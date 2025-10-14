“Si ya no se volvieran a dar las condiciones, me iría”





Debilitado por la deserción de este sábado 11 de octubre de LR, que decidió “por una gran mayoría” apoyo sin participación en el gobierno, Sébastien Lecornu tiene ahora el desafío de formar urgentemente un equipo de gobierno que tal vez sólo dure unos días pero que al menos haya presentado un proyecto de presupuesto al Parlamento.





El tiempo se acaba para el Primer Ministro, recién reelegido por Matignon, amenazado de censura por un Partido Socialista quemado por cuatro semanas de negociaciones que no han dado lugar a concesiones claras sobre sus expectativas.









Según la Constitución, el Parlamento debe disponer de 70 días para examinar un proyecto de presupuesto antes del 31 de diciembre. Por tanto, el texto debería serle enviado el lunes o el martes, en principio tras una reunión con el Consejo de Ministros.





Sébastien Lecornu, que dimitió el pasado lunes porque “las condiciones ya no se cumplían”prometió que haría lo mismo si “ya no se volvieron a cumplir”. “No haré nada”aseguró a “La Tribune Dimanche”, añadiendo que el Elíseo lo había abandonado “carta blanca”.











El semanario asegura, de paso, que el nombramiento del gobierno sólo podría tener lugar el lunes o martes, mientras que todos los comentaristas lo esperaban para este domingo.





De hecho, el lunes, el presidente Emmanuel Macron anunció que viajaría a Egipto para conmemorar su “apoyo a la implementación del acuerdo presentado por Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza”. Lo que podría poner en peligro la celebración de un Consejo de Ministros ese día…









¿Cómo podría ser este gobierno?





El Primer Ministro también puede decidir nombrar un pequeño número de ministros soberanos, así como a los titulares únicos de Finanzas y Presupuesto, para avanzar más rápidamente. Porque nadie sabe cómo podrá componerse este gobierno, que no incluirá ministros de LR ni del partido centrista UDI (Unión de Demócratas e Independientes), en el tiempo limitado asignado a Sébastien Lecornu.





Porque, al final de una semana loca, el inicio del fin de semana no fue fructífero para el Primer Ministro. Socios de los macronistas y del resto del centro desde el nombramiento de Michel Barnier en Matignon en septiembre de 2024, los republicanos dieron un portazo el sábado, negándose a participar en el nuevo ejecutivo. Mientras promete un “soporte de texto a texto” en el Parlamento, lo que equivale a no censura.





Los centristas de la UDI, que cuentan con un gran grupo en el Senado, hicieron lo mismo, mientras que el tradicional aliado de Emmanuel Macron, Horizontes, el partido de Edouard Philippe (que sin embargo, personalmente, exigió la dimisión del jefe de Estado), se reservó su participación. “esperando lo que propondrá el Primer Ministro para el país”.









Lo que le queda a Sébastien Lecornu es el bando presidencial que se tragó sus críticas el sábado y el Módem de François Bayrou dispuesto a implicarse a su lado. Pero, incluso si se resolviera la cuestión del casting y los plazos, la cuestión de su mantenimiento permanecería. Con excepción del PS, toda la izquierda pidió la censura inmediata del gobierno de Lecornu 2. Al igual que la Agrupación Nacional y la UDR de Eric Ciotti.





El grupo socialista (69 diputados) sigue siendo el único capaz de salvarlo, pero ha puesto el listón bastante alto. Sin confirmación “Desde el abandono del 49-3, las medidas para proteger y fortalecer el poder adquisitivo de los franceses y una suspensión inmediata y completa de la reforma de las pensiones, la censuraremos”advirtió el partido de la rosa el viernes por la noche.





tal suspensión “No agotaría el debate sobre el presupuesto y el futuro de Francia, pero sería una garantía de su buena fe y de su deseo de abrir un nuevo período”precisó Olivier Faure, primer secretario del PS, en la Tribuna Dimanche. Una condición previa, por tanto, que no sería necesariamente suficiente… pero que podría conducir a la deserción de LR, algunos de los cuales evocaron el sábado en los platós una posible censura de Sébastien Lecornu en caso de un giro a la izquierda. Esto demuestra la fragilidad de este gobierno: aún sin nombre, ya amenazado por todos lados.



