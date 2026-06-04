La suerte del Líbano en la ONU, nuevos ataques entre Irán y Estados Unidos… Actualización sobre la guerra en Oriente Medio

Estados Unidos e Irán anunciaron la noche del domingo al lunes 1 de junio una serie de ataques recíprocos, asestando un nuevo golpe al alto el fuego en un momento en que sus negociaciones para poner fin a la guerra están decayendo. Impaciente, Donald Trump quiere endurecer su tono contra Teherán.

Al mismo tiempo, el ejército israelí intensificó su ofensiva en el sur del Líbano, donde llevó a cabo nuevos ataques. Después de cruzar el río Litani, los soldados de las FDI anunciaron el domingo la captura de la estratégica fortaleza medieval de Beaufort. Está prevista una reunión de crisis para el lunes en la ONU, a petición de Francia.

El ejército estadounidense anunció que había llevado a cabo una nueva ola de ataques el sábado y el domingo. “defensivo” contra el sur de Irán, el tercero en poco más de una semana. Estos bombardeos tuvieron como objetivo los sistemas de control de radares y drones en la ciudad de Goruk y la isla de Qeshm en el Estrecho de Ormuz, informó el domingo por la tarde el Comando de Oriente Medio de Estados Unidos (Centcom). “en respuesta a las acciones agresivas de Irán, incluida la destrucción de un dron estadounidense MQ-1 que operaba sobre aguas internacionales”añadió la misma fuente.

Poco después, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó haber atacado una base utilizada por el ejército estadounidense para atacar su territorio. La ubicación de esta base no fue especificada en el comunicado de prensa de los guardias difundido por los medios estatales. El ejército kuwaití anunció por su parte que se enfrentaba a un ataque con drones y misiles.

Washington y Teherán ya se habían acusado mutuamente el jueves de violar el alto el fuego en vigor desde el 8 de abril, tras los ataques estadounidenses al sur de Irán seguidos de un ataque a Kuwait.

Estos ataques han apagado definitivamente las esperanzas de un acuerdo inminente, impulsado por el propio Donald Trump, para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero. Si bien los dos países parecían, en los últimos días, acercarse a un acuerdo tratoEl New York Times informó el sábado, sin más detalles, que el presidente estadounidense había endurecido su propuesta y había enviado una nueva versión de un posible memorando de entendimiento a Teherán.

Según el sitio americano Axios, el presidente estadounidense, cuya prioridad declarada es poner fin al programa nuclear iraní y restablecer el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, quiere más firmeza por parte de los negociadores de Washington. Por su parte, la CBS informó el domingo por la noche que la nueva propuesta estadounidense prevé una prórroga del alto el fuego de 60 días con cláusulas que prevén la reapertura de Ormuz y un marco para la reanudación de las negociaciones nucleares.

“No aprobaremos ningún acuerdo hasta que estemos seguros de que los derechos del pueblo iraní han sido plenamente garantizados”advirtió el domingo el principal negociador de Irán, el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Ghalibaf. Irán, que reivindica su derecho a llevar a cabo un programa nuclear civil, siempre ha negado querer adquirir armas atómicas, a pesar de las sospechas al respecto por parte de Estados Unidos y muchos países. Quiere abordar esta cuestión más adelante, en caso de que se llegue a un acuerdo con Washington, y exige el levantamiento inmediato de las sanciones que le afectan. Teherán también insiste en que cualquier acuerdo incluya el fin de las hostilidades en el Líbano.

Donald Trump insistió el domingo en su red social Truth Social en que la propuesta de acuerdo con Teherán “declara muy claramente que Irán no tendrá un arma nuclear”y esto “en términos muy firmes”. La cuestión nuclear sería incluso, afirmó, “la esencia del acuerdo”.

Este lunes por la mañana, el presidente estadounidense escribió un nuevo mensaje, afirmando que “Irán realmente quiere llegar a un acuerdo” y que este sera “beneficioso para Estados Unidos”. ¿El problema, según él? EL “Dumócratas” – contracción de “mudo” (“idiota”, en inglés) y “demócrata” – y algunos “republicanos aparentemente antipatrióticos ” cuyo “charla negativa” impedir que funcione correctamente. “Simplemente da un paso atrás y relájate, al final todo saldrá bien, así es siempre”dice.

En el Líbano, el ejército israelí sigue avanzando en el sur, donde ha llevado a cabo nuevos ataques. En represalia, Hezbollah continuó sus ataques, particularmente en el norte de Israel. Muchos ataques se produjeron a pesar de la tregua en vigor desde el 17 de abril, pero no se respetaron.

Para Estados Unidos, corresponde a Hezbollah detener los disparos primero, a cambio de lo cual Israel “Me abstendría de cualquier escalada en Beirut”según un plan informado por un funcionario estadounidense tras las entrevistas celebradas el domingo por el jefe de la diplomacia Marco Rubio con el presidente libanés Joseph Aoun y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

El presidente libanés dijo este lunes en X que su país se enfrentaba “una agresión feroz y reprensible por parte de Israel”. También prometió“trabajar para poner fin al sufrimiento de los libaneses en general, y de la población del Sur en particular”. El primer ministro israelí describió el domingo la captura de la fortaleza de Beaufort como “gran punto de inflexión” y mostró el deseo de“profundizar y ampliar” La influencia de Israel “en áreas que estaban bajo el control de Hezbolá”.