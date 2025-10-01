Irrupciones en el transporte, sistema policial ... ¿qué debemos esperar?





El segundo día de movilización en el llamado del Intersyndicale este jueves 2 de octubre para oponerse a las pistas de ahorros presupuestarios y solicitar más promesas de justicia fiscal a ser menos seguidas que el del 18 de septiembre. Incluido el día de acción bajo la palabra vigilante “Bloqueemos todo” A partir del 10 de septiembre, lanzado en las redes sociales y apoyado por ciertos sindicatos, como el CGT y la solidaridad, es el tercer día de movilización social desde el comienzo del año escolar.









El CGT enumeró alrededor de 240 acciones planificadas en toda Francia para el jueves, procesiones en muchas ciudades el martes, pero también algunas manifestaciones temprano en la mañana en rotondas o encrucijadas. Hacemos balance.





• Tráfico “casi normal” en el transporte





Lado de sncf, el tráfico TGV se anuncia el jueves normal, mientras que “Algunas perturbaciones (son) de esperarse” En Ter, Rer, Transilien e Intercités.





En París, el servicio será normal en toda la red RATP, con la excepción de algunas perturbaciones en el RER B, pero incluso en este eje el tráfico será “Casi normal” En París, según el Ministro responsable del transporte, Philippe Taboot.





En el sector aéreo, se declaran 75 huelguistas y “Se esperan demoras”pero con “Un impacto limitado”según el ministerio, que subraya que“No se espera una perturbación significativa en los aeropuertos parisinos”.





• Disminución del número de huelguistas en la educación nacional





La proporción de huelguistas en las escuelas también es menor que el 18 de septiembre, al 10 % según el FSU-SNUIPP, el primer sindicato primario, contra el 17.48 % en el 18. “La vaguedad política ralentiza la movilización”pero “El personal que satisface el apoyo a la necesidad de más justicia fiscal y social y reconoce la urgencia de un presupuesto que satisface las necesidades de la escuela”subraya el co-secretario general del FSU-Snuipp Aurélie Gagnier.





En universidades y escuelas secundarias, la tendencia también es un ligero reflujo. Difícil de los maestros atacar dos o tres días en el espacio de un mes, justo después del comienzo del año escolar, cuando está “Es importante ver a los estudiantes, tejer el enlace con ellos”señala Sophie Venetitay, Secretaria General de SNES-FSU, Unión principal principal.





• Llama a la huelga en el servicio público





Una gran intersyndicale, que reúne a las ocho organizaciones representativas del servicio público, nuevamente exige movilización, educación nacional y la administración fiscal que generalmente proporciona la mayor parte de los huelguistas.





La intervalía exige un “Revaluación de la remuneración, mejora de las condiciones de empleo e igualdad entre mujeres y hombres”así como la creación de funcionarios de funcionarios públicos.









En el campo de la salud, alrededor de treinta uniones y asociaciones de cuidadores y pacientes también solicitan una marcha blanca el sábado 4 de octubre en París para “Requerir la santuarización de los presupuestos de salud”.





5,000 policías desplegados en París





Casi 5,000 miembros de la policía serán desplegados en la capital para asegurar un nuevo día de movilización interunión, dijo el prefecto de la policía de París, Laurent Nuñez. Una procesión debe demostrar desde el lugar de italie a las 2:00 p.m., colocar a Vauban cerca de los Inválidos.





“Como de costumbre, cada vez que tenemos excelentes días y manifestaciones entre uniones, tenemos la constitución de grupos de matones que distinguido muy claramente del resto de la demostración entre unión y en particular las organizaciones sindicales, donde la demostración siempre es muy buena.justificó el prefecto de la policía.









También advirtió que la policía “Desbloquee inmediatamente cualquier intento de bloqueo, ya sean escuelas secundarias, depósitos de autobuses (…) o carreteras”.





Laurent Nuñez también dijo que había firmado un nuevo decreto que autorizaba el uso de drones por parte de la policía para monitorear la manifestación.