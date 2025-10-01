“Debemos proteger al pueblo palestino y las flotas pacíficas a Gaza”

La ONU ha declarado oficialmente que 500,000 gazaouis arriesgan la muerte inminente del hambre, una consecuencia directa del bloqueo humanitario impuesto por el gobierno genocida de Benyamin Netanyahu. Mientras que los muertos han sido minimizados por el ejército israelí y los medios de comunicación occidentales, el ex jefe de Tsahal reconoce que Israel mató o hirió gravemente a más de 200,000 Gazaouis. Esta cifra espantosa no tiene en cuenta a los desaparecidos debajo de los escombros, los muertos de la enfermedad y el hambre. El Primer Ministro israelí, objeto de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional, ya no se esconde de querer anexionar la Franja de Gaza y la Cisjordania.



El tiempo se cuenta para Gazanis, cuyo territorio ahora está sujeto al 82 % a una orden de evacuación del ejército israelí. Es por esta razón que la flota humanitaria internacional más grande de la historia se dirige actualmente a Gaza, con más de 50 barcos y cientos de ciudadanos, incluidos 54 nacionales franceses y 15 belgas. Artistas, activistas, trabajadores humanitarios, médicos y funcionarios electos de más de 45 países diferentes están en camino de tratar de romper el bloqueo ilegal, enviar ayuda humanitaria y abrir un corredor marítimo donde Israel bloquea el acceso por tierra y las melodías.


Los viles intentos de intimidación y las amenazas contra la vida de los participantes fueron al ataque de drones de dos barcos en aguas tunecinas e internacionales. El embajador de Israel en Francia desearía “Buena suerte para mantenerse con vida” a los participantes.



Mientras que 16 países de los cuales España e Irlanda han otorgado protección diplomática a sus nacionales en la flotilla, y que Italia y España han enviado edificios militares para garantizar su protección, el presidente francés y el primer ministro belga permanecen absolutamente en silencio en el destino de sus nacionales. El derecho internacional, sin embargo, impone a Francia, Bélgica y todos los estados para proteger a los civiles en las zonas de conflicto y permitir la entrega de ayuda humanitaria. Los gobiernos deben aplicar estos principios sin demora.


Pedimos a la acción inmediata de los estados franceses y belgas para garantizar el acceso humanitario a Gaza y poner fin al genocidio del pueblo palestino.


Pedimos la protección de la flotilla y requerimos gobiernos de Emmanuel Macron y Bart de Wever la protección diplomática y consular de los barcos en los que son nacionales franceses y belgas.


La acción de Global Sumud Flatilla y Mil Madleen a Gaza son legales y no violentos, no debe ser objeto de ningún ataque u obstrucción. Se debe proporcionar su seguridad hasta su llegada al destino y ser objeto de coordinación internacional entre los diferentes países representados.


Reafirmamos nuestro compromiso con la paz y el respeto por el derecho internacional. Los bombardeos indiscriminados son crímenes de guerra. El uso de la hambruna como arma de guerra constituye una violación del artículo 54 de protocolos adicionales a las convenciones de Ginebra. El derecho del pueblo palestino a vivir en paz y libertad en su propia tierra debe ser respetado.


Mantenemos nuestros ojos en busca de Palestina y continuaremos siguiendo a las flotas humanitarias cerca de Gaza.


Firmantes ::


