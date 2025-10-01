La ONU ha declarado oficialmente que 500,000 gazaouis arriesgan la muerte inminente del hambre, una consecuencia directa del bloqueo humanitario impuesto por el gobierno genocida de Benyamin Netanyahu. Mientras que los muertos han sido minimizados por el ejército israelí y los medios de comunicación occidentales, el ex jefe de Tsahal reconoce que Israel mató o hirió gravemente a más de 200,000 Gazaouis. Esta cifra espantosa no tiene en cuenta a los desaparecidos debajo de los escombros, los muertos de la enfermedad y el hambre. El Primer Ministro israelí, objeto de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional, ya no se esconde de querer anexionar la Franja de Gaza y la Cisjordania.
El tiempo se cuenta para Gazanis, cuyo territorio ahora está sujeto al 82 % a una orden de evacuación del ejército israelí. Es por esta razón que la flota humanitaria internacional más grande de la historia se dirige actualmente a Gaza, con más de 50 barcos y cientos de ciudadanos, incluidos 54 nacionales franceses y 15 belgas. Artistas, activistas, trabajadores humanitarios, médicos y funcionarios electos de más de 45 países diferentes están en camino de tratar de romper el bloqueo ilegal, enviar ayuda humanitaria y abrir un corredor marítimo donde Israel bloquea el acceso por tierra y las melodías.
Los viles intentos de intimidación y las amenazas contra la vida de los participantes fueron al ataque de drones de dos barcos en aguas tunecinas e internacionales. El embajador de Israel en Francia desearía “Buena suerte para mantenerse con vida” a los participantes.
Mientras que 16 países de los cuales España e Irlanda han otorgado protección diplomática a sus nacionales en la flotilla, y que Italia y España han enviado edificios militares para garantizar su protección, el presidente francés y el primer ministro belga permanecen absolutamente en silencio en el destino de sus nacionales. El derecho internacional, sin embargo, impone a Francia, Bélgica y todos los estados para proteger a los civiles en las zonas de conflicto y permitir la entrega de ayuda humanitaria. Los gobiernos deben aplicar estos principios sin demora.
Pedimos a la acción inmediata de los estados franceses y belgas para garantizar el acceso humanitario a Gaza y poner fin al genocidio del pueblo palestino.
Pedimos la protección de la flotilla y requerimos gobiernos de Emmanuel Macron y Bart de Wever la protección diplomática y consular de los barcos en los que son nacionales franceses y belgas.
La acción de Global Sumud Flatilla y Mil Madleen a Gaza son legales y no violentos, no debe ser objeto de ningún ataque u obstrucción. Se debe proporcionar su seguridad hasta su llegada al destino y ser objeto de coordinación internacional entre los diferentes países representados.
Reafirmamos nuestro compromiso con la paz y el respeto por el derecho internacional. Los bombardeos indiscriminados son crímenes de guerra. El uso de la hambruna como arma de guerra constituye una violación del artículo 54 de protocolos adicionales a las convenciones de Ginebra. El derecho del pueblo palestino a vivir en paz y libertad en su propia tierra debe ser respetado.
Mantenemos nuestros ojos en busca de Palestina y continuaremos siguiendo a las flotas humanitarias cerca de Gaza.
