entre sentimientos de abandono y pérdida de confianza, lo que revela un estudio





La desaparición de miles de bares de tabaco en las últimas décadas y el vínculo social que representaban, especialmente en las zonas rurales, está favoreciendo el aumento del voto de extrema derecha, señala un estudio publicado el 30 de enero.









Francia perdió 18.000 barras de tabaco entre 2002 y 2022, una cifra que el Centro de Investigaciones Económicas y sus Aplicaciones (Cepremap) comparó con los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas del mismo período. Como resultado, el cierre de estos establecimientos contribuyó al avance de la votación del Frente Nacional, que se convirtió en la Agrupación Nacional (RN). ¿Pero por qué motivos?





• Un efecto “significativo”, especialmente en las zonas rurales





El estudio revela “un efecto significativo pero retardado” del cierre de una tabaquería en la votación de RN. “En las primeras elecciones posteriores al cierre, el efecto es casi nulo. Luego aumenta periódicamente: +0,23 puntos después de cinco años, +0,67 después de 10 años, +0,92 después de 15 años y +1,28 puntos después de 20 años. Para las elecciones presidenciales, el efecto alcanza +1,38 puntos. »





En las zonas rurales, el efecto es de +1,3 puntos para las elecciones legislativas y de +3,3 para las presidenciales, en comparación con +0,3 y +1,1 respectivamente en las zonas urbanas.





• La RN “pudo politizar” la caída de las tabacaleras





Para los autores, el RN “Sabía politizar” El declive de los bares de tabaco. “Ni un café ni un simple establecimiento de bebidas, el bistró es un escenario de vida, un teatro de la vida cotidiana donde, día tras día, se tejen los hilos invisibles de los vínculos sociales”escribió el diputado RN Julien Odoul en su propuesta de registrar los bistrós franceses como patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO, en junio de 2025.





En cambio, “Cuando los partidos de gobierno hablan de estancos, lo hacen en un registro técnico: fiscalidad, regulación, salud pública”subraya el estudio.









• El cierre del bistró, a menudo “la muerte del pueblo”













“Sin embargo, desde hace varias décadas, muchos territorios franceses han experimentado una erosión continua de estos lugares de sociabilidad, bajo el efecto conjunto de la desertificación comercial y la progresiva retirada del Estado”indica el estudio. De 200.000 establecimientos en 1960, Francia sólo tendrá 38.800 en 2023, una caída de más del 80%.





• Un “sentimiento muy fuerte de abandono”





El estudio señala también que, en el 22% de los casos, al año siguiente del cierre del estanco, el municipio ya no dispone de instalaciones donde los vecinos puedan reunirse: ni restaurante, ni sala polivalente, ni biblioteca, ni instalaciones deportivas o culturales.





Para Pedro Bosche, “es más importante que la desaparición de los servicios públicos”. “A los residentes no les importa mucho que cierre la oficina de impuestos. » Pero cuando se trata de tiendas locales esenciales, “Hay un sentimiento de abandono muy fuerte. »





• Menos “conexión social”, por lo tanto personas de confianza













Sin embargo, esta red de solidaridad afecta el comportamiento electoral. “Mientras mantengamos la confianza, podemos votar a la izquierda. Si ya no tenemos confianza, votaremos a la derecha y a la extrema derecha”explica el investigador. “Cuando cierra un servicio público nos dirigimos al Estado diciéndole “nos estás abandonando”analiza Pierre Bosche. Cuando un negocio local cierra, no sabemos a quién contactar, así que ponemos una papeleta de protesta en las urnas. »





• Una dinámica reversible





Hugo Subtil destaca, sin embargo, que la dinámica es reversible: la apertura de una tabaquería en un municipio está asociada a una caída en el voto RN, al igual que el regreso “asociaciones, ferias, campos de fútbol, ​​lugares de encuentro”insiste el investigador.