El 76 % de los franceses preocupados por el cambio climático





La temperatura aumenta, los incendios se extienden … y la ansiedad aumenta. Según la novena entrega del Barómetro de transición Viavoice-HEC Paris para “Le Nouvel OBS”, el 76 % de los franceses (y el 79 % de los ejecutivos) dicen que están preocupados por el cambio climático, una mayoría abrumadora en el rebote neto (+11 puntos) en comparación con nuestro estudio la primavera pasada. La proporción de aquellos que consideran que las empresas no hacen lo suficiente para enfrentar los desafíos ambientales también aumenta: el 47 % de los ejecutivos y el público en general entrevistados. Incluso si nuestras muestras han percibido un progreso a largo plazo: el 53 % de los franceses y el 60 % de los ejecutivos creen que su empleador ha estado más involucrado en la transición durante tres años.





Primer efecto concreto de los episodios abrasadores observados en julio y luego en agosto, casi 9 de cada 10 empleados franceses quieren que se adapten los horarios de trabajo, incluso si debilitan la actividad económica. Mientras que 6 de cada 10 quieren fortalecer las redes eléctricas para evitar averías, incluso si las facturas deberían, por lo tanto, aumentar. En la escala del continente europeo, el uso de la energía nuclear para lograr los objetivos de reducir las emisiones de CO 2 es aclamado: el 61 % de los franceses y el 70 % de los gerentes son favorables.





◗ Encuesta realizada en línea del 4 al 8 de julio de 2025 con una muestra de 1.001 personas, representante de la población de 18 años o más viviendo en Francia e incluyendo 400 tomadores de decisiones, representantes de la población de ejecutivos que residen en Francia continental. Representación proporcionada por el método de cuota.









• el ojo de François Gemenne: LE trampa de adicción





El verano que termina se caracteriza por un aumento en la ansiedad climática. Los episodios de la ola de calor y los incendios de plagas han hecho que la amenaza fuera muy concreta y aceleró la conciencia de la opinión. Sin embargo, no debe concluir que esta experiencia de peligro modificará el comportamiento y facilitará la transición. La sucesión de desastres puede, por el contrario, acreditar la idea de que es posible “vivir”. Es la trampa de la adicción. Los psicólogos también saben que el conocimiento del riesgo no necesariamente induce su evitación: los fumadores pueden ser informados de los peligros del tabaco, aún continúan fumando … En términos de clima, la pedagogía de la catástrofe conoce los mismos límites. Las víctimas del calentamiento apenas aceptan ser culpables. Más bien, tienden a buscar causas externas y chivos expiatorios. Al igual que los viticultores de Aude que incriminan el desarraigación de las vides para tratar de explicar la propagación del fuego. Para salir de la negación, debemos activar una palanca completamente diferente: mostrar a todos que él tendría interés en la transición. Pasar de ecología negativa a ecología positiva.

François Gemenne, profesor de HEC París









• El número: 57 %





Es la proporción de ejecutivos que consideran que la prioridad debe ser dada a la protección del medio ambiente, Incluso si afecta el crecimiento económico y la creación de empleo.