia en Argentina, se encuentra ahora estacionado frente a la costa de Cabo Verde, a lo largo de la costa de África Occidental. El barco debe poner rumbo a Canarias, tras desembarcar a tres enfermos, uno de los cuales se encuentra actualmente hospitalizado en Suiza. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha mencionado “Dos tripulantes enfermos con síntomas” de nacionalidad británica y holandesa pero cuyo estado es ” estable “ así como una persona que haya estado en “contacto cercano” con una persona enferma y “Tuvo una ligera fiebre”. La situación, vigilada de cerca por las autoridades, puede recordar a las primeras semanas de la aparición de una epidemia. Aunque es preocupante, especialmente para quienes todavía están a bordo, no es momento de entrar en pánico.

En medio de la vaguedad y de las incertidumbres, acaba de comunicarse una información crucial: los primeros análisis genéticos han permitido identificar la cepa de hantavirus presente a bordo. Un elemento esencial para entender cómo los vacacionistas pudieron…