Angèleautor, intérprete, compositor


Snake DJcompositor, productor


Léna Mahfoufdiseñador de contenido


Leïla Bekhtiactriz


Benjamin Biolaymúsico


MedinaRapero


Zaho de Sagazanautor, compositor, intérprete


Lucie Lucasactriz


Hakim Jemiliactor, humorista


Renoudcantante


Manzanaautor, compositor, intérprete


Isïa arcangelettiDiseñador de contenido, cantante


Adèle Castilloncantante


Camille Etienneactivista y autor


Waly Diaactor


Charlotte Cardincantante


La hordacolectivo de artistas


Eddy de prettocantante


Georgiocantante


Lauren Bastide, periodista


Adelaide Carlieractivista para la justicia climática


Zoé duvalcreador de contenido


Céline Salletteactriz, directora


Youssef Swatt’sartista


Léane Alestraperiodista y ensayista


Julien Barballomúsico


Ilionaartista


Féris Barkatactivista


Oscar EMCHcantante


Radouan leflahiactor


DoflaStreamer


Samah Karakiautor, neurocientífico


Noah Preszowcantante


Frah Shaka Ponkcantante


Félicien bogaertscreador de contenido


Drama mahauthumorista


Yoacantante


Claude-Emmanuelle Gajan-Maullartista


Lou Trotignonhumorista


Marguerite thiamcantante


Yann Marguethumorista


Mouss y Hakimcantantes


Potroartistas


Cascoartista y artista


Manónpopularer y humorista


cht.amAuteúrico


Dinaacantante


Kevin Razyactor


Mc baile para el climaactivista y DJ


Clamarcamarógrafo


Theo Babacyoutubeur


Balas de Mateohumorista


Ostpolitikcolumnista


Emmanuel Drorescritor


Claire Touzardescritor


Nacira guénifacadémico


Armonía Albertinidiseñador de contenido


José rexachperiodista


Justine Lossaactriz


Charladiseñador de contenido


Alice de Rochechouartautor y podcasteuser


Lodonirifilósofo


Benjamine WeillAutor y trabajador social


Enmiendadiseñador de contenido


OprotteStreamer


Marie Coquille-Chambelactriz y estudiante de doctorado


Océanoautor


Zazemdiseñador de contenido


Laucarréartista


kittynacrediseñador de contenido


Androartista


Monira Moonactivista anti -racista y decolonial


Claire Palouatleta


Niessiadiseñador de contenido


Camille Giryhumorista


Kübra dontekeyactivista


Esther Filankembomúsico productor, DJ


Ilan Gabetactivista


Tatadrapidiseñador de contenido


Barbet Ferdinandautor, director, creador de contenido


Norman Ajariprofesor


Patea a Samacreador de contenido


Julieta Drouarautor


Romper la ley del silencioasociación


Anatole de Bodinatactor


Alice (la historia es humana)diseñador de contenido


Mavéricocreador de contenido


Juliette @macho.boulot.dododiseñador de contenido


H-tônerapero, columnista


mantenerautor de BD


Laurène Marxescritor


CvvmeliiaCreador de contenido y abogado en derecho internacional


El hijo del pubcreador de contenido


Léa WaterhouseFilosofía del autor, Podcasteuser


Kevin Kimbidimacreador de contenido


Lúcidodiseñador de contenido


Von bikrävDJ


Bugni-Dubois de Navidaddiseñador de contenido


Sabinodiseñador de contenido


AbdominoArtista de DJ


Léna Micheaudiseñador de contenido


Avalanchafotógrafo


Lou-Anne Lopesdiseñador de contenido


Ragotcreador de contenido


Dave Sheikcreador de contenido


Samora el mwakastcreador de contenido


Nicole Blanchotactriz


Achraf Manaractivista, actor cultural


Samir BenyoucefHumorista, creador de contenido


Charles Merlíncreador de contenido


Louann Poyetdiseñador de contenido


Jade Gattoniactriz, diseñadora de contenido


Lucien Maineactor


Mandetebarista


Tata Drapidiseñador de contenido


Lycia Calvetdiseñador de contenido


Mathieu BurgalassiPeriodista


Laura Bertranddiseñador de contenido


Pesto de marinodiseñador de contenido


Alexandre Sartrecreador de contenido


Lexiaautor


Maïté meeûsactivista feminista


Alice Cappellediseñador de contenido, periodista


VikkenArtista y DJ


Maho Bah, Labahgarreatleta


Victor Habchycreador de contenido


Jeanne agregómúsico


Cécile céeAutor del artista


Samboyyautor/diseñador


Véronique BontempsInvestigador de CNRS


Khadija lacombattantfigura pública comprometida contra la violencia contra mujeres y niños


ChtamAuteúrico


Alojamientoartista


Capucine coudrierdiseñador de contenido


Maedusaautor de BD


Ilies djaoutiactivista anti -racista


Fetino ibaraghenpintor


Marie Docerfotógrafo


Nayrarapero


Marion SlitineInvestigador de CNRS


Jahjah Marcmaestro-investigador


Louise G. Asherpoeta

Este artículo es un foro, escrito por un autor fuera del periódico y cuyo punto de vista no involucra al personal editorial.

Javier Morales

Javier Morales

Me llamo Javier Morales, y soy redactor en TV BUS Canal de comunicación urbana desde 2018. Apasionado por el periodismo de investigación, me esfuerzo por sacar a la luz las historias que merecen ser escuchadas y que tienen el poder de provocar un cambio positivo. Originario de Sevilla, creo firmemente en la responsabilidad social de los medios y trabajo cada día para informar a nuestra comunidad con integridad y precisión.