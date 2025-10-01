“Debemos proteger al pueblo palestino y las flotas pacíficas a Gaza”





La ONU ha declarado oficialmente que 500,000 gazaouis arriesgan la muerte inminente del hambre, una consecuencia directa del bloqueo humanitario impuesto por el gobierno genocida de Benyamin Netanyahu. Mientras que los muertos han sido minimizados por el ejército israelí y los medios de comunicación occidentales, el ex jefe de Tsahal reconoce que Israel mató o hirió gravemente a más de 200,000 Gazaouis. Esta cifra espantosa no tiene en cuenta a los desaparecidos debajo de los escombros, los muertos de la enfermedad y el hambre. El Primer Ministro israelí, objeto de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional, ya no se esconde de querer anexionar la Franja de Gaza y la Cisjordania.









El tiempo se cuenta para Gazanis, cuyo territorio ahora está sujeto al 82 % a una orden de evacuación del ejército israelí. Es por esta razón que la flota humanitaria internacional más grande de la historia se dirige actualmente a Gaza, con más de 50 barcos y cientos de ciudadanos, incluidos 54 nacionales franceses y 15 belgas. Artistas, activistas, trabajadores humanitarios, médicos y funcionarios electos de más de 45 países diferentes están en camino de tratar de romper el bloqueo ilegal, enviar ayuda humanitaria y abrir un corredor marítimo donde Israel bloquea el acceso por tierra y las melodías.





Los viles intentos de intimidación y las amenazas contra la vida de los participantes fueron al ataque de drones de dos barcos en aguas tunecinas e internacionales. El embajador de Israel en Francia desearía “Buena suerte para mantenerse con vida” a los participantes.









Mientras que 16 países de los cuales España e Irlanda han otorgado protección diplomática a sus nacionales en la flotilla, y que Italia y España han enviado edificios militares para garantizar su protección, el presidente francés y el primer ministro belga permanecen absolutamente en silencio en el destino de sus nacionales. El derecho internacional, sin embargo, impone a Francia, Bélgica y todos los estados para proteger a los civiles en las zonas de conflicto y permitir la entrega de ayuda humanitaria. Los gobiernos deben aplicar estos principios sin demora.





Pedimos a la acción inmediata de los estados franceses y belgas para garantizar el acceso humanitario a Gaza y poner fin al genocidio del pueblo palestino.





Pedimos la protección de la flotilla y requerimos gobiernos de Emmanuel Macron y Bart de Wever la protección diplomática y consular de los barcos en los que son nacionales franceses y belgas.





La acción de Global Sumud Flatilla y Mil Madleen a Gaza son legales y no violentos, no debe ser objeto de ningún ataque u obstrucción. Se debe proporcionar su seguridad hasta su llegada al destino y ser objeto de coordinación internacional entre los diferentes países representados.





Reafirmamos nuestro compromiso con la paz y el respeto por el derecho internacional. Los bombardeos indiscriminados son crímenes de guerra. El uso de la hambruna como arma de guerra constituye una violación del artículo 54 de protocolos adicionales a las convenciones de Ginebra. El derecho del pueblo palestino a vivir en paz y libertad en su propia tierra debe ser respetado.





Mantenemos nuestros ojos en busca de Palestina y continuaremos siguiendo a las flotas humanitarias cerca de Gaza.





Firmantes ::





