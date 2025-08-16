¿Cuál es el grupo de acción de Palestina y por qué su prohibición se vuelve controvertida?





La acción de Palestina ha causado mucha tinta en las últimas semanas en el Reino Unido. Este grupo que se presenta como un “Red de acción directa” dirigido a denunciar “Complicidad británica” Con el estado de Israel, en particular en el tema de las ventas de armas, fue prohibido en julio por el gobierno. Una decisión desafiada por sus numerosos partidarios, de los cuales 522 se tomaron durante una manifestación en Londres el sábado 9 de agosto, pero también por las Naciones Unidas y la Amnistía Internacional de Amnistía de la Organización No Gubernamental (ONG).









Palestine Action fue fundada en 2020 por varios activistas propalestinos, incluida Huda Ammori, quien le dijo al Daily “The Times”, el viernes 8 de agosto, habiéndose frustrado por el fracaso de los movimientos convencionales para “Destabilizar el proyecto sionista”. Effracciones, ocupaciones de edificios, fachadas rociadas de pintura roja, destrucción de equipos, activistas que están vinculados a las fábricas … el grupo favorece la acción directa y los actos de vandalismo, dirigidos en particular por los fabricantes de armas vinculados a Israel, pero también edificios gubernamentales, instalaciones militares, bancos o incluso universidades. Ciertas intervenciones terminaron con enfrentamientos con la policía y los activistas colocados tras las rejas. Pero la acción Palestina ganó popularidad, especialmente después del inicio de la operación militar lanzada por Israel en la Franja de Gaza en octubre de 2023.





Por lo tanto, el grupo ya está en el visor de las autoridades cuando lanzó su acción más controvertida el 20 de junio de 2025, cuando los activistas irrumpieron en la RAF Brize Norton, la base más grande de la Royal Air Force. Aumentando el asfalto en scooters eléctricos, rocían dos aviones de pintura roja, causando daños estimados en 7 millones de libras esterlinas (alrededor de 8 millones de euros), así como “Una de las violaciones más graves de la seguridad de la defensa durante décadas”según “The Times”.





El evento desencadena la ira del primer ministro laborista, Keir Starmer, quien lo describe como “Escandaloso”. El grupo respondió describiendo el Reino Unido como “Un participante directo en el genocidio en Gaza”. “El ejército (Británico) Recopilación de información, suministra aviones de combate y envía armas utilizadas para aumentar los ataques contra los palestinos ”lo asegura.





“Un ataque a las libertades fundamentales”





A principios de julio, el gobierno británico decidió colocar la acción de Palestina en la lista de organizaciones consideradas “terroristas” en el Reino Unido, de la misma manera que el Estado Islámico o los grupos neonazi antes. La prohibición, validada por el Parlamento, está llena de consecuencias para el grupo, sus activistas y seguidores: ahora está prohibido ser miembro o expresar su apoyo, incluso transportando ropa que probablemente marque la pertenencia o el apoyo, bajo la penalización de importantes términos de la prisión.





Pero también desencadena una protesta en el Reino Unido: el grupo de acción organiza las manifestaciones de apoyo en todo el país defiende nuestros jurados, durante el cual docenas de personas son arrestadas. Imágenes de jóvenes o ancianos arrestados Manu Militari durante estas manifestaciones a menudo pacíficas, simplemente sosteniendo señales “Me opongo al genocidio, apoyo la acción de Palestina”han sido transmitidos muchas veces en las redes sociales.





El caso excede el Reino Unido: los expertos en la ONU critican la decisión de Londres de prohibir al grupo, creyendo que “El daño material simple, sin poner en peligro la vida de los demás, no son lo suficientemente graves como para ser calificados como terrorismo”.









Posteriormente, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, descrito como “Inquietante” tal uso de una ley contra el terrorismo, instando a Londres a volver a su decisión que “Parece desproporcionado y no esencial”. “Limita los derechos de muchas personas comprometidas junto con la acción de Palestina y apoyando el movimiento sin cometer la más mínima acción reprensible y ejercer sus derechos a la libertad de expresión, libertad de asociación y reunirse pacíficamente”dijo, 25 de julio, en un comunicado. Volker Türk cree que plantea la prohibición “Serias preocupaciones sobre la aplicación de leyes anti -terroristas a los actos que no están bajo terrorismo”recordando que, según los estándares internacionales, los actos terroristas deberían limitarse a delitos penales destinados a causar muerte o lesiones graves, o tomar rehenes, con el objetivo de intimidar a una población o obligar a un gobierno a actuar o abstenerse de actuar.





Aguas arriba de la demostración de apoyo programada para el sábado, 52 académicos y escritores, incluidos los filósofos Judith Butler y Angela Davis, pidieron al gobierno británico que regrese a su decisión. En una carta abierta, publicada el miércoles 6 de agosto por “The Guardian”, describen la prohibición de la acción de Palestina como “Un ataque tanto contra todo el movimiento propalestino como contra las libertades fundamentales de expresión, asociación, reunión y manifestación”.





“Información preocupante”





El sábado, un total de 522 partidarios de la acción de Palestina fueron arrestados durante la manifestación de Londres por “apoyo a una organización prohibida”. La policía dijo que habían arrestado a todas las personas que blandieron el letrero. “Me opongo al genocidio, apoyo la acción de Palestina”. Según un representante de defender nuestros jurados, más de 200 partidarios ya habían sido arrestados aguas arriba de la manifestación, tres de los cuales fueron acusados el jueves, bajo la ley antiterrorista por haber expresado su apoyo a la acción de Palestina, un delito que puede llevar a hasta seis meses de prisión.









La Amnistía de la ONG International denunció en X “Una violación de las obligaciones internacionales del Reino Unido para proteger los derechos de la libertad de expresión y reunión”. El gobierno británico dijo que los simpatizantes de la acción de Palestina “No sepas la verdadera naturaleza” de este movimiento. “No es una organización no violenta”aseguró al ministro del interior, Yvette Cooper, diciendo que tiene“Información preocupante” en sus proyectos.





Huda Ammori, una de las fundadoras del grupo, presentó una apelación ante el Tribunal Superior de Londres, para solicitar el derecho de impugnar la decisión del gobierno. La justicia británica debe examinar esta apelación en noviembre.