En Ucrania, la sede del gobierno incendió después de los bombardeos rusos

Publicado el 7 de septiembre de 2025 a las 8:43 a.m.

actualizado el 7 de septiembre de 2025 a las 8:44 am Lectura: 2 min.







La sede del Gobierno de Ucrania fue incendiada en Kiev el domingo 7 de septiembre después de una ola de bombardeo ruso nocturno que dejó al menos cinco muertos, incluidos dos en la capital.





“Por primera vez, el techo y los pisos superiores del asiento del gobierno han sido dañados debido a un ataque enemigo”dijo la primera ministra Ioulia Svyryrydenko en Telegram, publicando imágenes de llamas que escapan de la fachada del imponente edificio cerca de la presidencia y el parlamento.





Alertas aéreas en todo el país





Si bien los esfuerzos diplomáticos iniciados por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a los combates en los últimos días, las alertas aéreas se han desencadenado en todo el país durante la noche. La capital era el objetivo de un gran ataque de drones y misiles que dejaron al menos dos muertos y 18 heridos, según la ayuda. Varios edificios residenciales también han sido dañados por los ataques nocturnos, y una niña de un año es una de las dos víctimas fallecidas.





“El mundo debe responder a esta destrucción no solo por palabras, sino por acciones. Debemos fortalecer la presión de las sanciones, principalmente contra el petróleo y el gas ruso”suplicó al primer ministro, también exigiendo “Armas”.









A finales de agosto, una ola masiva de drones y misiles rusos en Kiev dejó más de 25 muertos y dañó las instalaciones de la delegación de la Unión Europea, así como de la oficina del Consejo Británico. Pero los edificios oficiales de la capital tenían bombardeos generados en general que han estado atacados al territorio ucraniano diariamente durante tres años y medio.





Durante la noche de sábado a domingo, los ataques rusos también se informaron en la noche en varias otras regiones, en particular la de Dnipropetrovsk, donde, según el gobernador militar, Serguii Lyssak, un hombre de 54 años murió e infraestructura durante un ataque que mezcla allí también drones y misiles. Las autoridades locales ucranianas también informaron que una mujer asesinada por bombas aéreas guiadas en la región de Zaporijjia (sudeste) el domingo por la mañana y una muerta el sábado por la noche en la región fronteriza de Soumy (noreste).





Esfuerzos diplomáticos, sin progreso





Las fuerzas del Kremlin ocupan un total de alrededor del 20% del territorio ucraniano. Las últimas semanas han estado marcadas por una intensa actividad diplomática para un acuerdo de conflicto con una cumbre el 15 de agosto entre Donal Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin en Alaska, seguida de una visita a Washington del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acompañado por varios líderes europeos. Pero no se ha registrado un progreso tangible y Rusia rechaza las llamadas al alto el fuego después de tres años y medio del conflicto más mortal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.









26 países, esencialmente europeos, se han comprometido a pesar de todo en París para contribuir a las garantías de seguridad para Ucrania para evitar posibles nuevos ataques de Rusia, después de un hipotético abandono de las hostilidades.