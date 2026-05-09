Ataques en el Líbano, destructor británico, derrame de petróleo... Actualización sobre la guerra en Oriente Medio

Publicado el 9 de mayo de 2026 a las 17:04 horas. Lectura: 2 min.

Aquí están los últimos acontecimientos de este sábado 9 de mayo relacionados con la guerra en Medio Oriente.

Las autoridades libanesas anunciaron la muerte de un ciudadano sirio, atacado junto con su hija de 12 años por un dron israelí, en el marco de nuevos ataques llevados a cabo por Israel tras un llamado a evacuar nueve localidades en el sur del Líbano.

La Agencia Nacional de Noticias (ANI) también informó de un nuevo ataque israelí al sur de Beirut, momentos después de informar de dos ataques en la carretera que une la capital con el sur del país. Se trata de dos zonas situadas fuera de los bastiones tradicionales de Hezbolá.

Hezbollah dijo que había “Apuntó a una reunión de soldados” en el norte de Israel con un dron, en respuesta a los ataques israelíes contra el Líbano, que continúan a pesar de la tregua.

Londres anunció que “preposición en el Medio Oriente” un destructor, el “HMS Dragon”, actualmente en el Mediterráneo, en preparación para el despliegue de una misión internacional para asegurar el transporte marítimo en el Estrecho de Ormuz.

A mediados de abril, varios países que no estaban directamente involucrados en el conflicto desencadenado el 28 de febrero por los ataques estadounidense-israelíes contra Irán dijeron que estaban dispuestos a establecer una “misión neutral” para asegurar este paso estratégico, cuyo bloqueo por parte de Teherán ha sacudido la economía mundial.

El Ministerio del Interior de Bahréin anunció el desmantelamiento de una organización acusada de tener vínculos con las Guardias Revolucionarias, el ejército ideológico de la República Islámica de Irán, y la detención de 41 de sus presuntos miembros.

Las autoridades han “Llevamos a cabo detenciones contra algunas de las figuras chiítas más importantes del país”había alertado anteriormente a X Sayed Ahmed Alwadaei, de la ONG bahreiní Instituto de Bahréin para los Derechos y la Democracia (BIRD), con sede en Londres, informando de una operación “sin precedentes”.

Irán, no la voz de su jefe de diplomacia, cuestionó la ” grave “ de la diplomacia estadounidense en las negociaciones en curso para una solución al conflicto en Oriente Medio,

“La reciente escalada de tensiones por parte de las fuerzas estadounidenses y sus múltiples violaciones del alto el fuego refuerzan las sospechas sobre la motivación y la seriedad de la parte estadounidense en el camino hacia la diplomacia”afirmó Abbas Araghchi, citado por la agencia iraní ISNA, al día siguiente de nuevas escaramuzas en las estratégicas aguas del Golfo.

Donald Trump indicó el viernes 8 de mayo que esperaba antes de final del día una respuesta de Irán a su última propuesta con vistas a poner un fin duradero a las hostilidades.

“Debería recibir una carta esta tarde, así que veremos cómo va”.dijo el presidente estadounidense a los periodistas en Washington. Ni sus servicios ni el gobierno estadounidense han indicado desde entonces si recibió esta respuesta.

Según imágenes de satélite se ha detectado una marea negra en el Golfo frente a la isla iraní de Kharg, la principal terminal petrolera del país.

Según el CEOBS (Observatorio de Conflictos y Medio Ambiente), se trata de una de las mayores mareas negras detectadas en el Golfo desde el inicio de la ofensiva israelí-estadounidense contra Irán el 28 de febrero.

La selección masculina iraní de fútbol participará en el Mundial de 2026, afirmó la federación nacional, al tiempo que exigió que los países anfitriones -Estados Unidos, México y Canadá- acepten sus condiciones en el contexto de la guerra en Oriente Medio.

“Ninguna potencia externa puede privar a Irán de su participación en una competición para la que se clasificó con méritos”declaró la federación iraní. El 18 de marzo, su presidente Mehdi Taj declaró que su país iba a boicotear a Estados Unidos pero “No el Mundial”.

El mes pasado, Canadá negó la entrada en su territorio al presidente de la federación iraní antes del congreso de la FIFA, debido a sus vínculos con la Guardia Revolucionaria Islámica, designada como organización terrorista por Ottawa en 2024.