PS, RN, LFI, Ecolo ... ¿Qué harán los grupos políticos el 8 de septiembre?





Ante el rechazo de su plan de ahorro presupuestario de casi 44 mil millones de euros en ahorros, por oponentes como en opinión, así como llamadas para bloquear el país el 10 de septiembre, François Bayrou blandió un valor inesperado para su regreso.









Durante una conferencia de prensa, el Primer Ministro anunció la celebración de un voto de confianza ante los diputados en una sesión extraordinaria el lunes 8 de septiembre. Luego dará un discurso de política general sobre ” la dimensión del esfuerzo “ De casi 44 mil millones de euros en reducción en el déficit público de Francia al final de los cuales, los diputados votarán a favor o en contra.





• La izquierda no votará la confianza en el gobierno …





Apenas unos minutos después del anuncio, la rebelde Francia (LFI) indicó inmediatamente, por la voz de su coordinadora nacional Manuel Bompard, que votaría el 8 de septiembre “Traer al gobierno”. Ella ya tenía la intención de depositar una moción de censura a fines de septiembre.









La misma historia para los comunistas. El portavoz de la fiesta, Léon Deffontaines, también reaccionó en X: ” El 8 de septiembre, este gobierno tendrá que ser retirado. “









Los ambientalistas no son la excepción. “François Bayrou mueve el tema del debate para no hablar más sobre su presupuesto, castigado por su parte con el “Nuevo Obs” Cyrielle Chatelain, líder de los diputados ambientales. Obviamente no votaremos por la confianza de su gobierno porque nunca ha habido algunos “. Para el Secretario Nacional de los Verdes, Marine Tondelier, este voto de confianza es “De hecho, una renuncia”.









•… incluyendo la PS





Los socialistas, en quienes Matignon cuenta para encontrar posibles rutas de compromiso, no duraron el suspenso durante mucho tiempo. “Obviamente es inimaginable que los socialistas voten por la confianza en el Primer Ministro. ¿Cómo puede creer por un momento que los opositores de todo lo que ha hecho este gobierno ahora entraría en su mayoría?»Cortó al primer secretario de la fiesta, Olivier Faure, en las columnas del “mundo”. Una posición repetida unas horas más tarde en TF1.









El partido de Raphaël Glucksmann, Plaza Pública, no otorgará “No es su confianza a priori” a François Bayrou el 8 de septiembre. La fiesta, que se encuentra con los socialistas en la asamblea, tiene dos diputados: el ex ministro de salud, Aurélien Rousseau y Sacha Houlié, ex figura del ala izquierda de la macronie.





• RN censura y exigirá disolución





El RN no votará la confianza, dijo el presidente del partido, Jordan Bardella, quien predice “El fin del gobierno” Bayrou. “Nuestros compatriotas están esperando una alternancia y un regreso a las encuestas: estamos listos allí”aseguró a Jordan Bardella en un mensaje sobre X, donde su aliado Eric Ciotti también juzgó “Relleno para otorgar confianza” al gobierno de Bayrou.









El rally nacional votará “Obviamente contra la confianza en el gobierno de François Bayrou”Se agregó Marine Le Pen. “Solo la disolución ahora permitirá a los franceses elegir su destino”agregó en x la cabeza de los diputados de RN, volviendo a espalda “Izquierda, derecha y macronistas” calificado como “Fiestas del sistema”.





Si agregamos a los diputados de las partes que ya han anunciado votar en contra del gobierno de Bayrou, obtenemos 264 votos. O más que los 210 asientos de los cuatro grupos que apoyan al ejecutivo (Renaissance, Les Républicains, Modem y Horizons). Estas posiciones expresadas el lunes parecen que el gobierno caiga en dos semanas.





• LR votará confianza





Como era de esperar, los republicanos, miembros de la base común, anunciados por la voz de Bruno Retailleau, Ministro del Interior y Líder del Partido, confiarían en el gobierno de François Bayrou.





“Votar por la caída del gobierno sería votar en contra de los intereses de Francia”explica LR en un comunicado de prensa publicado este martes 25 de agosto. “Coherente y constante, la derecha francesa no puede asociarse con el cartel de la negación y los demagogos que se niegan a ver la realidad opuesta”. Antes de introducir un pequeño matiz: dar su confianza al gobierno no significa “Que todas las medidas presupuestarias propuestas por François Bayrou nos convengan”.