Firmantes ::
Angèleautor, intérprete, compositor
Snake DJcompositor, productor
Léna Mahfoufdiseñador de contenido
Leïla Bekhtiactriz
Benjamin Biolaymúsico
MedinaRapero
Zaho de Sagazanautor, compositor, intérprete
Lucie Lucasactriz
Hakim Jemiliactor, humorista
Renoudcantante
Manzanaautor, compositor, intérprete
Isïa arcangelettiDiseñador de contenido, cantante
Adèle Castilloncantante
Camille Etienneactivista y autor
Waly Diaactor
Charlotte Cardincantante
La hordacolectivo de artistas
Eddy de prettocantante
Georgiocantante
Lauren Bastide, periodista
Adelaide Carlieractivista para la justicia climática
Zoé duvalcreador de contenido
Céline Salletteactriz, directora
Youssef Swatt’sartista
Léane Alestraperiodista y ensayista
Julien Barballomúsico
Ilionaartista
Féris Barkatactivista
Oscar EMCHcantante
Radouan leflahiactor
DoflaStreamer
Samah Karakiautor, neurocientífico
Noah Preszowcantante
Frah Shaka Ponkcantante
Félicien bogaertscreador de contenido
Drama mahauthumorista
Yoacantante
Claude-Emmanuelle Gajan-Maullartista
Lou Trotignonhumorista
Marguerite thiamcantante
Yann Marguethumorista
Mouss y Hakimcantantes
Potroartistas
Cascoartista y artista
Manónpopularer y humorista
cht.amAuteúrico
Dinaacantante
Kevin Razyactor
Mc baile para el climaactivista y DJ
Clamarcamarógrafo
Theo Babacyoutubeur
Balas de Mateohumorista
Ostpolitikcolumnista
Emmanuel Drorescritor
Claire Touzardescritor
Nacira guénifacadémico
Armonía Albertinidiseñador de contenido
José rexachperiodista
Justine Lossaactriz
Charladiseñador de contenido
Alice de Rochechouartautor y podcasteuser
Lodonirifilósofo
Benjamine WeillAutor y trabajador social
Enmiendadiseñador de contenido
OprotteStreamer
Marie Coquille-Chambelactriz y estudiante de doctorado
Océanoautor
Zazemdiseñador de contenido
Laucarréartista
kittynacrediseñador de contenido
Androartista
Monira Moonactivista anti -racista y decolonial
Claire Palouatleta
Niessiadiseñador de contenido
Camille Giryhumorista
Kübra dontekeyactivista
Esther Filankembomúsico productor, DJ
Ilan Gabetactivista
Tatadrapidiseñador de contenido
Barbet Ferdinandautor, director, creador de contenido
Norman Ajariprofesor
Patea a Samacreador de contenido
Julieta Drouarautor
Romper la ley del silencioasociación
Anatole de Bodinatactor
Alice (la historia es humana)diseñador de contenido
Mavéricocreador de contenido
Juliette @macho.boulot.dododiseñador de contenido
H-tônerapero, columnista
mantenerautor de BD
Laurène Marxescritor
CvvmeliiaCreador de contenido y abogado en derecho internacional
El hijo del pubcreador de contenido
Léa WaterhouseFilosofía del autor, Podcasteuser
Kevin Kimbidimacreador de contenido
Lúcidodiseñador de contenido
Von bikrävDJ
Bugni-Dubois de Navidaddiseñador de contenido
Sabinodiseñador de contenido
AbdominoArtista de DJ
Léna Micheaudiseñador de contenido
Avalanchafotógrafo
Lou-Anne Lopesdiseñador de contenido
Ragotcreador de contenido
Dave Sheikcreador de contenido
Samora el mwakastcreador de contenido
Nicole Blanchotactriz
Achraf Manaractivista, actor cultural
Samir BenyoucefHumorista, creador de contenido
Charles Merlíncreador de contenido
Louann Poyetdiseñador de contenido
Jade Gattoniactriz, diseñadora de contenido
Lucien Maineactor
Mandetebarista
Tata Drapidiseñador de contenido
Lycia Calvetdiseñador de contenido
Mathieu BurgalassiPeriodista
Laura Bertranddiseñador de contenido
Pesto de marinodiseñador de contenido
Alexandre Sartrecreador de contenido
Lexiaautor
Maïté meeûsactivista feminista
Alice Cappellediseñador de contenido, periodista
VikkenArtista y DJ
Maho Bah, Labahgarreatleta
Victor Habchycreador de contenido
Jeanne agregómúsico
Cécile céeAutor del artista
Samboyyautor/diseñador
Véronique BontempsInvestigador de CNRS
Khadija lacombattantfigura pública comprometida contra la violencia contra mujeres y niños
ChtamAuteúrico
Alojamientoartista
Capucine coudrierdiseñador de contenido
Maedusaautor de BD
Ilies djaoutiactivista anti -racista
Fetino ibaraghenpintor
Marie Docerfotógrafo
Nayrarapero
Marion SlitineInvestigador de CNRS
Jahjah Marcmaestro-investigador
Louise G. Asherpoeta
Este artículo es un foro, escrito por un autor fuera del periódico y cuyo punto de vista no involucra al personal editorial.