Angèleautor, intérprete, compositor





Snake DJcompositor, productor





Léna Mahfoufdiseñador de contenido





Leïla Bekhtiactriz





Benjamin Biolaymúsico





MedinaRapero





Zaho de Sagazanautor, compositor, intérprete





Lucie Lucasactriz





Hakim Jemiliactor, humorista





Renoudcantante





Manzanaautor, compositor, intérprete





Isïa arcangelettiDiseñador de contenido, cantante





Adèle Castilloncantante





Camille Etienneactivista y autor





Waly Diaactor





Charlotte Cardincantante





La hordacolectivo de artistas





Eddy de prettocantante





Georgiocantante





Lauren Bastide, periodista





Adelaide Carlieractivista para la justicia climática





Zoé duvalcreador de contenido





Céline Salletteactriz, directora





Youssef Swatt’sartista





Léane Alestraperiodista y ensayista





Julien Barballomúsico





Ilionaartista





Féris Barkatactivista





Oscar EMCHcantante





Radouan leflahiactor





DoflaStreamer





Samah Karakiautor, neurocientífico





Noah Preszowcantante





Frah Shaka Ponkcantante





Félicien bogaertscreador de contenido





Drama mahauthumorista





Yoacantante





Claude-Emmanuelle Gajan-Maullartista





Lou Trotignonhumorista





Marguerite thiamcantante





Yann Marguethumorista





Mouss y Hakimcantantes





Potroartistas





Cascoartista y artista





Manónpopularer y humorista





cht.amAuteúrico





Dinaacantante





Kevin Razyactor





Mc baile para el climaactivista y DJ





Clamarcamarógrafo





Theo Babacyoutubeur





Balas de Mateohumorista





Ostpolitikcolumnista





Emmanuel Drorescritor





Claire Touzardescritor





Nacira guénifacadémico





Armonía Albertinidiseñador de contenido





José rexachperiodista





Justine Lossaactriz





Charladiseñador de contenido





Alice de Rochechouartautor y podcasteuser





Lodonirifilósofo





Benjamine WeillAutor y trabajador social





Enmiendadiseñador de contenido





OprotteStreamer





Marie Coquille-Chambelactriz y estudiante de doctorado





Océanoautor





Zazemdiseñador de contenido





Laucarréartista





kittynacrediseñador de contenido





Androartista





Monira Moonactivista anti -racista y decolonial





Claire Palouatleta





Niessiadiseñador de contenido





Camille Giryhumorista





Kübra dontekeyactivista





Esther Filankembomúsico productor, DJ





Ilan Gabetactivista





Tatadrapidiseñador de contenido





Barbet Ferdinandautor, director, creador de contenido





Norman Ajariprofesor





Patea a Samacreador de contenido





Julieta Drouarautor





Romper la ley del silencioasociación





Anatole de Bodinatactor





Alice (la historia es humana)diseñador de contenido





Mavéricocreador de contenido





Juliette @macho.boulot.dododiseñador de contenido





H-tônerapero, columnista





mantenerautor de BD





Laurène Marxescritor





CvvmeliiaCreador de contenido y abogado en derecho internacional





El hijo del pubcreador de contenido





Léa WaterhouseFilosofía del autor, Podcasteuser





Kevin Kimbidimacreador de contenido





Lúcidodiseñador de contenido





Von bikrävDJ





Bugni-Dubois de Navidaddiseñador de contenido





Sabinodiseñador de contenido





AbdominoArtista de DJ





Léna Micheaudiseñador de contenido





Avalanchafotógrafo





Lou-Anne Lopesdiseñador de contenido





Ragotcreador de contenido





Dave Sheikcreador de contenido





Samora el mwakastcreador de contenido





Nicole Blanchotactriz





Achraf Manaractivista, actor cultural





Samir BenyoucefHumorista, creador de contenido





Charles Merlíncreador de contenido





Louann Poyetdiseñador de contenido





Jade Gattoniactriz, diseñadora de contenido





Lucien Maineactor





Mandetebarista





Tata Drapidiseñador de contenido





Lycia Calvetdiseñador de contenido





Mathieu BurgalassiPeriodista





Laura Bertranddiseñador de contenido





Pesto de marinodiseñador de contenido





Alexandre Sartrecreador de contenido





Lexiaautor





Maïté meeûsactivista feminista





Alice Cappellediseñador de contenido, periodista





VikkenArtista y DJ





Maho Bah, Labahgarreatleta





Victor Habchycreador de contenido





Jeanne agregómúsico





Cécile céeAutor del artista





Samboyyautor/diseñador





Véronique BontempsInvestigador de CNRS





Khadija lacombattantfigura pública comprometida contra la violencia contra mujeres y niños





ChtamAuteúrico





Alojamientoartista





Capucine coudrierdiseñador de contenido





Maedusaautor de BD





Ilies djaoutiactivista anti -racista





Fetino ibaraghenpintor





Marie Docerfotógrafo





Nayrarapero





Marion SlitineInvestigador de CNRS





Jahjah Marcmaestro-investigador





Louise G. Asherpoeta