Dati mantiene su candidatura contra el ex primer ministro Barnier





El Ministro de Cultura Rachida Dati, cuyo objetivo es en el Ayuntamiento de París en 2026, anunció el sábado el mantenimiento de su candidatura para la legislativa parcial en el 2º Distrito de París contra el ex primer ministro Michel Barnier, pero invertido por su partido Les Républicains.









“La elección legislativa que tendrá lugar en mi distrito de los distritos quinto, sexto y séptimo será la primera etapa del rally y la dinámica de la victoria en París (…) Invito a las fuerzas políticas del derecho y al centro a asumir sus responsabilidades. A partir de ahora, supongo que la mía y lo haré hasta el final”.dijo en una entrevista con “La Tribune el domingo”, a pesar de los procedimientos legales que pesan sobre él.





El alcalde de LR del séptimo distrito no apreció la candidatura de Michel Barnier, que ella considera “Instrumentalizado”en este distrito, donde la elección del diputado macronista Jean Laussucq fue invalidado por el Consejo Constitucional para irregularidades en sus cuentas de campaña. La elección debe celebrarse el 21 y 28 de septiembre.





“Un objetivo: ganar París”





A finales de julio, el presidente de la Federación LR de París Agnès Evren todavía esperaba encontrar un acuerdo “Desde el comienzo del año escolar” Con Rachida Dati para evitar una guerra fratricida.





Fue sin contar el deseo de luchar desde Rachida Dati. “Me presento a los votos de los parisinos para un solo objetivo: ganar París y regresar a los parisinos la ciudad que merecen”ella declaró al semanal, creyendo que París “Vive una crisis sin precedentes”.





“Hoy tenemos la oportunidad histórica de pasar esta página. Tenemos un proyecto sólido, funcionarios electos ubicados en todos los distritos y energía para transformar nuestro capital”ella agrega, llamando “Unir todas las fuerzas de la derecha y el centro alrededor de un proyecto común”.









Excluido de los republicanos en 2024 después de ser reclutado en enero de 2024 por Gabriel Attal para ingresar a su gobierno como ministra de cultura, Rachida Dati se hizo cargo de su tarjeta en LR. Por su parte, Michel Barnier golpeó a principios de agosto para no ser “Candidato para algo más que Deputación”.





En esta agenda electoral, Rachida DATI, de 59 años, debe corresponder a su agenda legal: fue despedida el 22 de julio en juicio por corrupción e influencia del tráfico, sospechoso de haber recibido 900,000 euros entre 2010 y 2012 por servicios de asesoramiento con una subsidiaria de la Alianza Renault-Nissan, pero sin haber trabajado realmente, mientras era abogada y europea excesiva. Ella apeló la decisión. La fecha precisa del juicio debe establecerse en una primera audiencia programada para el 29 de septiembre.