En Pakistán, el monzón mató a casi 350 personas

Publicado el 16 de agosto de 2025 a las 9:31 am

Actualizado el 16 de agosto de 2025 a las 5:17 p.m. Lectura: 2 min.







En los últimos dos días, las lluvias torrenciales más mortales han tenido lugar en varios distritos de la provincia de montaña de Khyber-Pakhtunkhwa, en el norte del país, que solo registró 307 muertes, la mitad de la temporada de esta temporada monzónica, indica la autoridad de gestión de desastres.





La mayoría de las víctimas fueron barridas por inundaciones repentinas, murieron en el colapso de su casa, fueron electrocutados o golpeados por un rayo.













“Las fuertes lluvias, los deslizamientos de tierra y las carreteras bloqueadas impiden el acceso a las ambulancias y los rescatistas deben moverse a pie”agregó.





Ayuda “Trate de evacuar a los sobrevivientes, pero muy poco está de acuerdo en irse porque han perdido parientes, aún así como prisioneros de los escombros”continúa Ahmed Faizi.









Región “cubierta de barro y enormes rocas”





“Parece que toda la montaña se derrumbó, la región está cubierta de barro y enormes rocas”agrega el hombre de 48 años, diciendo que ha extraído “19 cuerpos de escombros”.





“Continuamos buscando parientes desaparecidos, cada vez que descubrimos un cuerpo, sentimos una profunda tristeza, pero también es un alivio decir que la familia puede recuperar el cuerpo”él dice.





La Autoridad Provincial de Gestión de Desastres para Khyber-Pakhtunkhwa dijo “Battlefish” muchos distritos donde “Los equipos de rescate se han desplegado en refuerzo” En un intento de acercarse a las aldeas con geografía resistente.









Saifullah Khan, un maestro de 32 años, asegura que todo el distrito de Buner está en estado de shock. “Los habitantes recogen los cuerpos y organizan oraciones funerarias”pero “Todavía no sabemos quién está muerto o vivo”él dice. “Encontré los cuerpos de algunos de mis alumnos y me pregunto qué hicieron para merecer esto”.





Otras nueve personas murieron en la cachemira paquistaní, mientras que en la cachemira administrada por la India, al menos 60 víctimas fueron identificadas en una aldea del Himalaya, y otras 80 todavía están desaparecidas.





Finalmente, cinco personas murieron en la región turística de Gilgit-Baltistán, en el extremo norte de Pakistán, particularmente popular en verano de montañeros de todo el mundo, pero las autoridades ahora recomiendan evitar.





Se esperan lluvias aún más intensas





En total, desde el comienzo de un monzón de verano calificado como“Inusual” Por las autoridades, 657 personas, incluidos cien niños, fueron asesinados y 888 heridos.





El viernes, un helicóptero del rescate se estrelló, matando a cinco personas más.









Y las lluvias aún deberían intensificar las próximas dos semanas, advierten a las autoridades.





Para Syed Muhammad Tayyab Shah, de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres, “Más de la mitad de las víctimas murieron debido a la mala calidad de los edificios”. Allá “Fase activa del monzón” Generalmente continúa hasta mediados de septiembre, recuerda.





Pakistán, un quinto país más poblado del mundo, es uno de los más vulnerables a los efectos del cambio climático. Los 255 millones de pakistaníes ya se han sometido a inundaciones masivas y mortales en los últimos años, explosiones de lagos glaciales y sequías inéditas, como muchos fenómenos que multiplicarán, advierten los científicos.