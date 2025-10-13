En Tarn-et-Garonne, unas elecciones legislativas parciales que enfrentan a la izquierda y a la extrema derecha, una verdadera prueba para el frente republicano

Publicado el 12 de octubre de 2025 a las 12:29 p.m. Lectura: 2 min.







Los electores de la primera circunscripción de Tarn-et-Garonne votarán este domingo 12 de octubre durante una sesión legislativa parcial que, además de decidir entre Pierre-Henri Carbonnel, candidato de la UDR (ciotista) apoyado por el RN, y Cathie Bourdoncle, candidata socialista, ilustra la amenaza que pesa sobre el frente republicano.





Tercero y eliminado en la primera vuelta con el 17,55% de los votos, el consejero departamental de Les Républicains (LR), Bernard Pécou, aunque firmemente opuesto a RN, no quiso dar instrucciones de voto.





El líder de su partido, Bruno Retailleau, pidió por su parte a sus votantes que no cedan “ni una voz” a la izquierda durante esta votación destinada a sustituir a la diputada (UDR) Brigitte Barèges, inelegible desde julio tras una decisión del Consejo Constitucional, que identificó irregularidades en la financiación de su campaña.





Participación a media asta





¿Cómo decidirán? Su elección será decisiva, ya que el candidato de la Unión de Derechos para la República (UDR), Pierre-Henri Carbonnel, un agricultor de 35 años, ha obtenido el 29,25% de los votos y puede contar sin duda con el 7,34% recogido en la primera vuelta por un disidente RN.





A la izquierda, la socialista Cathie Bourdoncle, vicepresidenta del consejo departamental de 59 años, apoyada por la presidenta de la región de Occitania, Carole Delga, la exdiputada local Valérie Rabault y el Partido de la Izquierda Radical (PRG), obtuvo el domingo pasado el 24,30% de los votos. Recibió el apoyo indirecto de su oponente del LFI, Samir Chikhi (10,49%), que pidió bloquear a RN, y de Catherine Simonin-Bénazet (Renacimiento, 5,28%).





La línea expuesta por Bruno Retailleau en una entrevista con Europe1-CNews, “Ni una voz de izquierda”, “eso significa todos los votos para Pierre-Henri Carbonnel”quiso creer el miércoles el presidente de la UDR, Eric Ciotti, durante un viaje a Montauban.





Pero el Ministro del Interior dimisionario tuvo cuidado de no convocar directamente a votar a favor de Pierre-Henri Carbonnel. Y el candidato de LR, Bernard Pécou, criticó la “deriva de ideas” Brigitte Barèges, ex-LR que ganó la circunscripción contra la izquierda en 2024 siguiendo a Eric Ciotti en su alianza con RN.





Brigitte Barèges, entonces alcaldesa de Montauban y de la que Pierre-Henri Carbonnel era diputado, había derrotado a la diputada saliente del PS desde 2012, Valérie Rabault, por el 51,25% de los votos frente al 48,75%, durante una votación en la que la participación había aumentado, sin embargo, en la segunda vuelta hasta el 71,47%, frente a sólo el 35% en la primera vuelta del domingo pasado.









“Recomposición política de la llamada derecha republicana”





Muestra de la importancia que los partidos dan al voto, además de Eric Ciotti y Bruno Retailleau, el secretario general del Renacimiento, Gabriel Attal y Carole Delga, vinieron a animar a sus enemigos en un momento u otro de la campaña.





“Para ganar este escaño”estimó Eric Ciotti el miércoles, “Todos aquellos que comparten valores de derecha deben unirse en la segunda vuelta”.





Apoyada por la muy anti-LFI presidenta regional Carole Delga, Cathie Bourdoncle “No es el Che Guevara”señaló durante una conferencia de prensa el martes Stéphane Peu, presidente del grupo PCF en la Asamblea Nacional.





Ante la posición de Bruno Retailleau, Stéphane Peu arremetió "la aceleración de una recomposición política donde la llamada derecha republicana, Les Républicains, está considerando, seria y concretamente, su futura unión con la extrema derecha".








