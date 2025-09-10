Después de su nombramiento para Matignon, Lecornu agradece a Macron por su “confianza” y saluda a Bayrou por su “coraje”

Publicado el 9 de septiembre de 2025 a las 9:41 p.m. Lectura: 1 min.







El nuevo primer ministro Sébastien Lecornu agradeció este martes 9 de septiembre, en X, el presidente Emmanuel Macron, del cual está cerca, por su ” confianza “ y recibió el ” coraje “ de su predecesor François Bayrou.









“El presidente de la República me confió la tarea de construir un gobierno con una dirección clara: la defensa de nuestra independencia y nuestro poder, el servicio francés y la estabilidad política e institucional para la unidad del país. Quiero agradecerle por la confianza que me muestra al nombrarme primer ministro”escribió el ex ministro de las fuerzas armadas, que “Salud” también François Bayrou “Por el coraje que mostró defendiendo sus convicciones hasta el final”.









Se convirtió en el séptimo primer ministro de Emmanuel Macron, y el quinto desde el comienzo de su segundo mandato de cinco años en 2022. Inaudito de una república a largo plazo renombrada por su estabilidad, pero entró en una crisis sin precedentes desde la disolución de la Asamblea Nacional en junio de 2024.





Miércoles de alimentación





El poder tendrá lugar el miércoles al mediodía, en Matignon. La fecha coincide con un día de movilización para bloquear el país iniciado por varios movimientos. Sébastien Lecornu ya se perdió a Matignon el año pasado, pero François Bayrou había impuesto su nombramiento en fórceps antes de ser derrocado por la Asamblea Nacional casi nueve meses después.









Será responsable de “Consultar” las fiestas para “Construya los acuerdos esenciales para las decisiones de los próximos meses”dijo el Elysée en un comunicado de prensa. El nuevo primer ministro solo propondrá un gobierno después de esta discusión con las partes.





La presidencia de la República también defendió su método. “El Presidente de la República está convencido de que, en estas bases, un acuerdo entre las fuerzas políticas es posible de conformidad con las condenas de todos”explica el Elysée en su comunicado de prensa. Fijar la hoja de ruta de Sébastien Lecornu, el Elysée agrega que “La acción del Primer Ministro se guiará por la defensa de nuestra independencia y nuestro poder, el servicio francés y la estabilidad política e institucional para la unidad del país”.