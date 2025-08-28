La Poste suspenderá el envío de paquetes a los Estados Unidos después del aumento de las tareas aduaneras

Publicado el 22 de agosto de 2025 a las 5.45 p.m.

actualizado el 22 de agosto de 2025 a las 6.30 p.m. Lectura: 1 min.















La Poste se dijo ella misma “restricción” en un comunicado de prensa, “Debido a las especificaciones y términos técnicos siempre incompletos y al extremadamente corto tiempo para prepararse”.





Este anuncio se produce unas horas después de que el Post alemán tomó medidas similares, considerablemente restringidas, “Provisionalmente”enviando parcelas y bienes a los Estados Unidos.





1,6 millones de paquetes por año





Otros puestos nacionales europeos han tomado el mismo redil: “A modo de ejemplos, BPOST (Post belga), Correos (Spanish Post), Postnord (la Red Swedo-Danois), Deutsche Post (Alemán Post) o Austria Post (Austria Post) ya han anunciado la interrupción de los paquetes postales a los Estados Unidos”La Poste retiró en su comunicado de prensa.









Postorop, que reúne a los 51 actores postales europeos a cargo del Servicio Universal Universal, había alertado el 19 de agosto en un comunicado de prensa sobre este riesgo de suspensión a nivel europeo.





LA Poste envía a los Estados Unidos 1.6 millones de paquetes por año en promedio, el 80 % provienen de empresas y del 20 % de las personas. Cronopost “Funciona normalmente” Y, por lo tanto, no se verá afectado por esta medida, dijo La Poste.





A finales de julio, la administración Trump anunció que finalizar la exención de impuestos en paquetes pequeños que ingresan a los Estados Unidos a partir del 29 de agosto. Washington impuestos a las entregas postales, por valor de menos de 800 dólares, al mismo nivel que otros productos de la UE, 15 %, según el acuerdo comercial concluido a fines de julio.