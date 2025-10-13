Engrasador de la flota fantasma rusa: Putin califica de “piratería” la interceptación del barco por parte de Francia

Publicado el 2 de octubre de 2025 a las 21:10 horas,

actualizado el 3 de octubre de 2025 a las 9:41 a.m. Lectura: 1 min.







El presidente ruso, Vladimir Putin, calificó este jueves 2 de octubre como “piratería” la interceptación frente a las costas francesas de un petrolero sospechoso de formar parte de la flota fantasma rusa, diciendo “sin saber” si este barco estuviera vinculado a Rusia.





“Es piratería. Porque (…) el petrolero fue abordado en aguas neutrales, sin fundamento alguno. Obviamente buscaban algo, material militar, drones o cosas así. Pero ahí no hay nada de eso”.declaró durante un foro de discusión desde Sochi, en el suroeste de Rusia.









“El petrolero llevaba bandera de un tercer país, de hecho, con una tripulación internacional. Sinceramente, no sé hasta qué punto está relacionado con Rusia”.añadió.





El dirigente ruso también consideró que la interceptación de este barco fue un intento de las autoridades francesas “desviar la atención” de la población mientras el país está en “una difícil situación política interna”.





Detenido el sábado por comandos franceses





Llamado “Pushpa” o “Boracay”, el barco de 244 metros de eslora, que actualmente enarbola bandera de Benin, está bajo sanciones europeas por su pertenencia a la flota utilizada por Moscú para eludir las sanciones occidentales contra sus ventas de petróleo.













Se abrió una investigación para “falta de justificación de la nacionalidad del buque/pabellón” Y “negativa a cumplir” contra este barco sin sanciones europeas. El edificio también se encontraba frente a la costa de Dinamarca la semana pasada cuando el país experimentó vuelos sospechosos de drones sobre sus aeropuertos. El comandante del barco, de nacionalidad china y cuya detención policial ha sido ampliada, será juzgado por la única “negativa a cumplir”, indicó a mediodía la fiscalía de Brest (oeste).





El presidente francés, Emmanuel Macron, llamó el jueves a los europeos a cruzar “un paso” En “la política de obstrucción” de la flota fantasma rusa. “Es extremadamente importante aumentar la presión sobre la flota en la sombra porque claramente reduce la capacidad de Rusia para financiar su esfuerzo bélico” en Ucrania, afirmó Emmanuel Macron el jueves en Copenhague, en la apertura de una cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE).