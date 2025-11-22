En Ucrania, 13.500 km² de masas de agua contaminadas por minas y explosivos

Publicado el 12 de noviembre de 2025 a las 15:06 horas,

actualizado el 12 de noviembre de 2025 a las 4:22 p.m. Lectura: 1 min.







Alrededor de 13.500 kilómetros cuadrados de masas de agua en Ucrania -incluido el gran río Dniéper y la costa del Mar Negro- están contaminadas por minas y restos explosivos, según estimaciones publicadas este miércoles 12 de noviembre por la ONU.





En un territorio tan grande como Montenegro, “13.500 kilómetros cuadrados de las zonas acuáticas de Ucrania –incluidos el río Dniéper, los lagos y las costas del Mar Negro– están potencialmente contaminados”dijo en un comunicado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Ucrania.









Hasta la fecha, los buzos del Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania han logrado limpiar sólo 190 kilómetros cuadrados, o el 1,4 por ciento de la contaminación total, y han retirado más de 2.800 artefactos explosivos, añadió el PNUD.





23% del territorio contaminado por minas sin explotar





Ucrania utiliza robots submarinos en sus esfuerzos de remoción de minas y el programa de la ONU anunció que había capacitado a 15 instructores especializados en este campo. Los sistemas submarinos permiten localizar municiones a profundidades de hasta 300 metros, con poca visibilidad y a pesar de las fuertes corrientes, según el PNUD.





“Estas tecnologías nos permiten realizar tareas submarinas complejas con el mínimo riesgo para nuestros especialistas y la máxima eficiencia”comentó Serguiï Reva, jefe de operaciones de remoción de minas del servicio de situaciones de emergencia, citado en el comunicado.









Enfrentada desde 2014 a un conflicto armado fomentado por Moscú en el este de su territorio y a la anexión de Crimea, luego, desde 2022 a una invasión rusa a gran escala, Ucrania es hoy el país del mundo más contaminado por explosivos.





Según estimaciones del gobierno ucraniano, un total de 136.952 kilómetros cuadrados (o el 23% del territorio de Ucrania) se consideran contaminados por minas y municiones sin detonar.