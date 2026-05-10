Kiev acusa a Moscú de violar su alto el fuego unilateral con “108 drones y 3 misiles”

Ucrania acusó a Moscú de haber violado un alto el fuego declarado unilateralmente por Kiev al atacarla, la noche del martes al miércoles 6 de mayo, con “108 drones y tres misiles”según el jefe de la diplomacia ucraniana, Andriï Sybiga. Un alto el fuego al que Rusia no ha respondido y que no ha aceptado.

“Esto demuestra que Rusia rechaza la paz y que sus falsos llamamientos a un alto el fuego el 9 de mayo no tienen nada que ver con la diplomacia. A Putin sólo le importan los desfiles militares, no las vidas humanas”comentó el ministro

Según el ministro, los ataques “Continuaron durante toda la noche, incluidos ataques a primera hora de la mañana en Kharkiv y Zaporizhzhia”en el noreste y sureste de Ucrania. Aclaró que “108 drones y tres misiles” había sido despedido.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso dijo que había derribado 53 drones ucranianos sobre su territorio entre las 21.00 y las 21.00 horas. y las 7 a.m. hora de Moscú; una cifra sensiblemente inferior a las más de 200 registradas las noches anteriores.

Sin embargo, la franja horaria no confirma ni niega que Kyiv haya violado su propia tregua.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunció el lunes una tregua en respuesta a la propuesta por su homólogo ruso, Vladimir Putin, para las celebraciones del 9 de mayo que marcaron la victoria aliada sobre la Alemania nazi.

El martes, víspera de la entrada en vigor de la tregua propuesta por Kiev, Rusia llevó a cabo ataques mortales en Ucrania, matando al menos a 28 personas, según un informe de las autoridades locales actualizado el miércoles.

Reafirmando su exigencia de larga data de un cese de las hostilidades, el jefe de Estado ucraniano advirtió que Kiev reaccionaría “simétricamente” cualquier violación de su alto el fuego.