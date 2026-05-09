CMA CGM confirma que uno de sus portacontenedores fue impactado en el Estrecho de Ormuz: lo que sabemos

Un barco comercial del armador francés CMA CGM fue atacado en el Estrecho de Ormuz el martes 5 de mayo, un día después de la operación de escolta “Proyecto Libertad” lanzada por Donald Trump para transportar a los buques mercantes varados en el Golfo.

El barco portacontenedores “San Antonio” del armador francés CMA CGM, que enarbola pabellón maltés, ha “el objeto de un ataque” del martes en el Estrecho de Ormuz, confirmó este miércoles CMA CGM.

La agencia británica de seguridad marítima UKTMO informó que un carguero fue alcanzado el martes 5 de mayo alrededor de las 6:30 p.m. GMT (20.30 horas en Francia) por un “proyectil de origen desconocido” en el Estrecho de Ormuz, sin identificarlo.

El ataque provocó “Tripulantes heridos” quienes fueron “evacuados y tratados”y causó “daño” al barco, añadió CMA CGM en un breve comunicado de prensa enviado a la Agence France-Presse. El armador precisa que sigue de cerca la situación y permanece totalmente movilizado junto a la tripulación.

Francia no tiene “en ningún caso” verano “apuntar” por el ataque que afectó a un buque portacontenedores con pabellón maltés del armador francés CMA CGM en el estrecho de Ormuz, afirmó el miércoles Emmanuel Macron, según declaraciones recogidas por el portavoz del Gobierno.

“Los tiroteos que tuvieron lugar ayer contra un barco CMA CGM muestran claramente que la situación sigue siendo peligrosa”afirmó Maud Bregeon durante el informe del Consejo de Ministros. Destacó que el barco “no estaba bajo bandera francesa” pero vencer “Bandera de Malta” con un “Tripulación filipina” al que Francia garantiza su “solidaridad”. “El objetivo no es en modo alguno Francia”“el Presidente de la República quiso decirlo exactamente en estos términos”, añadió.

Este ataque tuvo lugar al día siguiente de la operación. “Proyecto Libertad” lanzado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para escoltar a los barcos varados en el Golfo y ayudarlos a salir del Estrecho de Ormuz.

Esta operación de escolta fue detenida el martes al cabo de apenas un día por el mismo Donald Trump, con el objetivo de llegar a un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

En esta ocasión, el presidente estadounidense declaró en su plataforma Truth Social que “gran progreso” se había logrado en las negociaciones, y que el “Proyecto Libertad” sería suspendido “por poco tiempo” para ver si se puede llegar a un acuerdo “ser finalizado y firmado”.

Sin embargo, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, advirtió a los funcionarios iraníes el martes: “Si atacas a tropas estadounidenses o a buques mercantes inocentes, te enfrentarás a una fuerza estadounidense abrumadora y devastadora”..